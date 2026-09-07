“¿Qué le pasó al pelo de Trump?”: nuevo look castaño del presidente desconcierta a internet

Unas nuevas fotografías del presidente Donald Trump bajando del Air Force One llamaron la atención en redes sociales por un detalle inesperado: su cabello lucía más oscuro que el característico tono rubio con el que suele aparecer en público.

El peinado de Trump lleva años despertando curiosidad, sobre todo por los rumores de que el mandatario, de 80 años, podría usar una peluca o algún tipo de postizo, algo que él ha negado en distintas ocasiones. Por eso, las nuevas imágenes no tardaron en generar comentarios.

“¿Qué le pasó al pelo de Trump?”, preguntó el periodista Aaron Rupar en X el sábado.

Las fotografías fueron tomadas un día antes en un aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, donde Trump saludó a los periodistas en la pista vestido con un traje azul marino y una corbata amarilla, mientras el viento movía su cabello y dejaba al descubierto parte del cuero cabelludo. El presidente se dirigía a su club de golf de Bedminster, donde tenía previsto pasar el fin de semana.

La escena también dio pie a bromas entre sus críticos. “Hay que hacer algo con su pelo invocando la 25.ª Enmienda”, escribió en tono irónico el abogado George Conway, uno de los críticos habituales de Trump, en referencia a la disposición constitucional que permite apartar a un presidente del cargo si se determina que no puede desempeñar sus funciones.

open image in gallery Unas fotografías del presidente Donald Trump bajando del Air Force One con el cabello aparentemente más oscuro que su característico tono rubio causaron sorpresa en redes sociales ( Reuters )

open image in gallery El presidente baja del Air Force One el viernes. Su característico peinado ha despertado curiosidad durante décadas ( AP )

open image in gallery El aparente nuevo look del presidente llevó a algunos usuarios a compararlo con Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond ( AFP vía Getty Images )

El periodista Yashar Ali también compartió imágenes de Trump en el aeropuerto y se mostró sorprendido por su apariencia. “¿El pelo? Si no hubiera sacado yo mismo las fotos de Getty Images, no lo habría creído”, comentó en X.

La reacción fue similar entre otros críticos del presidente. El excongresista republicano Adam Kinzinger se limitó a exclamar en mayúsculas: “¡No puede ser!”, mientras que numerosos usuarios aprovecharon las imágenes para bromear sobre el aparente cambio de look.

“¡Trump ahora es moreno!”, bromeó la periodista Molly Jong-Fast.

open image in gallery Trump saluda a los periodistas el viernes en la pista de un aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, vestido con un traje azul marino y una corbata amarilla, además de su aparente nuevo look ( AFP vía Getty Images )

open image in gallery “Hay que hacer algo con su pelo invocando la 25.ª Enmienda”, bromeó el abogado y crítico de Trump George Conway, sugiriendo que el presidente debería deshacerse de su nuevo look ( Getty Images )

La escritora y activista progresista Anne Lamott se sumó a las reacciones con un comentario irónico sobre el nuevo aspecto del presidente. “Me encanta. Se ve muy juvenil. Muy al estilo Pierce Brosnan”, publicó, en referencia al actor que interpretó a James Bond en cuatro películas de la saga.

El novelista y dramaturgo Paul Rudnick también recurrió al humor y escribió: “Trump le dijo a su estilista: ‘Quiero parecerme al asesino en serie Rex Heuermann’”, en alusión al neoyorquino que admitió haber matado a ocho mujeres en el caso conocido como los asesinatos de Gilgo Beach.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

No es la primera vez que el cabello del presidente llama la atención, ya que el mes pasado también generó comentarios después de que su característico tono rubio luciera más brillante y su pelo, más abundante de lo habitual.

open image in gallery “Durante años tuve que aguantar que la gente dijera: ‘Usa peluca’. Yo no uso peluca”, afirmó Trump durante un discurso el miércoles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca ( Getty )

La apariencia del presidente durante un discurso en Las Vegas el mes pasado también provocó una oleada de comentarios en redes sociales. “¿Trump lleva peluca o qué demonios está pasando aquí?”, preguntó el periodista Aaron Rupar en X.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en la plataforma se sumó al debate al compartir una fotografía en la que el cabello de Trump parecía más fino. “Así era el pelo de Trump hace menos de tres meses”, señaló, mientras que el excongresista republicano Adam Kinzinger bromeó: “¡Trump lleva extensiones!”.

Ante los rumores que lo han acompañado durante años, el propio Trump volvió a referirse al tema durante un discurso pronunciado el miércoles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Durante años tuve que aguantar que la gente dijera: ‘Usa peluca’. Yo no uso peluca”, afirmó.

Las especulaciones, sin embargo, son anteriores a su carrera política: su particular peinado ha despertado curiosidad durante décadas y ya era tema de conversación en sus apariciones en programas de televisión mucho antes de llegar a la Casa Blanca.

Traducción de Leticia Zampedri