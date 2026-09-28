¿Quién es Robert Kraft? El empresario vinculado a Epstein que está en el centro de la polémica de Ed Sheeran

Robert Kraft está en el centro de la polémica. El empresario multimillonario es propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, cerca de Boston, un recinto que ahora ocupa un papel clave en la controversia que amenaza con afectar la gira estadounidense de Ed Sheeran y al propio cantante.

Todo comenzó cuando Macklemore, uno de los teloneros de Sheeran, expresó su apoyo a Palestina durante un concierto de la gira estadounidense a principios de este mes. “Ed Sheeran y su equipo tomaron la decisión de excluirme de la gira Loop”, afirmó el rapero en Instagram a principios de esta semana.

open image in gallery Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, observa el campo antes del inicio del Super Bowl LX contra los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium ( Getty )

Macklemore añadió que Sheeran le había contado que Kraft, de 85 años, lo llamó para advertirle que el rapero no podría actuar en su estadio a finales de este mes. “Ed también me dijo que Kraft había contactado a otros propietarios de estadios”, afirmó. “Entre todos le dieron un ultimátum: si Macklemore sigue en la gira, no podrás tocar en nuestros recintos”.

La decisión generó una ola de apoyo a Macklemore por mantenerse firme en sus convicciones y volvió a poner el foco en la situación en Gaza y el movimiento por una Palestina libre. También recibieron apoyo sus críticas a Sheeran, a quien cuestionó por no defenderlo y adoptar lo que describió como una postura “apolítica”. La polémica ha puesto en riesgo la continuidad de la gira del cantante británico después de que el martes sus demás teloneros y los integrantes de su banda decidieran retirarse en solidaridad con Macklemore y Palestina.

La controversia también centró la atención en Kraft, un empresario judío estadounidense, histórico donante de causas vinculadas a Israel, amigo cercano de Donald Trump y dueño de una fortuna estimada en USD 13.000 millones. Kraft amasó buena parte de su fortuna al convertir la empresa papelera de su suegro en una de las mayores exportadoras de papel de Estados Unidos, aunque a lo largo de los años también ha sido objeto de escrutinio. Más recientemente, su nombre apareció entre los de numerosas figuras de la élite mundial mencionadas en los archivos de Epstein.

Cabe aclarar que el hecho de aparecer mencionado en los archivos de Epstein no implica haber cometido ningún delito. En los documentos figuran también los nombres de numerosas celebridades, empresarios y otras figuras de alto perfil.

open image in gallery El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, recorre el campo antes del partido contra los Seattle Seahawks en el Lumen Field ( Getty )

Kraft ya había quedado en el centro de la atención internacional en 2019, cuando fue acusado de dos cargos por solicitar servicios de prostitución. Según la policía, fue grabado en dos ocasiones mediante cámaras ocultas instaladas en un salón de masajes de Florida, donde habría pagado por servicios sexuales. Los cargos fueron retirados en 2020, después de que un tribunal determinara que las grabaciones no podían utilizarse como prueba porque la policía había vulnerado los derechos de Kraft y de otros clientes del Orchids of Asia Day Spa.

Por otra parte, documentos publicados como parte de los archivos de Epstein revelan un intercambio de correos electrónicos de 2019 entre Jeffrey Epstein y el abogado Jack Goldberger en el que hablaron sobre Kraft. Después de que Goldberger le escribiera: “Mira, Kraft fue arrestado. Debería sacarnos de las noticias locales”, Epstein respondió: “Sí. Estoy intentando que te contrate”.

open image in gallery Jeffrey Epstein ( Reuters )

Goldberger, abogado de Palm Beach, ayudó a negociar el acuerdo que Epstein alcanzó con la fiscalía en 2008, cuando se declaró culpable de solicitar servicios sexuales a menores. A cambio de declararse culpable y cumplir una breve condena de prisión, Epstein evitó enfrentar cargos federales por tráfico sexual.

