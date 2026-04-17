El exabogado de Trump afirmó que el deterioro de la salud mental del presidente “se aceleró”: “Simplemente está perdido”

Ty Cobb, abogado que se desempeñó como asesor legal de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, volvió a dar la voz de alarma sobre el deterioro cognitivo del presidente, afirmando que se “aceleró” y que Trump ahora muestra signos de demencia.

Cobb, quien expresó repetidamente preocupaciones similares sobre Trump, le dijo el jueves a Ari Melber de MS NOW que Trump, de 79 años, “es alguien que simplemente está perdido”.

“Su vocabulario se redujo, recurrió a palabrotas y amenazas, es totalmente impulsivo, lo que sugiere la ausencia de cualquier control del lóbulo frontal”, dijo Cobb.

Las recientes digresiones de Trump durante las conferencias de prensa y las reuniones, que a veces son completamente irrelevantes para el tema en cuestión, combinadas con sus indignadas publicaciones en Truth Social, incluida una reciente amenaza de aniquilar toda la civilización iraní, suscitaron un debate sobre la salud cognitiva del presidente.

“Él no entiende esto en absoluto, del mismo modo que Joe Biden no tuvo dificultades para bajar del escenario y encontrar la salida”, añadió el exabogado de Trump.

open image in gallery El abogado Ty Cobb, que ocupó el cargo de asesor jurídico de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, afirmó que el deterioro mental del presidente se había “acelerado” desde que asumió el cargo en 2017 ( MS NOW )

The Independent solicitó comentarios a la Casa Blanca.

El presidente es conocido desde hace tiempo por divagar y alardear de sus logros, pero recientemente fue acusado de quedarse dormido durante las reuniones televisadas, de desviarse del tema con mayor frecuencia, de publicar diatribas en las redes sociales a altas horas de la noche y de usar lenguaje vulgar para atacar a sus oponentes, a veces antiguos aliados.

“Es muy diferente. Sin duda, se aceleró”, dijo Cobb sobre el deterioro mental del presidente en comparación con su primer mandato.

El comportamiento de Trump siempre fue diferente al de otros expresidentes, quienes suelen adoptar una postura conciliadora cuando son insultados o son más reflexivos y calculadores al emitir un comunicado.

Pero Cobb señaló varios ejemplos de las publicaciones desquiciadas de Trump como señales de un deterioro mental, como afirmar que estaba “contento” de que el exdirector del FBI, Robert Mueller, hubiera muerto; insinuar que el director Rob Reiner fue asesinado por su oposición a Trump; y atacar al Papa León XIV por no apoyar la guerra contra Irán.

“Uno de los síntomas clásicos del Alzheimer es la inversión del ciclo sueño-vigilia. Vemos que publica diatribas a las 4 de la mañana y que se queda dormido en las reuniones del Gabinete por la mañana y por la tarde. Ese es un síntoma clásico de la demencia”, dijo Cobb, quien no es médico.

open image in gallery Se sabe que el presidente suele divagar largamente cuando habla con los periodistas, ya sea en ruedas de prensa o incluso en reuniones del Consejo de Ministros, y que sus comentarios no guardan relación con el tema que se está tratando ( Getty )

Las últimas declaraciones de Cobb se hacen eco de preocupaciones similares planteadas por antiguos aliados de Trump, como Marjorie Taylor Greene, opositores demócratas, como el representante Jamie Raskin, médicos, como el Dr. Vin Gupta, e incluso la propia familia del presidente, como su sobrina, Mary L. Trump.

Greene, un antiguo aliado incondicional de Trump que se convirtió recientemente en uno de sus críticos más acérrimos, declaró que el presidente se había “vuelto loco” después de que publicara un mensaje el domingo de Pascua amenazando con aniquilar la civilización iraní.

“Creo que debemos cuestionar seriamente la estabilidad mental de cualquier presidente que amenace con aniquilar a toda una civilización”, declaró Greene a CNN.

Los demócratas amenazaron con invocar la 25.ª Enmienda para destituir a Trump y creyeron que su mensaje de Pascua era una señal de que la agudeza cognitiva del presidente había disminuido rápidamente.

La Casa Blanca y los aliados de Trump defendieron las capacidades mentales y físicas del presidente, asegurando constantemente a la gente que goza de una salud excelente y negando los informes que sugieren lo contrario.

open image in gallery Trump fue acusado de quedarse dormido durante las reuniones, como cuando fue fotografiado con los ojos cerrados en un acto celebrado en el Despacho Oval en noviembre ( Getty Images )

“La agudeza, la energía inigualable y la accesibilidad histórica del presidente Trump contrastan marcadamente con lo que vimos durante los últimos cuatro años”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, al New York Times.

“Está muy, muy cuerdo”, dijo el viernes el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., a los miembros del Congreso.

Pero miembros del Congreso, encabezados por Raskin, le pidieron recientemente al médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, que evalúe la capacidad cognitiva de Trump.

A principios de este mes, Gupta, médico que ejerce como analista médico sénior de MS NOW, afirmó que el presidente estaba “presentando todos los síntomas de la demencia”.

“Errático. No puede terminar las frases. A menudo confuso. Su pensamiento es ilógico. Tiene dificultades para encontrar las palabras. Su estado empeora gradualmente con el tiempo. El presidente muestra todos los síntomas de la demencia”, escribió Gupta.

Cuando un periodista le preguntó a Trump sobre sus críticos que expresaron preocupación por su salud mental, Trump respondió: “No he oído nada de eso. Pero si ese es el caso, van a necesitar más gente como yo”.

Traducción de Olivia Gorsin