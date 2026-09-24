Macklemore anuncia la gira ‘Free Palestine’ tras la polémica con Ed Sheeran

Macklemore lanza una gira llamada Free Palestine Tour tras ser excluido de la gira de Ed Sheeran y comenta: “Como ya saben, mi agenda se liberó un poco”.

El rapero estará acompañado por “amigos”, que se anunciarán más adelante, en tres conciertos: uno en Dublín el 26 de octubre, otro en París el 29 de octubre y otro en Londres el 30 de octubre. Todos los ingresos obtenidos de los conciertos se destinarán a organizaciones que apoyan a los palestinos.

“Si algo nos demostraron estas últimas semanas, es que algo cambió en los últimos tres años”, dijo Macklemore en el anuncio. “Hubo un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese clamor y lo que esperamos de los artistas en este momento”.

El rapero de Thrift Shop continuó: “Lo que me pasó es más importante que un artista o un escenario. Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían prestar atención”.

A principios de este mes, Macklemore anunció que había sido despedido de la gira Loop del cantautor británico por sus comentarios a favor de Palestina durante un concierto. Macklemore afirmó que Robert Kraft, director ejecutivo de Kraft Group, propietario del Gillette Stadium, llamó personalmente a Sheeran para comunicarle que no se le permitiría cantar en el recinto.

Posteriormente, Sheeran respondió afirmando que no se involucraría en un debate público sobre la guerra de Gaza y que la decisión de retirar a Macklemore fue del promotor.

Las repercusiones continuaron cuando los demás teloneros de Sheeran se retiraron, mientras que la semana pasada se congregaron manifestantes afuera de su primer concierto sin Macklemore.

Ahora, Macklemore dice que se puso a trabajar inmediatamente después de su despido y se puso en contacto con artistas que apoyaban al pueblo palestino y que quisieran unirse a él en su gira.

“Debido a la rapidez con la que todo esto se concretó, aún se están definiendo muchas conversaciones, cronogramas y detalles. Pero este es un momento clave y hay trabajo por hacer”, dijo el jueves.

Las entradas saldrán a la venta anticipada el 28 de septiembre a las 3. a. m. (hora de CDM) y a la venta general el 30 de septiembre a la misma hora.

open image in gallery Macklemore fijó la fecha de su regreso a los conciertos en solitario tras la polémica con Ed Sheeran ( Getty )

El anuncio de la gira coincide con la presentación en solitario de Macklemore el 22 de octubre en el emblemático anfiteatro Red Rocks de Colorado.

Aunque el concierto se anunció originalmente en marzo, la demanda de entradas se disparó tras la polémica. Solo quedan entradas de reventa disponibles en Ticketmaster, con precios a partir de $220 para la entrada general. Según Rolling Stone, las entradas se agotaron justo después de que Macklemore fue excluido de la gira de Sheeran.

Ese precio es significativamente más alto que los $68 que costaban las entradas para el concierto en solitario de Sheeran en Filadelfia tras la polémica. Algunos fans, descontentos con la gestión de la situación, intentaron revender sus entradas para el concierto de Sheeran, y los precios cayeron drásticamente a medida que se acercaba la fecha.

open image in gallery Macklemore cantará el 22 de octubre en Colorado ( AFP/Getty )

Sheeran abrió su concierto en el Lincoln Financial Field abordando las críticas que recibió, diciendo: “Tuve que tomar decisiones difíciles y estoy cometiendo errores. Lo siento muchísimo. No quiero decepcionar a mis fans”.

A continuación, aclaró su postura sobre el conflicto israelí-palestino, diciendo: “Lo que ocurrió en Israel y en el festival de música del 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”.

Antes de anunciar la gira, Macklemore se había mantenido en gran medida en silencio en las redes sociales desde su despido, a excepción de una publicación en Instagram en la que anunció que donaría 1 millón de dólares de sus ganancias en la gira de Sheeran a “seis organizaciones que trabajan directamente para apoyar al pueblo palestino”.

Macklemore invitó entonces a Kraft a igualar su donación.

Kraft reconoció que Sheeran le pidió que igualara su donación de 2 millones de dólares. Aún no se confirmó si Kraft realizó la donación, pero declaró que ambos planeaban “trabajar juntos para tender puentes”.

Traducción de Olivia Gorsin