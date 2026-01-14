Se filtra en Internet información personal de 4.500 agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza

Los datos de miles de presuntos agentes del ICE y empleados de la Patrulla Fronteriza se filtraron supuestamente a un grupo de vigilancia en línea tras el tiroteo mortal de Renee Good en Minneapolis.

Las identidades de unos 4.500 agentes federales fueron compartidas con el sitio web de la lista del ICE por un informante del Departamento de Seguridad Nacional, según The Daily Beast.

Los datos incluyen información sobre unos 2.000 agentes y 150 supervisores, según Dominick Skinner, creador de la lista del ICE. Los primeros análisis de la organización dirigida por voluntarios indican que alrededor del 80 % de los identificados siguen empleados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

“Es una señal de que la gente no está contenta dentro del gobierno de EE. UU., claramente. El tiroteo fue la gota que colmó el vaso para mucha gente”, declaró Skinner al citado medio.

Estallaron protestas en todo el país tras el asesinato de Renee Nicole Good, de 37 años, a quien el agente del ICE Jonathan Ross disparó tres veces a través del parabrisas de su coche, desatando la indignación.

open image in gallery Tras el tiroteo, Trump dijo que el agente de ICE mató a Good en “defensa propia” y argumentó que Good “atropelló” al agente ( Stephen Maturen/Getty Images )

Skinner dijo que los informes individuales sobre el personal del DHS por parte del público también se “dispararon” desde el tiroteo de Good.

“El personal de los hoteles me envió notas adhesivas, el personal de los bares me envió identificaciones del Departamento de Seguridad Nacional y un montón de gente me dijo que su vecino es agente”, explica a The Beast.

Además de información sobre agentes y personal directivo, el sitio web también contiene datos sobre incidentes, como deportaciones, muertes bajo custodia y otros “abusos”.

Los usuarios del sitio pueden contribuir a la biblioteca en línea, que contiene fotos, descripciones y antecedentes laborales de las personas que figuran en la lista. La base de datos también está desglosada por estados.

Se cree que la supuesta filtración del lunes de la lista del ICE es la mayor filtración de datos de personal del departamento jamás registrada.

Además de los agentes, otras personas de alto perfil que aparecen en la lista son Laura Loomer, el presentador de Fox News Jesse Watters y la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, descrita como una “propagandista del ICE”.

En declaraciones a The Independent, McLaughlin dijo que la presunta filtración “constituiría 4.500 delitos graves”.

open image in gallery TIROTEO DEL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y CONTROL DE ADUANAS (ICE) ( AFP via Getty Images )

“El repugnante doxeo a nuestros agentes puso sus vidas y las de sus familias en grave peligro”, decía el comunicado. “Nuestros agentes de las fuerzas de seguridad ya están en primera línea deteniendo a terroristas, miembros de bandas, asesinos, pedófilos y violadores.

Ahora, gracias a la retórica maliciosa de los políticos santuarios, están bajo la amenaza constante de agitadores violentos”.

McLaughlin añadió que las fuerzas de seguridad se enfrentan actualmente a un aumento del 1.300 % de las agresiones contra ellas, del 3.200 % de las agresiones con vehículos y del 8.000 % en las amenazas de muerte.

“Sus familias están amenazadas. No nos echaremos atrás. Cualquiera que doxee a nuestros agentes será perseguido con todo el peso de la ley”, declaró.

open image in gallery Aplicación de las leyes de inmigración de Minnesota ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

Antes de la supuesta filtración, la lista del ICE solo disponía de los datos de unos 2.000 funcionarios de inmigración y también estaba en posesión de nombres que no había hecho públicos. La base de datos contiene ahora información sobre unas 6.500 personas.

El sitio web está alojado en Holanda, donde vive Skinner, por lo que no puede ser retirado por el gobierno estadounidense.

open image in gallery Más de la mitad de los republicanos creen que el tiroteo mortal de Renee Good estaba justificado, según una nueva encuesta ( Stephen Maturen/Getty Images )

Skinner dijo que la lista ICE dará a conocer “la mayoría” de los nombres de la filtración que el proyecto pueda verificar porque “ICE y CBP están en clara necesidad de reforma, y creo que trabajar para cualquiera de ellos es una mala jugada a nivel moral”.

“Haremos excepciones caso por caso; los mejores ejemplos serán los que trabajan en el cuidado de niños dentro de la agencia y las enfermeras”, dijo a The Beast.

“Habrá más excepciones, pero tendremos una discusión una vez que el equipo señale una posición como algo que tenemos que pensar dos veces”.

Traducción de Olivia Gorsin