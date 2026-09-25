Cancelan conciertos de Ed Sheeran en el estadio Gillette de Robert Kraft horas antes del inicio

Los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium de Massachusetts fueron cancelados, según confirmó The Independent.

Los conciertos estaban programados para esta noche y el sábado en el estadio de los New England Patriots de Robert Kraft.

El personal del estadio informó a The Independent que el concierto había sido cancelado debido al mal tiempo, ya que una gran tormenta del noreste se acerca a la zona.

La noticia llega en medio de una gran controversia en torno a la actual gira de Sheeran por Estados Unidos.

A principios de este mes, el rapero Macklemore anunció que había sido despedido como telonero del cantautor británico por sus comentarios a favor de Palestina en un concierto anterior. El músico de Thrift Shop afirmó que el multimillonario Kraft, propietario del Gillette Stadium, llamó personalmente a Sheeran para decirle que no se le permitiría actuar en el recinto.

open image in gallery Los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium, propiedad de Robert Kraft, se cancelaron debido a las malas condiciones meteorológicas ( Getty Images para iHeartRadio )

open image in gallery Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium, ocupa un papel central en la polémica en torno a la gira de Ed Sheeran, ya que llamó personalmente al cantante para comunicarle que no se permitiría a Macklemore actuar en su recinto ( Getty )

Posteriormente, Sheeran respondió afirmando que no se vería envuelto en un debate público sobre la guerra de Gaza y que la decisión de retirar a Macklemore fue del promotor.

Las repercusiones continuaron cuando los demás teloneros de Sheeran se retiraron, mientras que los manifestantes se congregaron a las afueras de su primer concierto en solitario la semana pasada.

Durante ese programa, Sheeran rompió a llorar mientras leía una declaración preparada desde un teleprompter, declarando: “Tuve que tomar decisiones difíciles y estoy cometiendo errores. Lo siento muchísimo. No quiero decepcionar a los fans. Ya no puedo ocultar lo que siento al respecto”.

“Lo ocurrido en Israel y en el festival de música del 7 de octubre fue espantoso y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Me duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños. Y la injusticia sistémica que se está desarrollando en Cisjordania no puede pasarse por alto”.

También afirmó que siguió adelante con el espectáculo a pesar de las críticas y la retirada de sus teloneros para cumplir su compromiso con sus fans, y añadió que es “absolutamente fundamental para su identidad”.

open image in gallery Macklemore afirmó que Kraft llamó personalmente a Sheeran para comunicarle que no se le permitiría actuar en el Gillette Stadium debido a sus comentarios a favor de Palestina ( AFP/Getty )

Tras su despido, Macklemore retó a Kraft a igualar su donación de un millón de dólares a organizaciones que ayudan a los palestinos, diciendo: “Sea cual sea nuestro desacuerdo, quizás podamos estar de acuerdo en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta”.

Más tarde, Kraft respondió en un comunicado compartido en X, sugiriendo que duplicaría la donación de Macklemore.

“Dediqué gran parte de mi vida a tender puentes entre todas las personas”, escribió Kraft. “Creo firmemente que todas las vidas merecen ser protegidas. Hoy temprano, antes de que Macklemore me retara a igualar su donación, Ed me llamó y me pidió que me comprometiera a donar 2 millones de dólares para igualar su donación y ayudar a la región a combatir esta crisis humanitaria”.

“Ed ahora planea contactar a otros propietarios de locales y nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para tender puentes”.

La cancelación de los conciertos en Massachusetts, que iban a celebrarse en las afueras de Boston, se produce justo cuando se prevé que una tormenta del noreste azote la costa este durante el fin de semana, lo que provocará fuertes lluvias y vientos huracanados en las zonas que se extienden desde Carolina del Norte hasta Maine.

“Esta tormenta podría ser recordada por sus devastadoras inundaciones costeras y la grave erosión de las playas, especialmente a lo largo del este de Long Island y la costa de Massachusetts”, dijo Jon Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

Las fuertes ráfagas de viento que superan los 64 km/h desde Carolina del Norte hasta Nueva York están empujando las aguas del océano y las bahías hacia la costa, y los meteorólogos dicen que las inundaciones serán peores hasta el viernes en la región del Atlántico Medio.

Los meteorólogos advirtieron que algunas zonas urbanas, como Boston, incluso podrían sufrir inundaciones repentinas.

Traducción de Olivia Gorsin