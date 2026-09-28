¿Indirectas a sus ex? Fans de Taylor Swift analizan las pistas escondidas en sus cuatro nuevas canciones

La llegada de nueva música de Taylor Swift desata casi de inmediato entre sus fans una búsqueda de pistas y significados ocultos en las letras, y las cuatro nuevas canciones de The Life of a Showgirl: The Encore no son la excepción.

La versión extendida de The Life of a Showgirl, álbum que Swift lanzó en 2025, incluye cuatro temas: ‘Patient Zero’, ‘Pink Clouding’, ‘Babylon’ y ‘Cleveland’. Todos están repletos de letras enigmáticas y posibles referencias ocultas, algo que ya se convirtió en una característica habitual de la obra de Swift.

La cantante contó que escribió las cuatro canciones durante un viaje de celebración a Suecia junto con Max Martin y Shellback, sus colaboradores en The Life of a Showgirl.

“En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que vivíamos, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”, explicó.

Desde responder a sus detractores hasta lanzar críticas contra una expareja tóxica y disculparse con otra, los seguidores de Swift tienen mucho por analizar. A continuación, repasamos los posibles significados de las letras.

‘Patient Zero’

open image in gallery El nuevo sencillo de Taylor Swift, ‘Patient Zero’, narra la historia de una mujer que reflexiona sobre su relación con una expareja tóxica ( TAS Rights Management )

‘Patient Zero’ cuenta la historia de una mujer que recuerda una relación con una expareja tóxica. Los fans creen que Swift se presenta como la “paciente cero” de la historia, es decir, posiblemente la primera persona que sufrió el patrón de comportamiento de ese hombre.

El término “paciente cero” suele emplearse para identificar al primer caso detectado de una enfermedad durante un brote.

En la canción, Swift describe a un hombre que irrumpió en su vida como un torbellino antes de mostrar su verdadera personalidad. Canta que llevaba “al diablo sobre el hombro, debajo de su aureola” y sugiere que se aprovechó de ella para ascender socialmente.

La letra también parece dirigirse a la mujer que ahora mantiene una relación con esa expareja: “No soy quién para decirle a otra persona qué hacer / Pero si ya estás harta de él / Puedes contar conmigo / Yo fui la paciente cero”.

“Sé que parece brillar con tanta intensidad / Pero se baña en tu luz reflejada / En su solitaria escalada social”, canta Swift.

La canción también incluye lo que parece ser una referencia a una infidelidad: “Y cuando viste a otra mujer salir de su casa / Apuesto a que te secó la lluvia de la cara con un beso”.

‘Cleveland!’

open image in gallery ‘Cleveland’ habla de cómo Travis Kelce aprecia aspectos de Swift por los que otros se han burlado de ella ( AP )

‘Cleveland!’ parece estar dedicada a su esposo, Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, y a la forma en que él aprecia aspectos de Swift que suelen ser blanco de críticas públicas.

El título hace referencia a Cleveland Heights, Ohio, la ciudad natal de Kelce.

Al comienzo de la canción, Swift repasa algunas de las críticas que recibió de los troles en internet, desde su forma de bailar hasta su apariencia y su manera de vestir.

“Pero a mi amor le gusta lo que le gusta, oh-woah, oh-oh / Ya me llevó a Cleveland / Me mostró The Heights, así que critiquen todo lo que quieran / Este es el amor de mi vida, hey, hey, hey”, canta.

Luego añade: “No soy para todos, pero soy su plato favorito... Le gusta lo que le gusta, lo que le gusta, y yo le gusto”.

De las cuatro nuevas canciones, ‘Cleveland!’ fue la que generó más críticas entre los fans.

“Lo siento, ‘Cleveland!’, pero es, por mucho, su peor canción hasta ahora. ¿Cómo es posible que la misma mujer que lanzó Evermore hace apenas seis años haya terminado haciendo esto?”, escribió un usuario en una publicación que acumuló 1.300 republicaciones y 16.000 “me gusta”.

“Estoy pensando en comprarme un teléfono nuevo solo para tener uno que nunca haya reproducido ‘Cleveland!’, porque ¿qué demonios fue eso?”, comentó otro seguidor. Alguien le respondió: “Lo malo es que no puedes comprarte oídos nuevos”.

Otro fan señaló: “Me encantan las canciones divertidas, pero esta no termina de convencerme. Hay algo que me resulta muy irritante, sobre todo el puente. Aun así, me encanta el mensaje y la frase ‘¡Este es el amor de mi vida!’”.

