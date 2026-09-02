Los cuatro expresidentes vivos de Estados Unidos confirmaron que estarán en Nueva York para conmemorar el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El presidente Donald Trump, en cambio, no asistirá, al parecer porque no tendría permitido pronunciar un discurso.

Su predecesor, Joe Biden, acudirá junto con la ex primera dama Jill Biden al acto en la Zona Cero, escenario del ataque terrorista más mortífero en la historia de Estados Unidos. Allí se levantaban las Torres Gemelas del World Trade Center, destruidas después de que dos aviones secuestrados se estrellaran contra los edificios, según informó The New York Times.

Biden coincidirá con Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, mientras que el vicepresidente JD Vance representará a la Casa Blanca en la ceremonia de Nueva York.

The Independent se puso en contacto con la oficina de Biden para solicitar comentarios.

Trump tenía previsto inicialmente sumarse a los expresidentes y a otros funcionarios en Manhattan. Sin embargo, sus planes cambiaron después de que los responsables del monumento recordaran a su equipo que los políticos no pueden pronunciar discursos de carácter político en el lugar, una norma destinada a preservar la neutralidad de la conmemoración, según informó anteriormente este medio, que citó a varias personas al tanto de las conversaciones.

open image in gallery Los cuatro expresidentes vivos de Estados Unidos confirmaron que asistirán en Nueva York a la conmemoración por el 25.º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, un acto al que el presidente Donald Trump no acudirá, al parecer porque no podrá pronunciar un discurso ( AFP/Getty )

En lugar de acudir a la Zona Cero, Trump participará junto con la primera dama, Melania Trump, en la ceremonia conmemorativa del Pentágono, como hizo el año pasado, y tiene previsto pronunciar un discurso. El ataque contra la sede del Departamento de Defensa el 11 de septiembre de 2001 dejó 184 muertos.

La ausencia del presidente en Nueva York, sin embargo, generó controversia. Según el Times, la Casa Blanca “no cuestionó” la información cuando el periódico solicitó comentarios. Trump, en cambio, reaccionó con una enérgica desmentida el 28 de agosto y acusó a la periodista Maggie Haberman de haberse “inventado la historia”.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, tampoco negó la información en una declaración enviada a The Independent.

“En el 25.º aniversario de este trágico día, el presidente recordará a quienes fueron asesinados a manos de terroristas, honrará a sus seres queridos y rendirá homenaje a los valientes socorristas que arriesgaron sus vidas para salvar a sus compatriotas estadounidenses”, señaló Kelly.

La portavoz añadió que, “como orgulloso neoyorquino, el presidente Trump ha hablado de su propia experiencia al presenciar los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001”.

Pese a ello, tanto Trump como el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificaron el reportaje del Times de “noticias falsas”.

open image in gallery En cambio, el presidente asistirá junto con la primera dama, Melania Trump, a la ceremonia en el Pentágono, donde el ataque del 11 de septiembre dejó 184 muertos ( AFP/Getty )

“Me encantaría no tener que hablar, porque hablo todo el tiempo, y hoy es un día para recordar a las víctimas y a sus queridos familiares”, escribió Trump.

Su decisión de asistir al acto del Pentágono también coincidiría con sus planes de viaje. Según el Times, el presidente tiene previsto trasladarse después de la conmemoración a Irlanda para asistir al Amgen Irish Open en su club de golf. Partir desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, facilitaría el viaje en comparación con hacerlo desde Nueva York o Nueva Jersey.

La controversia sobre su ausencia en la Zona Cero se produce, además, en el marco de una norma vigente desde hace más de una década. Desde 2012, el Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre no permite que los políticos pronuncien discursos en el lugar, donde se levantaban las Torres Gemelas.

Trump y la primera dama también conmemoraron el aniversario del 11-S en el Pentágono el año pasado. Durante aquella ceremonia, el presidente habló sobre las familias que perdieron a sus seres queridos, aunque también aprovechó parte de su intervención para destacar los logros de su gobierno y promover su agenda.

“En Estados Unidos recibimos golpes, pero nunca nos rendimos. Sangramos, pero no nos doblegamos. Desafiamos el miedo, soportamos las llamas y salimos de cada adversidad más fuertes, más orgullosos y más grandes que nunca”, declaró entonces.

Traducción de Leticia Zampedri