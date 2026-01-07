Mujer muere tras ser baleada por agente de ICE durante redada migratoria

Una mujer fue asesinada por un agente de ICE en Minneapolis después de que supuestamente intentara atropellar a agentes federales durante una redada migratoria en la ciudad, informaron las autoridades el miércoles.

El agente de ICE disparó contra el vehículo de la mujer en un barrio residencial, según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Las autoridades federales afirman que el tiroteo fue en defensa propia, pero el alcalde de la ciudad lo calificó de “imprudente” e innecesario.

Un video publicado en línea mostró el automóvil chocado en el vecindario y atrajo a multitudes de manifestantes enojados al lugar. Imágenes previas también mostraban una fuerte presencia de agentes federales y locales, cinta policial amarilla y los vehículos involucrados en el accidente. El comandante de CBP, Gregory Bovino, estaba entre los funcionarios presentes.

"Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, eviten esta área", declaró la municipalidad en X.

En una escena que evocó las redadas migratorias en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos, burlándose de los agentes federales.

"¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" y "¡ICE fuera de Minnesota!", coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial, refiriéndose a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Después del tiroteo, el alcalde Jacob Frey declaró que los agentes de inmigración estaban "causando caos en nuestra ciudad".

"Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados", indicó Frey en las redes sociales.

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio modesto al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros (1 milla) de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria extraordinaria con 2.000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

La Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.

"Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber", dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.