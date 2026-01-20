Un destacado médico que trató al fallecido vicepresidente Dick Cheney pidió que se investigue la aptitud mental del presidente Donald Trump.

El doctor Jonathan Reiner, cardiólogo de Cheney durante muchos años, afirmó que la extraordinaria carta de Trump al primer ministro de Noruega debería “desencadenar una investigación bipartidista del Congreso”.

En su agresiva persecución del territorio danés de Groenlandia, Trump se dirigió al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, en una carta filtrada el lunes, en la que advertía de que “ya no siente la obligación de pensar solo en la paz” tras ser desairado para el Premio Nobel de la Paz.

“Esta carta y el hecho de que el presidente ordenara que se distribuyera a otros países europeos deberían desencadenar una investigación bipartidista del Congreso sobre la idoneidad presidencial”, reaccionó Reiner en una publicación en X.

Trump se jactó en repetidas ocasiones de “sacar sobresaliente” en los exámenes cognitivos y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó previamente que el presidente “no tiene nada que ocultar” en lo que respecta a su salud.

Un destacado médico que trató al fallecido vicepresidente Dick Cheney pidió que se investigue la aptitud mental del presidente Donald Trump ( AP )

Reiner no fue la única voz destacada que cuestionó la aptitud mental del presidente.

“El presidente de Estados Unidos padece una enfermedad mental extrema y está poniendo en peligro la vida de todos nosotros”, afirmó el representante demócrata Yassamin Ansari, de Arizona. “La 25.ª Enmienda existe por una razón: tenemos que invocarla inmediatamente”.

Sus compañeros demócratas, el senador Ed Markey, de Massachusetts, y el representante Eric Swalwell, de California, también pidieron invocar la 25.ª Enmienda a raíz de la carta. La enmienda permite al gabinete del presidente destituirlos si un número suficiente de miembros vota a favor.

Eliot A. Cohen, profesor emérito de Johns Hopkins y exconsejero del Departamento de Estado, dijo que “solo había una explicación posible a la nota de Trump al primer ministro noruego: enfermedad mental”.

El economista sueco Anders Aslund, presidente del Consejo Asesor Internacional del Centro de Investigación Social y Económica, se preguntó: “¿Estados Unidos no es capaz de proporcionar a Trump el tratamiento mental necesario?”, en una publicación en la red social X.

Una de las imágenes generadas por IA que Trump publicó en Truth Social, mientras los críticos reclamaban una investigación sobre su aptitud mental ( @realDonaldTrump/Truth Social )

"¿Cómo pueden los republicanos del Congreso aceptar que un enfermo mental evidente siga siendo presidente de EE. UU.?", añadió Aslund.

Al responder previamente a las especulaciones sobre la salud del presidente, Leavitt dijo que Trump “no tiene nada que ocultar, a diferencia de su predecesor Joe Biden, que se escondió de la prensa y mintió sobre su claro deterioro físico y mental”.

Mientras algunos cuestionan la aptitud mental de Trump, el presidente se desahogó contra los líderes europeos en una serie de publicaciones de Truth Social a primera hora del martes.

El presidente publicó imágenes suyas generadas por IA en la Casa Blanca sermoneando a los líderes europeos junto a un mapa que muestra Groenlandia y Canadá como territorio estadounidense. Otra lo mostraba plantando una bandera estadounidense en suelo groenlandés junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio.

Trump también amenazó con perjudicar a Francia con aranceles del 200% sobre el vino y el queso franceses después de compartir un mensaje de texto privado que recibió del presidente Emmanuel Macron, diciendo que “no entendía” lo que el presidente estaba haciendo cuando se trataba de Groenlandia.

