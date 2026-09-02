Erika Kirk se pronuncia tras noticia de que el presunto asesino de su esposo Charlie irá a juicio

Erika Kirk, la viuda del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, ha declarado que la decisión de un juez de permitir que el hombre acusado de asesinarlo sea juzgado supone “un paso importante” para su afligida familia.

El cofundador de Turning Point USA fue asesinado a tiros a sus 31 años por un francotirador mientras intervenía en una reunión de estudiantes al aire libre en la Universidad de Utah Valley en Orem, Utah, EE. UU., el 10 de septiembre del año pasado.

Tyler Robinson (23) fue arrestado tras entregarse a la policía y acusado de asesinato con agravantes. El martes, el juez de distrito de Utah, Tony Graf, falló a favor de la fiscalía y decidió que el caso fuera a juicio. Robinson se declaró inocente, pero podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable.

En respuesta, Kirk declaró en un comunicado publicado en X : “La decisión de hoy, que llega casi un año después de que Charlie nos fuera arrebatado, marca un paso importante en la búsqueda de justicia por parte de nuestra familia para él”.

open image in gallery Erika Kirk calificó la decisión tomada el martes por el juez Tony Graf como “un paso importante” para su afligida familia ( AP )

“Cada paso en este proceso conlleva el peso de todo lo que el asesinato de Charlie le ha arrebatado a su familia, especialmente a sus hijos, que crecerán sin su padre. Agradecemos a todos los que han seguido orando por nosotros, apoyándonos y acompañándonos durante este año de dolor inimaginable”, continuó.

“Al comenzar la siguiente fase del proceso judicial, nuestra familia permanece unida en nuestro amor por Charlie, nuestro compromiso con la búsqueda de justicia y nuestra plegaria por un proceso transparente y oportuno”, añadió.

La viuda se encontraba en la sala del juez Grof en Provo, Utah, para escuchar el fallo, acompañada por sus suegros, Robert y Kathryn Kirk. Según se informó, se la vio cubriéndose el rostro brevemente con las manos cuando el juez consideró la posibilidad de mostrar imágenes fijas del momento en que Kirk había recibido el disparo mortal en el cuello durante el ataque del año pasado.

Al presentar el caso contra el acusado, el fiscal Ryan McBride dijo: “Tyler James Robinson disparó y mató a Charlie Kirk porque no estaba de acuerdo con él, y lo hizo disparando un rifle de alta potencia contra una multitud de más de 3.000 personas, lo que creó un gran riesgo de muerte para todos los presentes”.

En julio, la fiscalía dedicó cinco días a presentar su “montaña de pruebas” contra Robinson, que incluían ADN que lo vinculaba con el rifle de cerrojo utilizado en el asesinato.

open image in gallery Robert y Kathryn Kirk, los padres de Charlie Kirk, acudieron al juzgado de Provo (Utah) para escuchar la sentencia ( Getty )

También alegan que Robinson dejó una nota manuscrita para su pareja sentimental que decía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk, y la aproveché”.

Graf tenía la opción de llevar el caso a juicio por un cargo menor de asesinato, que conlleva una pena mínima de 15 años y una máxima de cadena perpetua.

Pero el juez dijo que aprobaba el cargo de asesinato con agravantes porque varias personas estaban cerca de Kirk cuando recibió el disparo, y apenas lograron evitar ser alcanzadas ellas mismas, entre otros factores.

Kirk fue un destacado partidario del presidente de EE. UU., Donald Trump, y de su movimiento MAGA, e hizo mucho por motivar a los jóvenes a unirse a su causa durante las elecciones presidenciales de 2024.

Traducción de Sara Pignatiello