Un número creciente de estadounidenses que votaron para que el presidente Donald Trump volviera a la Casa Blanca están empezando a discrepar con él en algunas cuestiones clave de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Aunque la mayoría de los votantes que consiguieron la reelección de Trump siguen apoyándolo, algunos han expresado su preocupación por su gestión de asuntos como la inmigración y la economía, así como por lo que consideran una aparente falta de seguimiento, según un nuevo informe del noticiero NBC News.

Solo un puñado de los más de 50 votantes encuestados a lo largo del último año dejaron de respaldar por completo a Trump. Sin embargo, según el informe, una gran parte de ese grupo está dando la voz de alarma por el aparente abandono de algunas de sus promesas electorales, como la lucha contra la inflación y el alto coste de la vida.

Según el informe, realizado por NBC y producido por la Universidad de Siracusa (Nueva York) y las empresas de investigación Engagious y Sago, un grupo similar también se mostró reacio a las políticas de deportación del Gobierno de EE. UU.

Los votantes de los grupos de discusión aprobaron casi unánimemente la actuación de Trump en los meses inmediatamente posteriores a su toma de posesión, pero eso empezó a cambiar a medida que avanzaba el año, según el informe.

open image in gallery Algunos de los electores que votaron para que el presidente de EE. UU., Donald Trump, volviera a la Casa Blanca el año pasado, empiezan ahora a cuestionar su capacidad para gestionar algunos asuntos clave ( Getty )

“Muchos de estos votantes dieron al presidente Trump el beneficio de la duda hasta bien entrado el verano porque creían que entendía mejor que ellos cómo funcionan los negocios y que su propia fortuna acabaría traduciéndose en un enriquecimiento del país y de sus propias finanzas, o porque estaban convencidos de que la inmigración descontrolada era un problema enorme que necesitaba un gran arreglo”, explicó Margaret Talev, directora del Instituto para la Democracia, el Periodismo y la Ciudadanía de la Universidad de Siracusa.

“Pero a medida que avanzaba el año, hemos visto un cambio entre estos votantes de forma colectiva, grietas en su fe, más cuestionamientos, oscilaciones o francos cambios de opinión sobre Trump”, dijo Talev, y añadió: “Lo que casi nunca vemos es un deseo de que repetir las elecciones o un vuelco hacia los demócratas en busca de respuestas”.

Muchos de los encuestados se mostraron divididos sobre los aranceles de Trump desde el principio. Otros expresaron su decepción por el hecho de que el presidente no se hubiera centrado más en atajar la inflación. Aun así, muchos dieron el beneficio de la duda al presidente por no haber cumplido algunas de sus promesas electorales.

“Creo que tiene un gran plan maestro que la mayoría de nosotros probablemente no entendemos”, dijo Rozlyn C., votante del estado de Georgia, de 44 años y de ascendencia cubana. Agregó: “Tengo fe en que él, al 100 %, tiene en mente el bien de nuestro país”.

Según el informe, menos de la mitad de los votantes de Trump en cuatro grupos de discusión dijeron que consideraban que el presidente había hecho de la lucha contra la inflación una de sus principales prioridades.

“Esperaba que fuera agresivo en muchos ámbitos diferentes y está haciendo exactamente eso: ser agresivo en muchos ámbitos diferentes que preocupan a los ciudadanos estadounidenses. Cada pocos días oyes algo diferente y constantemente lo ves en el trabajo, trabajando, haciendo cosas”, dijo Dorris S., independiente de 56 años.

Sin embargo, algunos votantes de Trump fueron más críticos con sus esfuerzos para combatir la inflación.

Robert L., un residente de Virginia de 54 años que apoyó a un demócrata en las elecciones a gobernador de noviembre, dijo que los comentarios de Trump sobre la mejora de la inflación eran “delirantes”, y que evidenciaban su “desconexión de la realidad”.

