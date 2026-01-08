Madre poeta de tres hijos muere abatida por ICE en lo que testigos llaman “ejecución pública”

Hubo una ola de expresiones de duelo por la poeta “extraordinaria” Renee Nicole Good, luego de que agentes del ICE la abatieran a tiros el miércoles en Minnesota.

Nacida en Colorado Springs, la mujer de 37 años y madre de tres hijos murió después de que su vehículo bloqueara una calle durante un operativo activo del ICE.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que los agentes se vieron obligados a abrir fuego porque Good había “participado en terrorismo doméstico”.

Noem afirmó que Good embistió con su vehículo a los agentes al retirarse del lugar, aunque esa versión ha sido cuestionada por testigos y familiares.

Su madre, Donna Granger, la describió como “una de las personas más amables que he conocido”, en declaraciones al Minnesota Star-Tribune. Añadió que su hija “no formaba parte” de ninguna protesta organizada contra el ICE.

“Era profundamente compasiva. Ha cuidado de otras personas toda su vida. Era amorosa, sabía perdonar y era afectuosa. Fue un ser humano extraordinario”, expresó.

Su padre, Tim Granger, compartió un sentimiento similar en una entrevista con The Washington Post, donde señaló que su hija tuvo “una buena vida, pero una vida difícil”.

Donna también reveló al Daily Telegraph que Renee vivía en Minneapolis con su esposa, Becca Good,

y que anteriormente usó el apellido Macklin, por su matrimonio con Tim Ray Macklin Jr., padre de su hijo menor.

Macklin Jr., veterano con 14 años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y posteriormente comediante de stand-up, falleció en 2023, según su obituario. Durante un tiempo, la pareja condujo un pódcast en conjunto. Tras el tiroteo, el padre de Macklin Jr. se refirió al hijo de ambos como “huérfano”.

Ese mismo año, Good volvió a casarse y adoptó el apellido de su esposa, según registros citados por The Kansas City Star.

Por su parte, Timmy Ray Macklin Sr., padre de su difunto esposo, confirmó a The Telegraph que planea viajar a Minnesota para hacerse cargo de su nieto.

“Mi principal preocupación en este momento es llevarme a mi nieto”, declaró.

“Es horrible, es un asesinato. Todo el mundo está profundamente conmocionado ahora”, añadió, en referencia a la muerte de Good. “Era una buena persona, abierta y sociable. No estaba de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero es muy triste que ocurran estas cosas”.

En una entrevista adicional con el Star-Tribune, Macklin Sr. confirmó que Good también tenía otros dos hijos, quienes viven con su familia extensa.

Una de sus vecinas, Mary Radford, dijo al diario que Good, de 37 años, tenía una “familia hermosa”.

“Tienen un hijo. Es muy dulce. Le encanta nuestro perro. Siempre corre a acariciarlo y a jugar con él”, relató. “Siempre están afuera jugando”.

Radford expresó que echará de menos verlos en el vecindario y compartió su preocupación por el futuro del niño: “Es muy doloroso pensar cómo le irá en la vida. Y no puedo imaginar lo que esa familia está atravesando”.

Renee Nicole Good era conocida por su actividad creativa. En una cuenta de Instagram que parecía pertenecerle, se describía como “poeta y escritora”, además de una “rasgueadora de guitarra mediocre”.

Según la página de Facebook del Departamento de Inglés de la Universidad Old Dominion, con sede en Norfolk, Virginia, Good ganó un premio universitario de poesía en 2020 por su obra On Learning to Dissect Fetal Pigs.

“Cuando no escribe, lee o habla sobre escritura, organiza maratones de películas y hace arte desordenado”, añadía la publicación.

En declaraciones a The Washington Post, el presidente de la universidad, Brian O. Hemphill, confirmó que Good se graduó en 2020 con una licenciatura en Inglés.

“Este es otro claro ejemplo de que el miedo y la violencia, lamentablemente, se han vuelto algo habitual en nuestro país”, afirmó. “Que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: la libertad, el amor y la paz”.

El tiroteo generó una ola de indignación entre las autoridades locales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, envió un mensaje directo a los agentes del ICE enviados por Trump:

“Lárguense. Este hecho fue un uso imprudente del poder por parte de un agente, que terminó con una persona muerta”, añadió Frey.

Su postura fue respaldada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien criticó con dureza un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional sobre el caso.

“He visto el video. No compren el discurso manipulado que están vendiendo”, escribió Walz en su cuenta de X. Walz también aseguró que el estado garantizará “una investigación completa, justa y rápida para asegurar responsabilidades y justicia”.

