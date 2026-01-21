La vitamina D podría ofrecer protección adicional contra la gripe estacional, según un nuevo estudio

Según un estudio reciente, mantener niveles adecuados de vitamina D podría ofrecer protección contra la gripe.

Apodada la “vitamina del sol” porque el cuerpo la sintetiza a través de la exposición solar, la vitamina D también está presente en alimentos como pescados grasos, carne roja y yema de huevo.

No obstante, la limitada exposición a la luz solar durante los inviernos en el Reino Unido provoca que cerca de una de cada seis personas tenga niveles por debajo de los recomendados por el gobierno.

Aunque es bien conocida por su papel en la salud ósea y muscular, los investigadores que lideraron el estudio en la Universidad de Surrey encontraron una relación entre la deficiencia de vitamina D y un mayor riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias.

En el estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, los investigadores sugirieron que las personas con una deficiencia grave de vitamina D tienen más probabilidades de ser hospitalizadas por afecciones respiratorias como bronquitis y neumonía.

Apodada la “vitamina del sol” porque el cuerpo la sintetiza a través de la exposición solar, la vitamina D también está presente en alimentos como pescados grasos, carne roja y yema de huevo ( Getty Images/iStockphoto )

Según Abi Bournot, autora principal del estudio y miembro de la Universidad de Surrey, se cree que la vitamina D posee “propiedades antibacterianas y antivirales” que ayudan a reducir el riesgo de infecciones en las vías respiratorias.

“Esta investigación aporta datos concretos que respaldan esa teoría. A pesar de su importancia para la salud general, muchas personas presentan deficiencia y no alcanzan la ingesta diaria recomendada por el gobierno de 10 microgramos de vitamina D”, agregó.

Para el estudio, investigadores de las universidades de Surrey, Oxford y Reading analizaron datos de 36.000 adultos en el Reino Unido con el objetivo de determinar cómo los niveles de vitamina D influyen en las tasas de hospitalización por infecciones respiratorias.

En estudios previos, los científicos ya habían vinculado la deficiencia de vitamina D con un mayor riesgo de padecer Covid-19. Sin embargo, en esta ocasión, los investigadores analizaron enfermedades tanto bacterianas como virales, incluyendo la gripe, la neumonía y la bronquitis.

Los resultados revelaron que las personas con una deficiencia grave de vitamina D —definida como una concentración inferior a 15 nmol/L en sangre— tenían un 33 % más de probabilidades de ser hospitalizadas por una infección respiratoria, en comparación con aquellas que presentaban niveles óptimos superiores a 75 nmol/L.

Además, por cada aumento de 10 nmol/L en los niveles de vitamina D en sangre, la tasa de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias se redujo en un 4 %.

La doctora Andrea Darling, autora del estudio y miembro de la Universidad de Surrey, señaló que las infecciones respiratorias representan “una amenaza importante para la salud pública”, ya que pueden derivar en hospitalizaciones y generar una fuerte presión sobre los sistemas de salud. Sin embargo, explicó que consumir alimentos fortificados con vitamina D podría reducir este riesgo y aliviar la carga sobre el sistema de salud británico (NHS).

Traducción de Leticia Zampedri