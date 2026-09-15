Cuatro artistas invitados abandonaron la gira de Ed Sheeran después de que el rapero Macklemore quedara fuera por las declaraciones en apoyo a Palestina que hizo sobre el escenario.

Horas después de que Sheeran afirmara que no participaría en un debate público sobre la guerra en Gaza, el cantante irlandés Aaron Rowe, el grupo irlandés Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas anunciaron en Instagram que también abandonaban la gira.

Rowe había sido elegido como uno de los sustitutos de Macklemore para las fechas restantes de Sheeran en Estados Unidos, mientras que Beoga formaba parte de la banda que acompañaba al cantante en sus conciertos. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en su gira por Sudamérica a finales de este año.

“No hay que silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos”, escribió Finneas. “Decidí cancelar mi próxima gira con Ed Sheeran. Me solidarizo con Palestina y su pueblo”.

Aaron Rowe, por su parte, explicó en su mensaje: “No tomo esta decisión a la ligera. Ed ha sido un amigo para mí y cambió mi vida; nunca podré agradecerle lo suficiente por eso”.

open image in gallery Macklemore tenía previsto actuar en ocho de los 10 conciertos de estadio que le quedan a Ed Sheeran, cuya gira se reanuda este sábado en Filadelfia ( Getty )

Beoga, por su parte, explicó: “Tomamos la decisión de dejar de acompañar a Ed Sheeran durante las fechas restantes de la gira US Loop, después de que Macklemore fuera silenciado por grupos de presión sionistas”.

Tanto Rowe como Beoga hicieron referencia a la historia de Irlanda al explicar los motivos de su decisión.

“Somos irlandeses y entendemos el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, estamos comprometidos con la lucha por la justicia y así seguirá siendo”, afirmó Beoga.

Lukas Graham también expresó su agradecimiento a Sheeran y calificó la decisión de “difícil”.

“El dinero no da derecho a controlar la conversación. El saldo bancario de nadie debería determinar quién puede hablar ni qué sufrimiento podemos reconocer”, publicó la banda, en una aparente referencia al papel del multimillonario Robert Kraft en la decisión de apartar a Macklemore de la gira.

El martes por la mañana, Sheeran se pronunció sobre la decisión de apartar a Macklemore como telonero y atribuyó la responsabilidad a los promotores.

“La decisión de apartar a Macklemore de la gira fue del promotor, no mía”, afirmó Sheeran en Instagram. “Jamás defraudaría a los fans que ya habían hecho planes ni abandonaría al equipo de la gira, a los demás teloneros o a los músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

Lo que dijo Macklemore en el escenario

Macklemore afirmó el lunes que quedó fuera del Loop Tour después de gritar “¡Palestina libre!” durante una presentación el 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras interpretaba su canción de protesta “Hind’s Hall”.

Al dirigirse al público durante el concierto, el rapero dijo: “A todos mis hermanos y hermanas judíos: criticar a Israel, criticar el apartheid y oponerse al genocidio de ninguna manera significa criticarlos a ustedes”.

Macklemore aseguró que los responsables de varios recintos de Estados Unidos informaron al promotor que no le permitirían presentarse como telonero de Sheeran. Según explicó, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, estuvo detrás de la decisión. Su empresa, Kraft Group, es propietaria del Gillette Stadium.

En un comunicado publicado el lunes, Kraft afirmó que la decisión de apartar a Macklemore respondió a sus comentarios recientes “y a un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que, a nuestro juicio, resultaron profundamente ofensivas e hirientes para la comunidad judía”.

open image in gallery Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, impulsó la exclusión de Macklemore (en la imagen) ( Getty )

Sheeran, por su parte, escribió que “habló largo y tendido con los responsables de los recintos durante toda la semana para intentar llegar a un acuerdo”, pero reconoció que “la decisión de los recintos y del promotor era definitiva”.

Cada vez más organizaciones y expertos sostienen que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio, una acusación que Israel rechaza de forma tajante.

Macklemore tenía previsto participar en ocho de los diez conciertos restantes de Sheeran en estadios y retomar la gira el sábado en Filadelfia, junto con Lukas Graham y Aaron Rowe como teloneros. Las próximas fechas incluían el Gillette Stadium, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

Sheeran dijo que quiere utilizar la música para unir a públicos diversos y explicó que, aunque tiene sus propias opiniones sobre “este conflicto devastador”, prefiere no expresarlas públicamente porque quienes asisten a sus conciertos “no esperan un foro político”. “No soy cómplice”, añadió.

“Respeto la firmeza de Macklemore al defender sus convicciones”, continuó Sheeran. “Sin embargo, hay distintas maneras de alcanzar un mismo objetivo: la paz. Elijo utilizar mi fama y mi plataforma para ofrecer un espacio seguro y un refugio, fomentar la diplomacia y mantener abierto el diálogo, en lugar de cerrarlo”.

Traducción de Leticia Zampedri