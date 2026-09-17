Surgieron nuevos detalles sobre la llamada telefónica de 40 minutos en la que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, le dijo a Ed Sheeran que no recibiría a Macklemore en su estadio tras su muestra de apoyo al pueblo palestino en el escenario.

La semana pasada, Kraft se vio impulsado a actuar tras enterarse de que Macklemore, el rapero conocido por sus éxitos Thrift Shop y Same Love, había pronunciado un discurso político sobre el genocidio israelí en Gaza y había liderado al público en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un cántico de “Palestina libre” durante la actuación de Sheeran en su gira US Loop el fin de semana anterior.

El multimillonario de 85 años llamó a Sheeran, su amigo de toda la vida que incluso había actuado en su boda en 2022, y le explicó que él y otros propietarios de la NFL no permitirían que Macklemore actuara en sus recintos, según un nuevo informe del Wall Street Journal.

Según el informe, Kraft le dijo al cantante inglés que David Tepper, propietario de los Carolina Panthers, Arthur Blank, propietario de los Atlanta Falcons, y Jeffrey Lurie, propietario de los Philadelphia Eagles, se habían aliado con él para expulsar a Macklemore. Ninguno de los propietarios respondió al informe.

Una persona familiarizada con la conversación declaró al WSJ que “si bien sentía empatía por el pueblo palestino y comprendía que se trataba de una situación compleja, creía que los comentarios de Macklemore constituían discurso de odio, no libertad de expresión”.

open image in gallery Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, le dijo a Ed Sheeran en una llamada telefónica de 40 minutos que no acogería a Macklemore en su estadio ( Getty Images )

Kraft le dijo a Sheeran que el verdadero agresor en el conflicto israelí-palestino era Hamás, el grupo militante responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. También señaló que Macklemore había sido acusado previamente de antisemitismo tras usar un disfraz en 2014 que parecía incluir estereotipos judíos (Macklemore se disculpó en ese momento y dijo que no tenía mala intención).

Ni Kraft ni Sheeran respondieron a las solicitudes de comentarios de The Independent.

Tras el ultimátum telefónico, Macklemore anunció el lunes que había sido excluido de la gira de Sheeran y afirmó que sus conversaciones con Sheeran habían terminado en “un punto de desacuerdo fundamental” debido a la postura apolítica del cantante.

Sheeran respondió que no era “cómplice” de la censura e insistió en que no tuvo otra opción que dejar fuera de la gira a Macklemore.

La reacción fue violenta: sus otros cuatro teloneros se retiraron de la gira en solidaridad con Macklemore, cientos de miles de personas dejaron de seguir a Sheeran en Instagram y figuras públicas como Roger Waters y Alexandria Ocasio-Cortez denunciaron la controversia.

open image in gallery Macklemore fue excluido de la gira de Ed Sheeran tras realizar unos comentarios en el escenario en apoyo a los palestinos ( Getty )

Se prevé que las repercusiones afecten al próximo concierto de Sheeran, programado para el sábado en Filadelfia. Grupos pro-palestinos como Philly Palestine Coalition y Shut Down D&Z están organizando protestas conjuntas a las afueras del recinto, según informó inicialmente TMZ.

En una publicación en redes sociales el miércoles, Macklemore dijo que quería aprovechar la atención mediática y donar el millón de dólares que ganó con la gira a organizaciones que trabajan en apoyo del pueblo palestino. Desafió a Kraft a igualar la donación.

Posteriormente, Kraft compartió un comunicado en el que afirmaba que, tras hablar con Sheeran, planeaba igualar la donación de 2 millones de dólares que este había prometido para ayudar a la región. Ninguno de los dos especificó a qué organizaciones planeaban apoyar.

“Dediqué gran parte de mi vida a tender puentes entre todas las personas”, dijo Kraft en el comunicado. “Creo firmemente que todas las vidas merecen ser protegidas”.

Traducción de Olivia Gorsin