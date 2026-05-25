Según un grupo encuestador, el índice de desaprobación del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha alcanzado su nivel más alto hasta la fecha en medio de la guerra con Irán y el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina en EE. UU., que se mantienen obstinadamente altos.

La avalancha de encuestas desfavorables recientes ha provocado que el índice promedio de desaprobación del trabajo de Trump se dispare al 58,3 %, más alto que el que tenía después de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, según el sitio web de noticias RealClearPolitics, que analizó los promedios de las encuestas recientes para llegar a este nuevo mínimo.

“El índice de desaprobación de Trump hoy (58,3 %) es más alto que su punto máximo en su primer mandato (57,9 %), que se produjo después del 6 de enero de 2021”, dijo Tom Bevan, cofundador y presidente del sitio.

RealClearPolitics también analizó el índice de popularidad promedio de Trump, una métrica distinta a la aprobación de su gestión, y descubrió que el 55,9 % tenía una opinión desfavorable de él. Tras los sucesos del 6 de enero, el índice de desaprobación de Trump alcanzó el 59,5 %.

Los promedios de encuestas analizados por el sitio incluyeron una variedad de publicaciones, desde The Wall Street Journal, Fox News y el Daily Mail hasta Reuters/Ipsos, CBS News y The New York Times.

open image in gallery El índice de desaprobación del presidente Donald Trump ha alcanzado su nivel más alto hasta la fecha, superando la cifra registrada tras los disturbios del 6 de enero de 2021 ( Getty Images )

Estos hallazgos se producen tras otra encuesta demoledora que reveló que el 76 % de los estadounidenses creía que la economía estaba empeorando, según una nueva investigación de la firma Gallup, lo que indica que los votantes se están centrando en la asequibilidad de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

A pesar de haber hecho campaña con la promesa de aliviar la carga financiera de los estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2024, Trump recientemente restó importancia a su difícil situación económica.

“No pienso en la situación financiera de los estadounidenses, no pienso en nadie”, dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca a principios de este mes. Añadió: “Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump afirmó el lunes que se habían logrado avances en un borrador de acuerdo con Irán, pero que solo aceptaría “un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo”.

En los meses posteriores al ataque estadounidense e israelí contra Irán a finales de febrero, los precios de la gasolina en EE. UU. han subido más del 50 % debido a las tensiones políticas y la ralentización del transporte de petróleo. El precio promedio de la gasolina en todos los estados alcanzó al menos 4 dólares por primera vez en cuatro años, según reveló la semana pasada la AAA (Asociación Automovilística Estadounidense).

Asimismo, los precios de los alimentos siguen disparándose en el país: la carne de res y los tomates subieron un 14,8 % y un 15 %, respectivamente, en abril.

open image in gallery Otra encuesta desalentadora reveló que el 76 % de los estadounidenses creía que la economía estaba empeorando, lo que indica que los votantes están prestando especial atención a la asequibilidad de los precios de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre ( Getty Images )

La inflación estadounidense alcanzó su punto más alto en tres años en abril, mientras que, según se informa, los funcionarios de la Casa Blanca están “muy asustados” de que la guerra en curso con Irán pueda hacer que los precios de la gasolina superen el récord de $5,02 por galón establecido bajo el Gobierno de Joe Biden.

La Casa Blanca refutó el informe calificándolo de “noticias falsas” y, por separado, desestimó las encuestas desfavorables afirmando que la guerra contra Irán se había iniciado “en interés del pueblo estadounidense”.

“Si bien el presidente ha sido claro sobre las perturbaciones a corto plazo como resultado de la Operación Furia Épica, la Administración está centrada en implementar la agenda probada de Trump de recortes de impuestos, desregulación y abundancia de energía para mantener a EE. UU. en una trayectoria económica sólida”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un comunicado anterior.

“El presidente no toma estas decisiones de seguridad nacional, de vital importancia, basándose en encuestas de opinión volátiles, sino en el interés general del pueblo estadounidense”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello