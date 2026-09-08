Natalie Harp acompañó a Trump todo el fin de semana tras escrutinio mediático sobre su relación: informe

Según se informa, Natalie Harp, la empleada de la Casa Blanca que ha atraído la atención y las críticas por su extrema devoción al presidente de EE. UU., Donald Trump, estuvo junto al comandante en jefe del país durante todo el fin de semana en su club de golf en Nueva Jersey mientras él publicaba innumerables mensajes extraños en las redes sociales, como una caricatura aparentemente generada por inteligencia artificial de sí mismo atacando al primer ministro canadiense Mark Carney, y múltiples amenazas de cambiar el nombre del estado de Nuevo México.

El viernes, periodistas fotografiaron a Harp subiendo al helicóptero presidencial casi al mismo tiempo que Trump, cuando este se dirigía al Bedminster National Golf Club, en Nueva Jersey. Posteriormente, apareció en una foto compartida el domingo por Michael Solakiewicz, personalidad mediática afín a Trump. En la imagen, se la ve escribiendo en una tableta detrás del presidente mientras este cena en el club.

The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener confirmación sobre el paradero de Harp y si estuvo involucrada en las publicaciones.

Harp, expresentadora de la cadena de noticias de derecha One America News Network, ha sido apodada la “impresora humana” porque imprime con frecuencia copias impresas de diversos mensajes y publicaciones en redes sociales para el presidente. Su propio hermano, Preston Harp, también la criticó por su extrema devoción al presidente, y describió la relación como “muy enfermiza”.

Según informó anteriormente The Independent , el mandatario también suele dictar en voz alta sus publicaciones a Harp, quien a menudo gestiona su actividad diaria en las redes sociales.

open image in gallery Natalie Harp, una miembro del personal de la Casa Blanca muy criticada y conocida como la “impresora humana”, que suele encargarse de gestionar las publicaciones del mandatario en las redes sociales, estuvo, según se informa, con Trump durante el fin de semana pasado mientras este publicaba una serie de mensajes en Truth Social que contenían imágenes provocativas generadas por IA y amenazas de cambiar el nombre de Nuevo México ( Getty )

Dicho esto, las habituales ráfagas de publicaciones nocturnas del líder suelen ser obra de él mismo, según declaró en una ocasión a The Independent un antiguo miembro del personal de la Casa Blanca y de la campaña electoral del primer mandato de Trump.

Otros han descrito la función que ha ejercido Harp, quien se sabe que trabaja justo fuera de la Oficina Oval, como un conducto para hacer llegar mensajes a las redes sociales del presidente y al pueblo estadounidense.

Según se informa, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de EE. UU. y artífice de gran parte de las políticas migratorias de línea dura del presidente, se encuentra entre quienes han aprovechado esta cercanía.

Según una fuente citada por el medio en línea Zeteo, Miller ha utilizado la conexión de Harp con el gobernante “al menos un par de veces” para comunicar ideas a Trump.

open image in gallery Según se informa, Harp suele gestionar la actividad del presidente en las redes sociales y toma nota de lo que le dicta Trump para futuras publicaciones ( AFP/Getty )

Según la fuente, después de que Miller supuestamente le mostrara los videos a Harp, estos aparecieron poco después en la página de Truth Social del líder.

“Quería que el presidente publicara algo sobre criptomonedas, así que [se lo pedí a Natalie], y funcionó”, dijo otra fuente anónima al medio.

Puede que el fin de semana de golf de Trump haya terminado, pero sus llamativas publicaciones han continuado.

El lunes, publicó un mensaje en el que mostraba un mapa donde EE. UU. abarcaba toda América del Norte continental y Groenlandia.

Traducción de Sara Pignatiello