Agentes federales de inmigración serán desplegados en EE. UU. durante la Copa Mundial de la FIFA de este verano, según confirmó el secretario de Seguridad Nacional del país, Markwayne Mullin.

En un video publicado el viernes, Mullin afirmó que personal de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de Investigaciones de Seguridad Nacional operará cerca de los lugares donde se realizan las transacciones para combatir la trata de personas y la venta de productos falsificados.

“Van a estar en las calles todos los días luchando contra los billetes falsificados, el tráfico de personas, el contrabando de drogas y los productos falsificados”, dijo Mullin mientras sostenía un balón de fútbol. Añadió: “Van a trabajar codo con codo con la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) en todo momento”.

No especificó si los agentes llevarían a cabo acciones coercitivas dirigidas a detener a inmigrantes indocumentados, un tema que ha generado un mayor escrutinio antes del gran evento futbolístico. La preocupación por los agentes de ICE y las detenciones de migrantes ha estado presente en torno al evento desde que la agresiva campaña de la Administración Trump para arrestar y deportar a más personas comenzó con su regreso a la Casa Blanca.

A principios de este mes, NBC News informó que ICE se había ofrecido a desplegar a su personal para ayudar a las autoridades locales y federales con la seguridad durante los partidos de la Copa del Mundo.

open image in gallery Los agentes federales de inmigración estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA, pero su objetivo será detectar casos de trata de personas y mercancía falsificada, según ha declarado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin ( AFP via Getty Images )

“Nuestros agentes y oficiales brindarán seguridad cuando se les solicite, pero no realizarán controles de estatus migratorio”, declaró un funcionario del DHS (Departamento deSeguridad Nacional de EE. UU.), cuya identidad no fue revelada, al medio de comunicación. Sin embargo, según las fuentes, los agentes no tienen prohibido explícitamente realizar arrestos.

Este reporte se publicó a pesar de que, según se informa, el secretario de Estado, Marco Rubio, le aseguró a Rodney Barreto, copresidente del comité organizador de Miami, que ICE no estaría presente en los juegos.

Según se informa, la preocupación por el personal de inmigración llegó hasta la cúpula de la FIFA. En abril, los ejecutivos sopesaron la posibilidad de solicitar directamente al presidente Donald Trump que impusiera una moratoria nacional a las operaciones de control migratorio de ICE durante todo el torneo, según The Athletic, la sección de deportes del New York Times.

No está claro si la solicitud llegó a realizarse.

open image in gallery La Copa Mundial de la FIFA, que dará comienzo el mes que viene, se celebrará en 16 ciudades de EE. UU., Canadá y México ( Getty Images )

Según el laboratorio de ideas Brookings, ICE ha estado a la vanguardia de la represión migratoria del presidente Donald Trump, desplegándose en ciudades de todo el país y deteniendo a unas 400.000 personas desde enero de 2025.

Algunos encuentros han resultado fatales, como el ocurrido en enero en Minnesota, cuando dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros por agentes federales, lo que provocó una gran indignación pública. Una encuesta de PBS News realizada al mes siguiente reveló que la mayoría de los encuestados creía que ICE estaba haciendo que el país fuera menos seguro, y casi dos tercios afirmaron que la agencia se había extralimitado.

En febrero, Trump reconoció que los agentes podrían tener un trato más conciliador. Al mes siguiente, en respuesta a las crecientes críticas, despidió a Kristi Noem como jefa del DHS, quien posteriormente fue reemplazada por Mullin; este último ha declarado que pretende reconstruir la confianza pública en el departamento.

Programada del 11 de junio al 19 de julio, la Copa del Mundo se celebrará en 16 ciudades anfitrionas de EE. UU., México y Canadá, donde 48 selecciones disputarán un número récord de 104 partidos. Según la FIFA, ya se han vendido cinco millones de entradas.

Traducción de Sara Pignatiello