Kraft negó las acusaciones en su contra, se declaró inocente y contrató a Goldberger para que lo representara. Sin embargo, en un comunicado expresó su arrepentimiento por lo ocurrido: “Sé que he herido y decepcionado a mi familia, a mis amigos cercanos, a mis compañeros de trabajo, a nuestros fans y a muchas otras personas que, con razón, esperan de mí un comportamiento ejemplar”.

“Lo último que querría hacer es faltarle el respeto a otro ser humano”, añadió. “Tengo un enorme respeto por las mujeres. Mi moral y mi alma fueron moldeadas por la mujer más maravillosa, el amor de mi vida, con quien tuve la bendición de compartir 50 años”. Se refería a su esposa Myra, quien murió en 2011.

Los archivos de Epstein contienen otras referencias a Kraft. En otro intercambio con Goldberger, Epstein escribió: “Debes saber que hay un asunto del pasado relacionado con Kraft que podría salir a la luz. Hablamos luego”. No dio más detalles sobre a qué se refería.

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En los archivos no consta que Epstein y Kraft hayan mantenido contacto directo, y Kraft no se ha pronunciado sobre la aparición de su nombre en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En 2017, el empresario también apareció mencionado en los Paradise Papers, una filtración de documentos financieros confidenciales que reveló cómo algunas de las personas más ricas del mundo utilizaban paraísos fiscales y otras estructuras para reducir su carga tributaria. Los documentos revelaron que Kraft había sido propietario en secreto durante más de dos décadas de una empresa offshore registrada en Bermudas, una estructura que podía utilizarse legalmente para reducir o evitar el pago de determinados impuestos en Estados Unidos.

Un vocero de Kraft explicó que la empresa había sido creada para hacer negocios con determinados clientes y negó que tuviera como objetivo evadir impuestos. Epstein, por su parte, compartió con un conocido un enlace a un artículo sobre la aparición del nombre de Kraft en los Paradise Papers.

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Aunque Kraft construyó su fortuna en la industria del papel, también es una figura destacada del mundo del deporte como propietario de los New England Patriots. Compró el equipo en 1994 por USD 172 millones y desde entonces lo convirtió en uno de los activos deportivos más valiosos de Estados Unidos.

A lo largo de los años, Kraft ha destinado millones de dólares a distintas causas. En 2017, donó USD 1 millón al comité encargado de organizar la investidura presidencial. También mantiene desde hace décadas una estrecha relación con Israel y ha financiado, entre otras iniciativas, el desarrollo del fútbol americano en el país. En 2019 recibió el Premio Genesis, conocido como el “Nobel judío”. Durante la ceremonia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó: “Israel no tiene un amigo más leal que Robert Kraft”.

Kraft se pronunció el miércoles sobre la polémica en torno a la gira. “He dedicado gran parte de mi vida a tender puentes entre las personas. Creo firmemente que todas las vidas merecen ser protegidas”, afirmó. También señaló que Macklemore, quien anunció que donaría el millón de dólares que ganó con la gira a organizaciones que ayudan a los palestinos, lo había invitado públicamente a igualar su aporte. Según Kraft, para entonces Sheeran ya se había comunicado con él para pedirle que aportara USD 2 millones en ayuda humanitaria para la región.

“Ed ahora planea ponerse en contacto con otros propietarios de recintos y nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para tender puentes”, continuó Kraft. “Además, me gustaría que quienes se pronuncian en apoyo del pueblo palestino sepan que, durante décadas, he respaldado iniciativas destinadas a crear oportunidades para los palestinos y que han reunido a jóvenes palestinos e israelíes para desarrollar negocios, crear empleos y establecer vínculos”.

Sheeran, por su parte, respondió el martes a las críticas y recalcó que la decisión de excluir a Macklemore de la gira fue tomada por el promotor y no por él. También afirmó estar “horrorizado” por el conflicto entre Israel y Palestina y explicó que prefiere no utilizar su plataforma profesional para pronunciarse sobre cuestiones políticas. Sus críticos, sin embargo, cuestionaron esa postura y señalaron que anteriormente había expresado públicamente su apoyo a Ucrania tras la invasión rusa.

Queda por ver qué efecto tendrá la controversia en la imagen pública de Sheeran y Kraft.

Traducción de Leticia Zampedri