Donald Trump atribuyó el extenso y oscuro moretón en su mano izquierda, visto durante el Foro Económico Mundial en Davos, al consumo de “aspirina”, a pesar de que continúa ignorando recomendaciones médicas.

El mandatario ha sido fotografiado en otras ocasiones con moretones visibles en su mano derecha, los cuales suele ocultar con maquillaje espeso. Esta vez, sin embargo, el hematoma apareció en la mano contraria.

Durante el vuelo de regreso a Estados Unidos, en declaraciones desde el Air Force One, Trump afirmó que se encuentra “muy bien”.

“Me golpeé con la mesa. Así que me puse un poco de—cómo le llaman—crema”, dijo Trump a los periodistas, según informó

“Tomo aspirina”, añadió. “Cuando consumes dosis fuertes, te advierten que pueden aparecer moretones”.

Trump aparece en Davos con un gran moretón en la mano y lo atribuye al consumo de una fuerte dosis de "aspirina" ( Getty )

“Los médicos me dijeron: ‘No necesita tomar eso, señor. Usted goza de buena salud’. Y respondí: ‘No pienso arriesgarme’. Ese es uno de los efectos secundarios”, explicó Trump.

El presidente admitió que desoye con regularidad las indicaciones médicas y toma una dosis alta de aspirina, un fármaco anticoagulante. Su médico, el capitán de la Armada Sean Barbabella, informó que consume 325 mg diarios, pese a que la dosis recomendada suele ser de 80 mg.

Trump declaró al Wall Street Journal que optó por esa cantidad como medida preventiva contra enfermedades cardíacas, aunque varios especialistas han puesto en duda la eficacia de esa estrategia.

Una dosis excesiva de este fármaco puede derivar en una sobredosis de aspirina, con efectos como cefaleas, vértigo e incluso riesgo de muerte, según MedlinePlus.

El moretón fue especialmente visible durante la firma de la carta del Consejo por la Paz ( Reuters )

Trump explicó que toma aspirina porque cree que ayuda a que la sangre no se vuelva espesa y circule mejor por el corazón. “Quiero que la sangre circule mejor”, expresó.

Trump ya había atribuido sus moretones a los constantes apretones de manos, algo que, probablemente, repitió en varias ocasiones durante el Foro Económico Mundial (WEF). Las marcas resultaron especialmente visibles el jueves, durante la firma de la carta del Consejo por la Paz, un organismo internacional que despertó controversia tras su ratificación.

Potencias como Canadá, Reino Unido, Francia, Japón y Alemania decidieron no sumarse al nuevo consejo, cuyo objetivo inicial consistía en mantener la paz en Gaza, aunque ha recibido críticas por intentar sustituir a las Naciones Unidas.

Aun así, Trump apareció con la mano amoratada en las fotos junto a mandatarios de Bulgaria, Argentina, Israel, Hungría y Azerbaiyán.

Traducción de Leticia Zampedri