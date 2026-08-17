Informe: 57 funcionarios de Trump son ultrarricos, con patrimonios de $100 millones o más

La riqueza, quizá solo superada por la lealtad, ha sido un atributo apreciado por Donald Trump durante su segunda presidencia.

La cantidad de personas con un patrimonio de al menos 100 millones de dólares que el presidente republicano ha nombrado para su administración es más de cuatro veces el total combinado con los tres presidentes anteriores, según un informe del grupo defensor de los consumidores Public Citizen.

En el contexto de administraciones anteriores, destacan las cifras de la administración Trump en el informe de Public Citizen, publicado el lunes. En total, 57 funcionarios de Trump tienen un patrimonio de al menos 100 millones de dólares, incluidos 17 embajadores y los 40 restantes en cargos de alto nivel en todo el Poder Ejecutivo.

Basta con mirar el gabinete de Trump. Ocho de sus 23 integrantes encajan en esa categoría, en particular el secretario del Tesoro, Howard Lutnick, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, ambos multimillonarios.

El presidente, también multimillonario, ha descrito su inclinación a nombrar a los ultrarricos como una deferencia al éxito financiero. Y, sin embargo, Trump, que debe su regreso a la Casa Blanca al apoyo de estadounidenses de ingresos medios y trabajadores atraídos por su promesa de bajar el costo de vida, ahora enfrenta a un electorado mucho menos entusiasmado con su manejo de la economía de cara a las elecciones de noviembre.

Desde hace tiempo, los presidentes han buscado el consejo de las personas más ricas del país y han recurrido a algunas para puestos de liderazgo administrativo de alto perfil. Del mismo modo, los presidentes suelen recompensar a partidarios ricos e influyentes con embajadas.

Entre los ejemplos más notables está Andrew Mellon, el magnate del aluminio, el petróleo y la banca que estuvo entre el puñado de personas más ricas del país en la década de 1920 y fue secretario del Tesoro con tres presidentes.

Entre los funcionarios de Trump con un patrimonio de al menos 100 millones de dólares figuran el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, y la administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, quienes también son multimillonarios, así como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el enviado especial Steve Witkoff, ambos con patrimonios de cientos de millones de dólares.

En comparación, las administraciones del republicano George W. Bush y del demócrata Joe Biden incluyeron cada una a cinco integrantes con un patrimonio de 100 millones de dólares o más. La del demócrata Barack Obama incluyó a tres, señala el informe.

Un gobierno poblado por tantos integrantes de la élite económica plantea problemas potenciales, afirmaron los autores del informe.

“Cuando las personas que llevan las riendas del gobierno provienen abrumadoramente de las filas de los ultrarricos, eso conduce a incentivos equivocados y a la corrupción, y plantea la pregunta: ‘¿A qué intereses están sirviendo realmente?’”, manifestó Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen.

La lista no incluye a Trump, cuyo patrimonio neto Forbes estima en más de 6.000 millones de dólares. Tampoco incluye al gigante del espacio y las redes sociales Elon Musk, quien asesoró a Trump el año pasado en un esfuerzo por reducir el tamaño, el alcance y la fuerza laboral del gobierno federal y es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto que Forbes estima en unos 860.000 millones de dólares.

Las posturas de Trump están bien establecidas: el éxito financiero es evidencia de dominio ejecutivo y fortaleza negociadora.

“Esas personas tienen una gran competencia. Una competencia increíble. Algunos de los líderes empresariales más inteligentes”, dijo Trump el año pasado al explicar por qué daba un peso considerable a los consejos de ejecutivos empresariales.

También ha señalado las inversiones de personas ricas como una señal de crecimiento económico futuro. Para incentivar a los multimillonarios a cumplir, en su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump, impulsó políticas sobre inteligencia artificial y regulación financiera que podrían beneficiar a las personas adineradas, junto con recortes de impuestos y una reducción de las cargas regulatorias para inversiones a gran escala.

Aun así, el mes pasado, solo el 32% de los adultos en Estados Unidos aprobaba el manejo de la economía por parte de Trump, frente al 40% al inicio de su segundo mandato, mientras su Partido Republicano enfrenta vientos en contra en su intento de conservar ambas mayorías en el Congreso en las votaciones de noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.