Se esfuman las posibilidades de cargos penales contra agente de ICE que mató a Renee Nicole Good

El agente de ICE que disparó y mató a una mujer desarmada en Minneapolis tiene cada vez menos probabilidades de enfrentar cargos, a pesar de la creciente presión pública, según un informe reciente.

Fuentes cercanas al caso expresaron dudas sobre que las investigaciones federales concluyan con acusaciones penales, aunque admiten que la situación podría cambiar si surge nueva información.

De acuerdo con declaraciones al New York Times, los investigadores ahora exploran posibles vínculos entre la víctima y grupos activistas que se oponen a la política migratoria del Gobierno de Trump.

Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años, recibió tres disparos mortales de un agente federal mientras observaba su labor durante un aumento de operativos de ICE en la ciudad, según informó la Ciudad de Minneapolis.

En respuesta, críticos organizaron una serie de protestas para condenar el tiroteo. Por su parte, la Administración Trump defendió la actuación del agente, acusando a Good de terrorismo doméstico y de conspirar para obstruir a funcionarios federales.

open image in gallery Renee Nicole Good, de 37 años, murió después de que un agente enmascarado del ICE le disparara dentro de su auto en Minneapolis ( Facebook )

La familia de Good declaró el lunes que busca justicia y rendición de cuentas por su muerte, al tiempo que hizo un llamado a evitar “retóricas odiosas de ambos lados”.

Charlene Fletcher, exsuegra de Good, expresó a The Guardian que es muy “injusto” que Renee haya muerto de esta manera. “Tenía una voz hermosa que todos deberían haber tenido la oportunidad de escuchar. Lo último que Renee hubiera querido es que se ejerciera violencia en su nombre”.

Por su parte, Jessica Fletcher, cuñada de la víctima, explicó que evitaron referirse extensamente a las protestas que se multiplican en distintas ciudades de Estados Unidos, con el fin de no “echar más leña al fuego”. No obstante, agradeció las muestras de apoyo recibidas.

En un comunicado familiar, señalaron que, según saben, Renee también habría estado presente alentando a quienes luchan por la justicia y respaldando las causas y comunidades que amaba. Además, manifestaron su esperanza de que su muerte inspire responsabilidad, compasión y cambios significativos.

Sin embargo, el domingo, el presidente Donald Trump calificó a Good y a su esposa, Becca Good, de "agitadoras profesionales", sin aportar pruebas. Luego, el viernes, respaldó las declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien afirmó que Good formaba parte de una vaga “red de izquierda” que intentaba “incitar violencia” contra agentes de ICE.

Vance añadió en redes sociales que “la vida del agente estaba en peligro y él disparó en defensa propia”. Ese mismo día, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, aseguró que “ella intentó arrollarlo con el auto”.

open image in gallery Protestas contra la aplicación de las leyes migratorias ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Renee Nicole Good había estado “acechando” a un grupo de agentes de ICE en su vehículo Honda Pilot poco antes de su muerte, y afirmó que intentó atropellarlos en lo que calificó como “un acto de terrorismo interno”.

Estas declaraciones provocaron una nueva oleada de indignación pública. La congresista demócrata Ilhan Omar, representante de Minnesota, calificó como “inaceptable” que figuras como Trump, Vance y Noem hicieran tales afirmaciones antes de que concluyera la investigación oficial.

Por su parte, Donna Ganger, madre de Good, declaró al Minnesota Star Tribune que su hija “no formaba parte de nada parecido”, en referencia a los grupos de manifestantes que confrontaban a los agentes migratorios.

A su vez, Michelle Gross, presidenta de la organización Community United Against Police Brutality, con sede en Minnesota, explicó que Good colaboraba como voluntaria en una amplia red de “patrullas vecinales” que se dedicaban a seguir y documentar los operativos de ICE en Minneapolis.

En declaraciones a Reuters, Gross precisó que “eso era lo que ella hacía” en el momento en que fue confrontada y abatida por el agente federal, identificado como Jonathan Ross.

Traducción de Leticia Zampedri