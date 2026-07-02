Trump publica un video de IA en el que aparece como un médico que diagnostica síndrome de trastorno de Trump a famosos

El presidente Trump publicó un video creado con inteligencia artificial en el que aparece como un médico que diagnostica a famosos con el síndrome de trastorno de Trump.

El video incluye recreaciones de actores y celebridades de Hollywood a los que Trump criticó anteriormente, entre ellos Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts y Rosie O'Donnell.

“¿Le diagnosticaron a usted o a alguien que conoce el síndrome de Trump?”, pregunta el Trump generado por IA al comienzo del video publicado en Truth Social a última hora del miércoles.

“Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el doctor Trump y tengo un plan de tratamiento”.

El comandante en jefe generado por IA invita entonces al espectador a escuchar a algunos de sus “pacientes”.

open image in gallery Trump recomienda la Coca-Cola Light para tratar el “síndrome de trastorno de Trump” en un extraño video ( @realDonaldTrump/Truth Social )

“No podía comer, no podía dormir, estaba constantemente enfadado…”, dice el falso De Niro. “Hice infelices a todos a mi alrededor”.

“Siento que envejecí 20 años en los últimos dos años”, añade la IA de Roberts, afirmando que estaba empezando a “preocuparse por su futuro”.

La falsa O'Donnell afirma que estuvo “sufriendo durante más de una década”, mientras que la IA de Goldberg dice que creía que era un “caso perdido”.

Otras estrellas parodiadas en el video de 90 segundos son los actores Edward Norton y John Leguizamo, ambos críticos del presidente.

Solo al final del video el ‘doctor Trump’ revela en qué consiste realmente su supuesto ‘tratamiento’.

open image in gallery Una versión de Rosie O'Donnell generada por IA afirma que viene “sufriendo desde hace más de una década” ( @realDonaldTrump/Truth Social )

“Apaga las noticias falsas”, aconseja. “Reza tus oraciones y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida”.

Trump calificó a menudo a sus detractores de padecer el síndrome de trastorno de Trump, llegando incluso a afirmar en el Despacho Oval que había oído que “en realidad es una enfermedad”.

El término es una adaptación del “síndrome de trastorno de Bush”, acuñado por el columnista Charles Krauthammer en 2003.

Krauthammer describió el término como “la aparición repentina de paranoia en personas por lo demás normales como reacción a las políticas, la presidencia —o mejor dicho, la mera existencia— de George W. Bush”.

open image in gallery Una versión de Robert De Niro generada por IA afirma que “no podía comer ni dormir” ( @realDonaldTrump/Truth Social )

Muchas de las celebridades que aparecen en el video criticaron a Trump en la vida real; De Niro, por ejemplo, llegó a calificarlo de “amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad”.

O'Donnell y Trump llevan enfrascados en una disputa pública desde 2006 y se atacaron mutuamente en repetidas ocasiones en los medios de comunicación.

Y Goldberg, quien al igual que O'Donnell participó en el programa The View, afirmó en 2024 que Trump quiere ser un “dictador de por vida”.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, Roberts narró un video para Vote Common Good en el que les recordaba a las mujeres que su voto es exclusivamente suyo, independientemente de cómo voten sus maridos o cualquier otra persona. En el video se ve a una mujer votando por la exvicepresidenta Kamala Harris.

Traducción de Olivia Gorsin