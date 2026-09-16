Ed Sheeran pierde 150.000 seguidores en Instagram tras la polémica con Macklemore

Ed Sheeran perdió una gran cantidad de seguidores, mientras que Macklemore sumó cientos de miles, después de que el rapero quedara fuera de la gira del cantante tras expresar su apoyo a Palestina sobre el escenario.

La gira US Loop de Sheeran atraviesa una crisis después de que Macklemore, conocido principalmente por su canción de 2012 ‘Thrift Shop’, anunciara el martes que había sido apartado como telonero luego de gritar “Palestina libre” durante un concierto a principios de este mes.

El anuncio se produjo después de que el multimillonario Robert Kraft, cuyo Kraft Group es propietario del Gillette Stadium, afirmara que Macklemore no podría presentarse en el recinto de Massachusetts.

Aunque Sheeran insistió en que no tuvo nada que ver con lo ocurrido y que no fue él quien decidió apartar a Macklemore, las repercusiones no tardaron en llegar: sus cuatro artistas invitados abandonaron la gira en solidaridad con el rapero, varias celebridades criticaron su falta de acción y el cantante perdió decenas de miles de seguidores en redes sociales.

En las 24 horas posteriores al anuncio de Macklemore, Sheeran perdió 149.636 seguidores en Instagram y su cuenta quedó con 47,3 millones, según datos de la empresa de análisis de redes sociales Social Blade.

open image in gallery Ed Sheeran pierde cientos de miles de seguidores en Instagram tras la polémica con Macklemore ( Getty Images )

En esas mismas 24 horas, Macklemore ganó 750.098 seguidores en Instagram, según los datos. El rapero de “Same Love” cuenta ahora con más de 7,9 millones de seguidores en la plataforma.

The Independent se puso en contacto con Sheeran y Macklemore para solicitar comentarios.

Los otros artistas invitados que abandonaron la gira de Sheeran (los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas) también sumaron seguidores desde que anunciaron su salida.

Rowe, quien fue el primero en retirarse, aumentó un 73 % su número de seguidores y ahora supera los 132.000. En su publicación del martes, escribió: “No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que los multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes denuncian el genocidio israelí y el brutal asesinato de niños. Perdería todo el respeto por mí mismo si siguiera adelante como si nada”.

open image in gallery El cantautor Finneas es uno de los artistas que abandonaron la gira de Sheeran ( Getty )

Beoga, que acompañaba a Sheeran en sus conciertos, ganó 86.548 seguidores desde que anunció su salida. Al igual que Rowe, la banda mencionó sus raíces irlandesas al explicar su decisión de apoyar a Macklemore y Palestina.

“Somos irlandeses y entendemos el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, estamos comprometidos con la lucha por la justicia y así seguirá siendo”, señaló el grupo en un comunicado.

Finneas, hermano y colaborador de Billie Eilish, quien tenía previsto acompañar a Sheeran en sus conciertos por Sudamérica, escribió en Instagram: “No hay que silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. Decidí cancelar mi próxima gira con Ed Sheeran. Me solidarizo con Palestina y su pueblo”.

Finneas, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, sumó otros 96.163 en Instagram tras publicar el mensaje.

El próximo concierto de Sheeran está previsto para el sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania.

Traducción de Leticia Zampedri