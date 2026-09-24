Ed Sheeran ha seguido enfrentándose a un intenso escrutinio por la cancelación de su telonero, Macklemore, a principios de este mes, y los fans del cantautor británico han declarado a The Independent que “ha sido un momento enormemente difícil” para la comunidad.

Macklemore fue excluido de la etapa estadounidense de la gira Loop de Sheeran, supuestamente a instancias de Robert Kraft, el multimillonario director ejecutivo de Kraft Group, propietario del Gillette Stadium, debido a las declaraciones que el rapero de ‘Thrift Shop’ hizo en el escenario en apoyo a Palestina.

Tras la salida de Macklemore, los otros cuatro artistas que acompañaban a Sheeran en su gira (Aaron Rowe, la banda danesa Lukas Graham, Finneas y la banda irlandesa de acompañamiento de Sheeran, Beoga) también abandonaron la gira en señal de solidaridad.

open image in gallery Ed Sheeran ( Getty Images for iHeartRadio )

Sheeran abordó las críticas durante una actuación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, EE. UU., leyendo un comunicado preparado desde un teleprompter. “He tenido que tomar decisiones difíciles y estoy cometiendo errores”, dijo, y añadió: “Lo siento muchísimo. No quiero decepcionar a los fans. Ya no puedo ocultar lo que siento”.

Continuó: “Lo ocurrido en Israel y en el festival de música (Supernova Sukkot Gathering) del 7 de octubre fue espantoso y agravó siglos de sufrimiento judío. Pero lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Me duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños. Y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”.

Las reacciones de los fans de Sheeran han enfatizado en gran medida su apoyo al cantante, a pesar de las críticas de figuras como Charlotte Church, cantautora y actriz británica, y Roger Waters, ex miembro de Pink Floyd, por su decisión de seguir adelante con la gira sin Macklemore.

“Ha sido un momento muy difícil para todos”, declaró Kristen, una fan de Sheeran de toda la vida que administra una página de fans con 66.000 seguidores, a The Independent. Prosiguió: “Por supuesto, nuestra comunidad está formada por personas de todo el espectro de opiniones y creencias políticas. No estamos en esta comunidad por la política, estamos aquí porque amamos a Ed”.

“Ha habido muchas conversaciones difíciles entre amigos. Algunos se sienten decepcionados por la decisión de Ed, pero la gran mayoría se ha alegrado de que se mantuviera firme en su postura”, expresó.

Añadió que Sheeran “nunca [había] sido de hacer grandes declaraciones políticas”, pero que “[apoyaba] discretamente las cosas que [eran] importantes para él”.

“No hace falta gritar para que te oigan. Quienes le exigen que lo haga deberían reflexionar sobre la frecuencia con la que gritan y el efecto que esto tiene. ¿Por qué está bien ignorar todo el buen trabajo que ha hecho Ed basándose en una decisión sumamente difícil que se vio obligado a tomar?”, manifestó.

open image in gallery Sheeran y Macklemore ( Getty )

Danielle, otra seguidora de Sheeran que administra una popular cuenta de fans en Instagram, escribió: “No voy a fingir que sé exactamente lo que [Sheeran] piensa, siente, teme, o lo que le preocupa en privado. No lo sé”.

“Pero también me niego a reducir a un ser humano entero a un villano caricaturesco solo porque una situación compleja no se ajusta perfectamente a la respuesta que alguien esperaba de él”, siguió.

“Como sabemos, Ed ha estado trabajando arduamente entre bastidores. Que yo sepa, quienes impulsan un cambio discretamente son tan importantes como quienes se sienten impulsados a alzar la voz o a dar un vuelco a las cosas. Se puede sentir una profunda preocupación por las personas que sufren, exigir un mundo mejor y estar furioso ante la injusticia; todo eso, sin dejar de lado los matices, los límites, la salud mental, la seguridad y la humanidad”, expresó.

Quienes asistieron al reciente concierto de Sheeran en Filadelfia se hicieron eco de esta declaración. James Webber, uno de los asistentes, comentó a PA: “Todo estará bien. En un par de meses esto pasará. Él no se merece esto. Creo que hizo lo correcto al mantenerse fiel a sus convicciones y sus fans lo apoyarán”.

Sin embargo, hay otros dentro de la comunidad de fans que han adoptado posturas diferentes a raíz de la controversia. Este mes, Sheeran ha perdido alrededor de 500.000 seguidores en Instagram, poco más del 1 % de su total de seguidores en la red social, lo que reduce su número total de seguidores a 47,2 millones.

Los foros, incluido el subreddit de Ed Sheeran, también están llenos de preguntas sobre cómo obtener reembolsos y revender entradas para las próximas fechas de su gira Loop Tour; algunas de estas preguntas aluden a la controversia de Macklemore como motivo.

A pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de que Sheeran abandonara su gira, todo apunta a que el compositor de ‘A Team’ completará la etapa norteamericana de su gira, que concluye en noviembre, antes de trasladarse a Sudamérica.

Traducción de Sara Pignatiello