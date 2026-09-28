Florence Pugh acusa a Instagram de censurar una publicación sobre la demanda por violación en Cornell

Florence Pugh hizo un llamamiento a los hombres para que denuncien las acusaciones de que una exalumna de la Universidad de Cornell fue drogada y agredida sexualmente por varios miembros de una fraternidad.

Pugh afirmó estar “indignada” por lo que describió como instituciones que protegen a los hombres a costa de las mujeres.

En una publicación de Instagram, la estrella de Duna escribió que se sentía “inquieta, enferma y ansiosa” después de leer sobre la exalumna de Cornell, quien presentó una demanda civil acusando a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de agredirla sexualmente en la casa de la fraternidad en octubre de 2024.

“Sé que esto ya sucedió antes, y me horroriza la idea de que vuelva a ocurrir”, continuó. “Este es el momento en que necesitamos que nuestros hombres estén tan horrorizados y asqueados como nosotras. Deben liderar las conversaciones sobre cómo erradicar la permisividad y la complicidad ante este comportamiento, al igual que nosotras. ¿Cómo pretenden que confiemos en que ‘no todos los hombres’ son así cuando, en momentos como este, muchos de ustedes guardan silencio?”.

La denuncia presentada por Jane Doe alega que, tras una agresión sexual inicial, uno de los hombres envió un mensaje al grupo de chat de Snapchat de la fraternidad invitando a otros miembros a subir. Varios estudiantes varones llegaron más tarde y Doe fue víctima de una agresión que duró varias horas a manos de siete de ellos, según la denuncia.

En su declaración, Pugh criticó a los miembros de la fraternidad que vieron el mensaje y no hicieron nada, escribiendo: “Cada persona que supo o se enteró de lo sucedido debería ser objeto de seria preocupación. Son tan malvados como quienes lo planearon. Saber que una tortura tan violenta como una violación está a punto de ocurrir ‘arriba’ y no hacer NADA al respecto es repugnante, cobarde y cruel”.

Pugh criticó la respuesta disciplinaria descrita en la demanda, que afirmaba que de los siete estudiantes varones mencionados en ella, solo dos fueron finalmente expulsados de Cornell, mientras que los demás recibieron sanciones como suspensiones temporales, talleres obligatorios o trabajos de redacción de ensayos.

“Lo que más me duele es que se trate de un deseo de matar el alma de alguien. Esto es un asesinato”, escribió. “¿Y los dejaron impunes? ¡Basta con escribir un breve ensayo del tipo ‘Lo siento mucho por haber violado a una chica mientras estaba drogada con mis amigos, ¿pensábamos que no pasaría nada?’ y listo! Esto es inaceptable”.

“Las universidades, las facultades y centros de enseñanza superior de todo el mundo fallan repetidamente a las mujeres. Forman hombres a quienes se les enseña una y otra vez que pueden causar un daño extremo sin sufrir consecuencias”, añadió Pugh.

Florence Pugh pidió a los hombres que alcen la voz ante las acusaciones de que una antigua estudiante de la Universidad de Cornell fue drogada y sufrió agresiones sexuales por parte de varios miembros de una fraternidad ( Getty )

Pugh continuó: “Ya no estoy cansada, estoy indignada por las escuelas que protegen a los chicos, por miedo a que su futuro se arruine. ¿Qué pasa con la vida que esas chicas tienen que soportar, sabiendo que su reputación es más valiosa que su verdad? ¿O sentir que a nadie con poder para hacer algo le importa que hayas sido víctima de abuso?”.

“Es aún más devastador. Quienes protegen y condenan levemente a hombres que violan y destruyen deberían ser castigados y vigilados de cerca. ¿Por qué protegen a alguien con tanta vehemencia?”

En un comunicado a The Independent, un portavoz de Cornell dijo: “La Universidad de Cornell apoya la decisión del fiscal de distrito del condado de Tompkins de brindar la oportunidad a la víctima de escuchar su testimonio ante un gran jurado penal en el caso de agresión sexual de la fraternidad Chi Phi de 2024”.

Y agregó: “Cornell también llevó a cabo una exhaustiva investigación conforme al Título IX, independiente de un proceso penal, durante varios meses. Durante dicha investigación se aplicaron suspensiones temporales y otras medidas restrictivas. Tras la investigación y de conformidad con la ley federal, el caso se remitió a una audiencia donde un panel de profesores y personal capacitado escuchó las pruebas durante varios días. El denunciante y los acusados tuvieron la oportunidad de testificar y presentar pruebas. Al concluir la audiencia, el panel impuso diversas sanciones, que incluyeron expulsiones y suspensiones de Cornell. A ninguno de los acusados se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”.

El comunicado añade que “la fraternidad en cuestión fue clausurada en 2024 y sigue teniendo prohibido el acceso al campus”.

Añadió: “Cualquier insinuación de que la universidad no impuso sanciones consecuentes a los implicados es falsa. Mantener la falsa narrativa de que hubo consecuencias mínimas en este caso es irresponsable; hará que las víctimas se sientan menos seguras y apoyadas, y perpetuará la falta de denuncias de agresión sexual”.

Pugh concluyó su declaración con un llamamiento a que haya una mayor protección para las mujeres: “No habrá igualdad hasta que respeten nuestros cuerpos. No habrá igualdad hasta que dejen de dañar nuestras almas. No habrá igualdad hasta que nos dejen vivir. No habrá igualdad hasta que podamos decir que nos sentimos seguras”.

“Somos la fuerza vital de esta p*** tierra, empiecen a protegernos de una vez”, añadió. “Enójense por nosotros. Por favor”.

Posteriormente, Pugh publicó una historia en Instagram diciendo que su publicación parecía haber sido restringida, ya que descubrió que “ni yo ni algunos de mis seguidores podemos acceder a la publicación reciente”.

“¿Por qué? ¿Lo eliminaron para que otros no lo vean? ¿Me están censurando por hablar de violación?”, preguntó.

En una publicación posterior, comentó que la entrada había sido “parcialmente eliminada”. “Algunas personas solo pueden ver la advertencia de contenido sensible y otras no pueden deslizar”, escribió. “¡Genial! ¡Otra lección estupenda para enseñarles a las personas que si denuncian algo, las silenciaremos! Menos mal que la guardé. Lo intentaré de nuevo”.

Pugh dijo entonces que había intentado publicar la declaración de nuevo, pero creía que Instagram estaba limitando su alcance. “Acabo de intentar publicarla otra vez y me impide llegar a la gente”, escribió. “Instagram, al menos podemos ver de qué lado estás. No protejas a los violadores. Es un comportamiento patético”.

The Independent se puso en contacto con Meta para obtener comentarios al respecto.

Doe, quien abandonó la universidad tras el incidente, reclama una indemnización monetaria compensatoria y punitiva de cuantía indeterminada, alegando incumplimiento de contrato, negligencia, supervisión negligente, responsabilidad por las instalaciones y violaciones de la ley estatal.

Aquellas personas afectadas por violación y abuso sexual en los Estados Unidos pueden llamar a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Olivia Gorsin