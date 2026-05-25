El presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana White, afirma que es imposible que el presidente de EE. UU., Donald Trump, sea racista, porque el mandatario era amigo de Michael Jackson.

White (56) quien ha sido uno de los partidarios más acérrimos de Trump y ha aparecido con frecuencia junto a él en eventos de la UFC y mítines políticos, defendió a su amigo durante una entrevista en el programa de radio The New Yorker Radio Hour con el editor David Remnick el 22 de mayo.

“Estas cosas de que es racista, que es nazi, que es esto y aquello... quiero decir, Donald Trump, todo esto lo están diciendo ahora”, dijo White.

“La película Michael acaba de estrenarse, y ahora están apareciendo un montón de videos de Trump defendiendo a Michael Jackson y el tipo de persona que era, y que dicen que Jackson pasaba mucho tiempo con sus hijos y su familia”, añadió.

Remnick pareció atónito ante el ejemplo de White y reaccionó con contundencia.

open image in gallery El director ejecutivo de la UFC, Dana White, y el presidente Donald Trump, a quienes se ve en la foto en un evento de la UFC 316 celebrado en junio de 2025, son amigos desde hace mucho tiempo ( AFP/Getty )

“Pero un momento, Dana: Michael Jackson, por muy talentoso y brillante que fuera, era un ser humano profundamente imperfecto, por decir lo menos”, dijo Remnick, y agregó: “Y, por lo que sabemos, era un maltratador”.

White reconoció que Jackson tenía defectos antes de preguntar: “¿Era abusivo?”.

“Con niños, sí. Es terrible”, respondió Remnick.

Jackson se enfrentó a múltiples acusaciones de abuso sexual infantil a lo largo de su vida, incluyendo acusaciones en 1993 y un juicio penal en 2005. La estrella del pop fue absuelta de todos los cargos en este último caso.

“No sé si será cierto, pero puedo asegurar que el presidente tenía una muy buena relación con Michael Jackson, y que este siempre estaba cerca de sus hijos. Y, como saben, lo defendió cuando sucedieron esas cosas. Así que llamar racista a este hombre es una locura. No es racista”, replicó White.

open image in gallery White defendió a Trump durante una entrevista meses después de que el mandatario compartiera en sus redes sociales una imagen “racista” de Barack y Michelle Obama representados como simios. En la imagen: Trump y Obama en 2016 ( AFP/Getty )

Durante la entrevista, Remnick también mencionó una controvertida publicación de Truth Social que Trump compartió a principios de este año, en la que representaba al expresidente Barack Obama como un simio, y le preguntó a White si la publicación lo había perturbado.

“Si fuera ese tipo de persona, jamás me relacionaría con alguien así, sin importar quién fuera”, respondió White.

“Pero si hace eso, ¿cómo es posible que no sea ese tipo de persona?”, preguntó Remnick.

“No lo es”, respondió White, y añadió:“No sé nada sobre el tema de Obama, no tengo nada que decir al respecto. Nunca vi esa publicación. No lo sabía. Pero puedo decirte esto: no es racista. No es fascista. Ama este país. Y si eres estadounidense, sin importar tu raza, religión o lo que sea, el presidente Trump está de tu lado. Eso te lo garantizo”.

Traducción de Sara Pignatiello