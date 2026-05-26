Guionista de ‘Los Simpson’ que predijo la presidencia de Trump lanza su candidatura a la Casa Blanca para 2028

Dan Greaney, el guionista que predijo la presidencia de Donald Trump en un episodio de Los Simpson del año 2000, quiere llegar a la Casa Blanca.

El guionista de televisión ganador del premio Emmy, que se hace llamar “el profeta”, anunció su candidatura a la presidencia de EE. UU. para las elecciones de 2028 en un video publicado el martes en Instagram.

Vestido con un disfraz de mago, túnica y barba gris, al comienzo del video Greaney criticó a los demócratas, los republicanos, al Gobierno deTrump y a los multimillonarios.

“Trump, [el vicepresidente J. D.] Vance, los multimillonarios, los arribistas y los cobardes de ambos partidos le han dado la espalda a EE. UU. Para ellos hay dinero, poder y seguridad, pero no para ti”, dijo Greaney (61).

El escritor añadió que deseaba poder ayudar a mejorar el país, “pero no [era] abogado”. Continuó diciendo: “Solo soy un autoproclamado profeta que fue a la facultad de derecho, se graduó, aprobó el examen de abogacía... ¡Un momento! ¡Sí soy abogado!”.

Uno de los guionistas de ‘Los Simpson’, Dan Greaney, predijo la presidencia de Donald Trump en un episodio del año 2000 ( Fox )

Acto seguido, se quitó el disfraz de mago para dejar al descubierto su rostro afeitado y un traje.

“¡Al diablo con todo, puedo ser un político!”, dijo Greaney, y agregó: “Me postulo para presidente. Mi programa: EE. UU. para todos. ¡Vamos a lograrlo!”.

Según su página de Instagram, el guionista de comedia parece presentarse como candidato independiente con una plataforma "republicana progresista" que aboga por un sistema de salud universal y un retorno a la moral.

Greaney es más conocido por haber predicho la candidatura de Trump a la Casa Blanca 16 años antes de que sucediera, con una trama de Los Simpson en la que Lisa Simpson se convertía en presidenta y heredaba problemas financieros de un mandato, entonces ficticio, liderado por Trump.

“No sé cómo veo el futuro: no soy un científico, soy un profeta”, dijo Greaney en un video publicado en junio de 2025.

“En ese episodio, insinué que la Administración Trump había fracasado, dejando a la presidenta Lisa Simpson la tarea de arreglar las cosas. Ahora tengo una nueva predicción impactante: el fin de la presidencia de Trump está cerca. Ocurrirá de forma espectacular. Su caída será inequívoca y universalmente reconocida. Será destituido de su cargo. Es arriesgado ponerle una fecha, pero debo decir que lo preveo. Así que diré que será para finales de año. Y seguiremos adelante como nación y como pueblo unido”, dijo.

Meses después de que la presidencia de Trump no terminara antes de 2026 como predijo Greaney, este dijo en una nueva publicación de Instagram compartida el lunes: “Nuestra crisis es más grande que Trump, Vance, los multimillonarios y el Partido Republicano. Los demócratas cobardes se han negado a defendernos incluso cuando han tenido la oportunidad”.

Muy pocos candidatos se han postulado para las elecciones presidenciales de 2028 en EE. UU.

Traducción de Sara Pignatiello