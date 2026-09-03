Exsecretario del Ejército advierte que Hegseth está causando un “daño generacional” a las Fuerzas Armadas

El secretario saliente del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, acusó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de estar causando un “daño generacional” a las fuerzas armadas, según un informe.

Driscoll, quien renunció el lunes, elogió públicamente tanto al presidente Donald Trump como a Hegseth en un comunicado publicado el martes. En privado, sin embargo, su mensaje habría sido muy distinto.

Una fuente declaró al Financial Times que, al presentar su renuncia ante Trump, Driscoll expresó fuertes críticas sobre la gestión del secretario de Defensa.

La salida se produce después de que Hegseth impulsara profundos cambios en las fuerzas armadas estadounidenses, una transformación que ha estado acompañada de una creciente controversia.

Según la fuente citada por el Financial Times, Driscoll consideraba que Hegseth estaba provocando un “daño generacional” a las fuerzas armadas y aseguró que había intentado abordar el problema “de muchas maneras diferentes y en numerosas ocasiones”.

open image in gallery Dan Driscoll (izquierda), secretario saliente del Ejército de Estados Unidos, habría lanzado duras críticas contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth (centro), al presentar su renuncia ante el presidente Donald Trump (derecha) ( Getty )

“Pero estaba claro que Hegseth no estaba dispuesto a escuchar los hechos, la verdad ni la razón, ni nada por el estilo, debido a su animosidad personal”, continuó la fuente.

El Pentágono, por su parte, defendió la gestión de Hegseth. En una declaración enviada a The Independent, un portavoz aseguró que el secretario y Trump “restablecieron un Departamento de Guerra centrado en la preparación, la capacidad de combate y el apoyo a nuestras tropas”.

“El presidente tiene plena confianza en el secretario Hegseth, quien está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Pentágono”, agregó. “Los resultados de las operaciones Midnight Hammer, Absolute Resolve, Southern Spear y Epic Fury hablan por sí solos”.

Hegseth, expresentador de Fox & Friends Weekend, ha dicho abiertamente que busca transformar por completo el Departamento de Defensa y en ocasiones anteriores aseguró que pretende inculcar una “ética guerrera” en la institución.

“Nos habíamos convertido en el departamento progresista. Ya no. Se acabó esa mierda”, afirmó.

open image in gallery Hegseth, en medio de una creciente controversia, ha pedido públicamente inculcar una “ética guerrera” en las fuerzas armadas de Estados Unidos ( AFP/Getty )

La magnitud de los cambios impulsados por Hegseth quedó reflejada en un análisis de The New York Times, según el cual el secretario de Defensa despidió o frenó los ascensos de más de 80 generales y almirantes, una cifra equivalente a cerca del 10 % de los altos mandos militares.

Consultado sobre reportes que señalan que Hegseth bloqueó recientemente seis ascensos, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, defendió esas decisiones.

“Las recomendaciones de ascenso enviadas al secretario de Guerra siempre han sido recomendaciones, nunca órdenes”, declaró a The Independent.

En medio de estos cambios, varios reportes señalan que Driscoll, un estrecho aliado del vicepresidente J. D. Vance, mantenía una relación tensa con Hegseth.

Su mensaje público al anunciar la salida, sin embargo, tuvo un tono muy distinto. En una declaración publicada en X, Driscoll aseguró que había sido el “honor de su vida” servir bajo las órdenes de Trump y Hegseth.

“No podríamos haber logrado los avances que conseguimos sin el apoyo del secretario Hegseth”, escribió. “Siempre estaré agradecido al presidente Trump por haberme dado la oportunidad de servir una vez más a mi país”.

Driscoll también confirmó que su último día como secretario del Ejército será el miércoles.

open image in gallery Diversos informes señalan que Driscoll y Hegseth mantuvieron fuertes desacuerdos tras bambalinas ( AFP/Getty )

La salida de Driscoll aumentó la presión sobre Hegseth, que ahora enfrenta críticas incluso de legisladores de su propio partido. El senador republicano Thom Tillis elogió al secretario saliente del Ejército y pidió directamente a Trump que busque un nuevo líder para el Pentágono.

En una publicación en X, Tillis describió a Driscoll como “el hombre adecuado en el momento adecuado” y contrastó su gestión con la de Hegseth, a quien responsabilizó de debilitar el liderazgo de las fuerzas armadas.

“Si tuviéramos un secretario de Guerra con las mismas prioridades y visión de futuro, estaría luchando por retener a líderes talentosos como Dan y a los muchos oficiales de alto rango a los que ha obligado a retirarse”, escribió. “En cambio, está creando un vacío de liderazgo en la cúpula de nuestras fuerzas armadas”.

Tillis concluyó con un llamado directo a Trump: “Insto al presidente a encontrar un nuevo líder en el Pentágono que conserve y fortalezca nuestro talento militar, en lugar de debilitarlo”.

La preocupación también fue compartida por el senador republicano Mike Rounds, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, quien dijo estar “decepcionado” por la renuncia de Driscoll y señaló que había escuchado versiones sobre su malestar por la salida de altos mandos militares.

“Estoy escuchando los mismos rumores que todos los demás: que estaba frustrado porque algunos de sus mejores generales habían sido apartados, y no es la primera vez que escucho algo así”, declaró Rounds a periodistas.

The Independent se puso en contacto con el Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri