Alcalde de Minneapolis se dirige a ICE con improperios tras muerte de mujer en tiroteo

El alcalde de Minneapolis (Minnesota, EE. UU.), Jacob Frey, emitió el miércoles una mordaz denuncia contra el Gobierno de Donald Trump y pidió a los agentes federales que “se [largaran] de una maldita vez” de la ciudad, después de que un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) disparara mortalmente a una mujer que impedía el paso de las fuerzas del orden en su vehículo.

“No los queremos aquí”, dijo Frey durante una rueda de prensa el miércoles.

Los funcionarios federales han acusado a la mujer de ser una “alborotadora” que “utilizó su vehículo como arma e intentó atropellar a [los] agentes de la ley para matarlos”, algo que Frey calificó de “estupidez” y de “información basura”, basándose en el video que había visto del incidente.

“Lo que ocurrió fue que un agente hizo un uso imprudente de su poder, lo que provocó la muerte de alguien”, continuó Frey.

Videos no verificados del incidente, publicados en Internet, parecían mostrar a la mujer luchando por conducir lentamente su vehículo mientras las fuerzas de seguridad la rodeaban. Al intentar moverse y alejarse, el agente disparó varias veces. El vehículo entonces aceleró y chocó contra un poste telefónico.

open image in gallery El alcalde de Minneapolis, Minnesota, EE. UU., Jacob Frey, pidió a la Administración Trump que retirara a los agentes de ICE de la ciudad, después de que uno de los oficiales disparara fatalmente a una mujer el miércoles por la mañana ( Getty )

La mujer recibió un disparo en la cabeza durante el incidente y posteriormente fue declarada muerta en un hospital de la zona, según la policía de Minneapolis.

El alcalde llamó a los miembros de la comunidad a permanecer tranquilos, y advirtió que la Casa Blanca podría usar cualquier violencia de los manifestantes para justificar más fuerza de estilo militar en la ciudad, donde la Administración Trump ya está desplegando alrededor de 2.000 agentes en una represión contra la inmigración y el fraude. Minneapolis fue anteriormente escenario de protestas generalizadas y de casos de saqueos y disturbios en 2020, tras el asesinato policial de George Floyd.

“No están aquí para generar seguridad en la ciudad”, dijo Frey sobre los agentes de inmigración de la Administración Trump. Añadió: “Lo que están haciendo no es crear seguridad en EE. UU.: están provocando caos y desconfianza”.

En la reunión informativa, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, se declaró “muy preocupado” por el tiroteo y dijo que “en cualquier agencia profesional de fuerzas del orden del país”, los agentes estaban “intensamente” entrenados para evitar situaciones en las que tendrían que utilizar la fuerza letal contra civiles desarmados, como parecía ser el caso del tiroteo del miércoles.

open image in gallery Funcionarios del Gobierno de Trump afirman que el agente de ICE disparó contra la conductora en defensa propia ( Getty )

El FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota investigarán el tiroteo, que se produjo durante una protesta contra las operaciones de inmigración en torno a la calle 34 y la avenida Portland de Minneapolis.

La Administración Trump ha estado enviando agentes de inmigración al área desde finales del año pasado. La Casa Blanca intensificó las operaciones en los últimos días después de que un video viral afirmara que las guarderías de Minneapolis estaban defraudando al Gobierno federal.

La represión se produce después de los frecuentes comentarios despectivos del presidente Trump sobre la importante población somalí del área metropolitana del estado (formada por Minneapolis y la ciudad de Saint Paul), a la que el presidente ha llamado “basura”.

Traducción de Sara Pignatiello