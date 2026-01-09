El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a una madre de tres hijos de 37 años en Minneapolis fue identificado como Jonathan Ross, según informó The minnesota">Minnesota Star Tribune. Ross es el mismo oficial que el año pasado resultó herido tras ser arrastrado por un conductor que huía en un incidente no relacionado.

El tiroteo ocurrió la mañana del miércoles durante un operativo del ICE en el sur de Minneapolis, en el que la víctima, Renee Nicole Good, recibió el disparo. Una fuente policial confirmó los hechos al diario local. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, se negó a revelar el nombre del agente de ICE, pero declaró a The Independent que “actuó de acuerdo con su entrenamiento”.

El historial de Ross incluye un incidente en junio de 2025, cuando fue arrastrado por un vehículo conducido por Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un ciudadano mexicano, durante un intento de arresto en Bloomington, Minnesota.

Muñoz, quien tenía antecedentes por conducta sexual criminal en cuarto grado y se encontraba bajo una orden de detención activa, ignoró las instrucciones de los agentes del ICE durante el operativo. En respuesta, Jonathan Ross rompió una ventana del vehículo e intentó abrir la puerta desde el interior.

Sin embargo, Muñoz aceleró bruscamente y arrastró al agente aproximadamente 90 metros por la calle antes de que saliera “expulsado del coche”. Como consecuencia, Ross requirió 20 puntadas en el brazo y 13 más en la mano, según los documentos que consultó Tribune. Más tarde, en diciembre, Muñoz fue condenado por agredir a un agente federal, según el informe judicial.

El agente de Inmigración y Control de Aduanas que mató a una mujer de 37 años en Mineápolis el miércoles fue identificado como Jonathan Ross, según informes

Las instrucciones presentadas al jurado en ese caso identificaron a Ross como el agente herido, mientras que registros públicos y de inscripción electoral revisados por The Guardian confirmaron que Jonathan Ross, de 46 años, reside en el noreste de Minneapolis.

En su declaración, McLaughlin indicó que el agente “es un oficial de ICE con una larga trayectoria que ha servido a su país toda su vida”. Añadió que su experiencia incluye más de 10 años como oficial de deportación de ICE y su selección para el Equipo de Respuesta Especial de ICE.

Horas después del fatal tiroteo del miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que el agente involucrado había sido “arrastrado por un vehículo” en el pasado. No ofreció más detalles, pero aseguró que se trataba de un agente “experimentado” que “actuó conforme a su entrenamiento”.

Noem también justificó el uso de la fuerza al afirmar que Renee Good había incurrido en “terrorismo interno”. Según ella y otros funcionarios del Gobierno, Good embistió con su vehículo a los agentes mientras abandonaba un operativo. Sin embargo, esa versión fue disputada por diversas fuentes y generó fuertes cuestionamientos.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, el vicepresidente J. D. Vance afirmó que Good había “infringido la ley” y cometido un acto de “terrorismo”.

“Intentaba embestir a este hombre con su auto. Es absurda la idea de que lo que pasó fue injustificado”, sostuvo Vance. Luego añadió que su muerte fue “una tragedia que ella misma provocó”.

El vicepresidente republicano también arremetió contra la prensa y acusó a los medios de distorsionar los hechos.

“Ustedes, los medios de comunicación, han estado mintiendo sobre este ataque”, declaró. “Ella intentaba atropellar a este hombre con su auto. Él respondió con disparos, se defendió”.

“Ese comportamiento es terrorismo clásico”, repitió. “Es absurda la idea de que fue injustificado”.

Sin embargo, videos grabados por testigos en el lugar contradicen la versión oficial. Según un análisis de The New York Times, no hay evidencia visual que respalde la afirmación de que Good intentó atropellar al agente.

Jonathan Ross fue identificado como el agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis

El asesinato de Good y la versión de los hechos ofrecida por la Casa Blanca han provocado una ola de indignación en Minneapolis y en varias ciudades del país. En respuesta, manifestantes salieron a las calles en protesta por lo ocurrido.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la narrativa oficial como una “estupidez” y exigió que los agentes federales “se larguen” de la ciudad.

En una entrevista con CNN, rechazó categóricamente la acusación de que Good cometiera un acto de “terrorismo”. “Vi los mismos videos que ustedes, y la idea de que esto sea un acto de terrorismo por parte de la víctima es francamente ridícula”, exclamó Frey.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también criticó duramente a la administración Trump por excluir a las autoridades estatales y locales de la investigación. La Fiscalía federal, bajo el Departamento de Justicia, informó que el FBI será el único organismo a cargo del caso.

“Quiero dejar esto claro para todos: Minnesota debe formar parte de esta investigación”, sostuvo Walz. “Resulta muy, muy difícil sentir que vamos a obtener un resultado justo”.

Traducción de Leticia Zampedri