Otros seguidores, en cambio, salieron en defensa de la canción. “‘Cleveland!’ es puro Showgirl”, escribió uno. “Una figura atacada con insultos misóginos, atormentada por relatos sensacionalistas y descartada como superficial, hasta borrar toda su complejidad. Se burla de todo eso mientras expresa lo liberador que es encontrar a una pareja que te valore por completo”.

“¡Me encanta ‘Cleveland!’!”, escribió otro fan. “Lo digo ahora, antes de que me digan que se supone que debo odiarla y que es objetivamente mala. Déjenme en paz. ¡Me encanta!”.

‘Pink Clouding’

open image in gallery Swift lanzó cuatro canciones como parte de la versión extendida de su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, de 2025

Se cree que ‘Pink Clouding’ habla de una expareja a la que Swift decepcionó o que llegó a su vida en el momento equivocado. El término pink clouding, también asociado con el llamado “síndrome de la nube rosa”, describe un periodo de intenso optimismo o euforia que puede aparecer al comienzo de la recuperación de una adicción, antes de que la realidad vuelva a imponerse.

La expresión también puede aludir a un estado de euforia pasajera después de atravesar una experiencia difícil.

En el estribillo, Swift canta: “Porque estaba eufórica (rosa) / Lanzándome al vacío mientras tú me sostenías / El gris se balanceaba donde me alcanzó la flecha (gris) / Años después, todavía me pregunto cómo pedirte perdón / No quería decepcionarte (nube rosa, nube rosa) / Así que te dejé allá arriba, en una nube rosa (nube rosa, nube rosa)”.

La cantante parece disculparse con esa expareja en otro pasaje: “Espero que te hayas dado cuenta de que mis problemas no valían la pena / Y nunca mereciste la forma en que te traté / Y te juro por Dios que, hasta el día de hoy / Me despierto asustada de haber dejado cicatrices en una buena persona”.

Hacia el final, Swift expresa su deseo de que ese hombre haya logrado “aterrizar sano y salvo” y añade: “Espero que ahora seas muy feliz”.

Los fans creen que la canción podría estar dedicada a una expareja por la que Swift todavía siente afecto. Entre las posibilidades que mencionan están Harry Styles, con quien salió entre 2012 y 2013, y Tom Hiddleston, con quien mantuvo una relación en 2016.

‘Babylon’

open image in gallery ‘Babylon’ cuenta la historia de un hombre que deja atrás su pequeño pueblo y a su novia en busca de algo más grande, para luego arrepentirse ( TAS Rights Management )

‘Babylon’ cuenta la historia de un hombre que deja atrás su pequeño pueblo y a su novia en busca de algo mejor, solo para arrepentirse después de lo que perdió.

El título alude a los Jardines Colgantes de Babilonia, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, aunque su existencia real sigue siendo objeto de debate entre los especialistas.

Swift ya había hecho referencia a los Jardines de Babilonia en ‘cowboy like me’, canción de su álbum Evermore, de 2020. Allí describía un romance difícil de alcanzar: “Ahora cuelgas de mis labios / Como los Jardines de Babilonia”.

En ‘Babylon’, la cantante retoma esa imagen para hablar de algo cuyo verdadero valor solo se reconoce después de perderlo: “Entonces esa melodía es todo lo que quieres / Nunca supiste que era Babilonia / Hasta que desapareció”.

Para algunos fans, la canción refleja el lado más doloroso de la nostalgia. Una seguidora destacó en X la forma en que Swift aborda ese sentimiento: “‘Babylon’ plasma de forma preciosa su filosofía de vida. La nostalgia es un arma que te hiere a ti y a todos los que quieren crecer contigo, bajo tu luz. Pero tienes que recordar de dónde vienes para moverte por el mundo con ligereza y convicción”.

Otros interpretaron la letra como la historia de alguien que nunca está conforme con lo que tiene y persigue siempre el siguiente objetivo, hasta que comprende demasiado tarde lo que dejó atrás.

“Se dan cuenta de que lo que tenían era lo mejor, pero para entonces ella ya siguió adelante y es feliz. Solo queda aceptar que pudiste haberlo tenido todo, pero lo arruinaste”, escribió @SwiftieESPN en X. “Además, es un temazo y estoy obsesionado”.

“‘Babylon’ está dedicada a todos los hombres que creen que te ves mejor por el espejo retrovisor”, comentó otra persona.

Entre los cuatro nuevos temas, ‘Babylon’ y ‘Patient Zero’ también se perfilan como los favoritos de algunos seguidores.

“No puedo dejar de escuchar ‘Babylon’. Soy una chica nostálgica de la forma más dolorosa”, escribió una fan en X.

Traducción de Leticia Zampedri