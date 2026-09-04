Marineros del USS Abraham Lincoln denuncian “el peor despliegue de su vida” al atracar en Tailandia

Los militares estadounidenses destinados al USS Abraham Lincoln están denunciando su despliegue récord de casi nueve meses en el mar, durante el cual apoyaron la guerra en curso contra Irán.

El portaaviones de la clase Nimitz, parte de cuya tripulación, según se informa, sufría un deterioro de su salud mental, echó anclas frente a las costas de Tailandia esta semana, lo que permitió a sus 5.000 marineros e infantes de marina hacer su primera escala en puerto en 286 días.

Durante su estancia en la ciudad turística de Pattaya, algunos miembros del servicio militar hablaron con Priya Sridhar, corresponsal de MS NOW en el Pentágono, quien relató sus conversaciones con ellos durante una entrevista posterior grabada en video.

“Muchos me dijeron que, de hecho, este fue el peor despliegue que jamás habían experimentado”, declaró Sridhar, quien anteriormente fue oficial de la Reserva Naval, según Mediaite. “Fue increíblemente duro, y muchos me expresaron que, en realidad, desearían no haber hecho escala en ningún puerto”.

“Querían volver directamente a casa”, continuó. “Y otra cosa que me comentaron es que temen que, debido a esta guerra, estos despliegues tan largos sin escalas en puerto se conviertan en algo habitual”.

open image in gallery Según un nuevo informe, algunos de los militares destinados al USS Abraham Lincoln, que actualmente se encuentra fondeado frente a las costas de Tailandia, describieron su estadía en el portaaviones como “el peor despliegue que vivieron jamás” ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Añadió que algunos miembros del servicio temen que esta situación tenga un “enorme efecto” en las tasas de retención de la Armada, especialmente para los marineros de menor rango.

En Pattaya, donde los militares se hospedan hasta este fin de semana, hay muchas oportunidades para relajarse, incluidas playas, clubes nocturnos y restaurantes de comida rápida que ofrecen un toque hogareño. Sin embargo, según Sridhar, muchos marineros e infantes de marina están más enfocados en reencontrarse con sus seres queridos.

“La principal prioridad que me comentaron que querían cumplir mientras estaban aquí en tierra era hacer videollamadas para ver a sus hijos, a sus parejas y a sus padres”, dijo el periodista. “Así que finalmente tuvieron la oportunidad de hacerlo después de nueve meses y medio”.

The Independent se puso en contacto con la Marina para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Miembros de la tripulación del portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln llegan al Hard Rock Hotel de Pattaya durante su escala en el puerto ( AFP/Getty )

El Abraham Lincoln, un portaaviones de propulsión nuclear, comenzó su despliegue en noviembre, zarpando de San Diego hacia la región del Indo-Pacífico. A principios de este año, fue desviado a Oriente Medio para apoyar la guerra en curso contra Irán.

El buque acaparó la atención nacional tras los informes sobre la escasez de alimentos y los problemas de salud mental entre los 5.000 marineros e infantes de marina a bordo. Varios militares incluso intentaron saltar por la borda, según relataron familiares a The Military Times.

El mes pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó los informes sobre las malas condiciones como “completamente tergiversados”.

El barco partirá hacia Estados Unidos tras su escala en el puerto de Tailandia.

Traducción de Olivia Gorsin