Otro residente de Virginia, Justin K., dijo que no creía que Trump “[hubiera intentado] en lo absoluto” hacer frente a la inflación.

open image in gallery Algunos estadounidenses que votaron por Trump consideraron que el presidente no ha dado prioridad a atajar la inflación desde que asumió el cargo en enero ( Getty Images )

“Se ha centrado en perseguir a sus enemigos políticos, en indultar a gente”, continuó, y agregó: “Ni siquiera creo que haya mucho que un presidente pueda hacer en materia de inflación, pero creo que, en este caso, simplemente lo dijo para ser elegido”.

Los aranceles generalizados del presidente también revelaron una gran división entre sus votantes, ya que algunos expresaron su preocupación por que perjudicaran a las empresas.

“Me parece ridículo que no hayamos cobrado aranceles durante décadas; pero estamos empezando a remediar eso”, dijo Héctor L., un votante de 55 años de Carolina del Norte que nació en Puerto Rico.

Sin embargo, algunos votantes consideraron que los aranceles afectaban injustamente a los estadounidenses.

“Los aranceles son un impuesto para el pueblo estadounidense. Somos nosotros quienes lo pagamos, así que no lo apoyo”, dijo David S., un hombre de 47 años de Nueva Jersey. Prosiguió: “Todos los aranceles que se imponen, tanto los que puso Biden, como los que pone Trump, son impuestos a la gente que está importando. La gente que compra esas importaciones paga el impuesto”.

Mientras tanto, otros votantes dijeron ser optimistas sobre las políticas económicas de Trump, y afirmaron que sentían que el país estaría peor si Kamala Harris o Joe Biden hubieran sido elegidos en su lugar.

“Creo que si estuviéramos en manos de Kamala Harris o Joe Biden, nuestro país estaría mucho peor de lo que ya está. Siento que Trump ha enmendado algunos de los errores que se cometieron en el pasado”, dijo Harmony D. (26), residente en Michigan e independiente, que ha votado por Trump dos veces.

Otros votantes, sin embargo, opinaron que las prácticas económicas de Trump servían únicamente para su propio beneficio.

“Es como un señuelo: dice estar a favor del ciudadano medio, pero en realidad favorece a las grandes empresas, y luego hace lo que le da la gana sin consecuencias”, dijo Justin K., de Virginia.

Algunos de los votantes encuestados para el grupo de discusión también expresaron su preocupación por la forma en que Trump aborda las cuestiones de inmigración, en concreto las políticas de deportación de la Administración.

“En materia de inmigración, muchos encuestados nos dijeron este año: 'Me gusta lo que está haciendo el presidente, pero no me gusta cómo lo está haciendo'. Esto sugiere que están luchando por conciliar su voto por el presidente con medidas ejecutivas que consideran preocupantes”, dijo Rich Thau, de la empresa Engagious, que moderó las sesiones de los grupos de discusión.

open image in gallery Algunos votantes encuestados también expresaron su decepción por la gestión de Trump de los aranceles ( PA Wire )

El informe de NBC se produce cuando Trump alcanza un índice de aprobación mínimo histórico de solo el 36 %, según una reciente encuesta de Gallup.

Es la peor valoración de cualquier presidente estadounidense al final de su primer año en el poder en los últimos 50 años. También empata con el índice de aprobación de Trump al final del primer año de su primer mandato, en diciembre de 2017, cuando recibió el mismo índice de aprobación.

Otro sondeo, realizado por la encuestadora de NBC, News Decision Desk, el mes pasado, encontró que tanto los republicanos convencionales como los que se identifican como MAGA reportaron insatisfacción con Trump.

Las últimas encuestas revelan un declive entre su normalmente dedicada base MAGA. Aunque el 70 % sigue apoyándolo, el presidente ha experimentado una caída de ocho puntos desde el 78 % de abril.

El apoyo al presidente también ha caído entre los republicanos tradicionales, que han pasado del 38 % en abril al 35 %.

La encuesta también señaló que ha habido una caída en el número de republicanos que se identifican como MAGA. En abril, el 57 % de los republicanos encuestados se consideraban MAGA, frente al 43 % que no lo hacían. Ahora, según el sondeo, esa cifra se ha reducido al 50-50.

Traducción de Sara Pignatiello