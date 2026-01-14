Joe Rogan habla sobre el “horrible” asesinato de Renee Good: “La gente ve a ICE como militares asesinos”

El conductor de pódcast Joe Rogan cree que los estadounidenses ven ahora a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como “militares asesinos” y describió el tiroteo contra Renee Good en Minneapolis como “horrible”.

Las protestas estallaron en todo el país después de que Jonathan Ross, agente de expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas radicado en Minnesota, disparara y matara a Good, ciudadana estadounidense de 37 años, mientras estaba al volante de su coche.

Tras el tiroteo, Trump afirmó que el agente de ICE mató a Good en “defensa propia” con el argumento de que Good “atropelló” al oficial. Ambas partes impugnan lo que realmente muestra el video del impactante incidente.

“Ahora ICE son villanos, y ahora la gente los ve como militares asesinos que están en las calles de nuestras ciudades y están enmascarados, lo cual es un problema”, planteó Rogan, quien apoyó a Trump durante las elecciones de 2024, durante una entrevista con el senador republicano Rand Paul de Kentucky publicada el martes.

Paul señaló que no cree que los agentes de ICE necesiten taparse la cara para ocultar su identidad cuando realizan “la mayoría de las detenciones habituales”.

open image in gallery El conductor de pódcast Joe Rogan aseguró que la gente ve ahora a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como “militares asesinos”, y describió el tiroteo a una conductora en Minneapolis como “horrible” ( Elsa/Getty Images )

Rogan continuó: “La mayoría de la gente cree que la policía es necesaria. Pero esa misma gente que o cree, también podría creer que una vez que alguien está aquí, debería poder quedarse en este país y que ICE está operando ilegalmente y que no deberíamos tener grupos militarizados de personas deambulando por las calles, que solo aparecen con máscaras y arrebatan a la gente”.

El conductor de pódcast mencionó entonces a Good: “Es muy feo ver a alguien disparar a un ciudadano estadounidense, sobre todo a una mujer, en la cara... Me pareció horrible”. Y manifestó: “Cuando la gente dice que es justificable porque el coche le pegó, parecía que ella estaba girando el coche al otro lado”.

La administración de Trump ha seguido defendiendo su represión de la inmigración en Minneapolis. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó a Fox News el domingo que la agencia enviaría “cientos de oficiales federales más” a la ciudad.

Noem indicó que el Departamento de Seguridad Nacional “envió recursos a Minnesota porque hay funcionarios electos corruptos a nivel municipal y estatal, que permitieron que se cometieran fraudes, que se cometieran delitos”.

open image in gallery Las tensiones entre ICE y la población de Minneapolis llegaron a un punto crítico después de que un agente federal matara a tiros a Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años ( Kerem Yucel/AFP via Getty Images )

Por otro lado, Minnesota es el centro de un escándalo de fraude masivo en el que presuntamente se robaron cientos de millones de dólares de los programas de asistencia social. Los estadounidenses de origen somalí, que constituían la mayoría de los acusados hasta ahora en las tramas federales de fraude, se han convertido en un objetivo político para Trump, que incluso ha calificado de “basura” a la población inmigrante somalí en Minnesota.

open image in gallery Tras el tiroteo, Trump dijo que el agente de ICE mató a Good en “defensa propia” y argumentó que Good “atropelló” al agente ( Stephen Maturen/Getty Images )

En una publicación de Truth Social el martes, Trump cuestionó: “¿Realmente quiere la gente de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, presos violentos liberados y fugados, personas peligrosas de instituciones mentales y manicomios extranjeros, y otros criminales mortales demasiado peligrosos para siquiera mencionarlos?”.

El presidente dijo que el objetivo de los patriotas de ICE es “sacarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a los EE.UU. a través de la HORRIBLE política de fronteras abiertas” de Joe Biden.

Trump advirtió entonces: “¡No tengan miedo, gran pueblo de Minnesota, se acerca el día del ajuste cuentas y la retribución!”.