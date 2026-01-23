El gobierno de Groenlandia instó a la población a prepararse para ser autosuficientes durante cinco días, en caso de una crisis: la recomendación incluye almacenar alimentos, medicinas, municiones y equipo de pesca.

El llamado se realizó a través de un manual de 11 páginas publicado ayer, que ofrece “consejos prácticos y sencillos” sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. La guía aborda temas como agua potable, alimentos, medicación, calefacción, comunicación y atención a personas con necesidades especiales.

En el documento también se sugiere controlar la disponibilidad de armas de fuego, municiones y utensilios de pesca, considerando que la caza podría convertirse en una fuente clave de alimento durante una emergencia.

Entre las recomendaciones, el manual aconseja disponer de tres litros de agua por persona al día y abastecerse de alimentos no perecederos, como carne seca, pescado seco y productos enlatados.

De acuerdo con el gobierno, la revisión de las recomendaciones de preparación comenzó el año pasado, tras una serie de cortes eléctricos, tanto prolongados como intermitentes.

El manual se presentó el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump descartó una toma militar de Groenlandia durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, aunque reafirmó su interés en anexar el territorio.

El ministro de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia, Peter Borg, aclaró que el manual “no implica una expectativa de crisis”, sino que tiene como objetivo reforzar la preparación general y la seguridad social.

El manual de 11 páginas publicado por el gobierno de Groenlandia ( Prepared for crises/Getty )

En el manual se indica que, si las familias logran ser autosuficientes durante cinco días, las autoridades podrán enfocarse en asistir a “los más vulnerables” y en “restablecer la normalidad”.

Tras las declaraciones de Trump en Davos, numerosos ciudadanos groenlandeses expresaron su inquietud sobre el futuro. En este sentido, un grupo de vecinos de Nuuk dijo a The Independent que no confían en el presidente de EE. UU. y viven con una constante sensación de incertidumbre.

Julie Rademacher, presidenta de Uagut, la Organización Nacional de Groenlandeses en Dinamarca, aseguró que desde que Trump manifestó su intención de adquirir el territorio, “los groenlandeses duermen con las botas puestas”.

“Deben tener listas sus armas, sus rifles. Tienen que estar preparados para sobrevivir por su cuenta durante cinco días”, dijo. “Estamos entrando en una nueva era y debemos estar preparados”.

Traducción de Leticia Zampedri