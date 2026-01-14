Agentes de ICE arrastran a mujer desde su auto en Minneapolis mientras ella grita: “¡Soy discapacitada!”

Seis días después del asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, otra confrontación entre agentes federales y un civil fue captada en video.

La tensión volvió a estallar el martes, en una calle residencial de la misma ciudad de Minnesota, apenas a dos cuadras del lugar donde Good, de 37 años, perdió la vida el miércoles anterior. En las imágenes se muestra a una mujer no identificada siendo sacada por la fuerza de su automóvil entre gritos, mientras manifestantes rodean la escena.

Varios agentes —enmascarados, con gafas de sol y chalecos tácticos— discuten con la conductora cuando esta intenta alejarse en su vehículo, en medio de un episodio descrito como caótico. Dos de los hombres introducen las manos por la ventanilla del conductor hasta que uno logra abrir la puerta y arrastrar a la mujer al suelo.

“Ya me han golpeado policías”, grita la mujer mientras es arrastrada al centro del forcejeo. “Tengo una discapacidad, intento ir al médico, por eso no pude moverme. Soy una persona autista con discapacidad, intento ir al médico”.

Mientras los agentes la inmovilizan por la fuerza, varios transeúntes les exigen que se detengan. Uno de ellos les grita: “¿Dónde está su humanidad?”, mientras otra persona exclama: “Esto está muy mal”, y alguien más añade: “Lo único que hacen es lastimar”.

Durante el enfrentamiento, los agentes también utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y proyectiles de pimienta contra los manifestantes. El incidente tuvo lugar en la esquina de la calle 34 y Park.

Algunos reportes indicaron que la mujer habría intentado encajonar a los agentes entre su vehículo y otro automóvil que bloqueaba la vía. Sin embargo, esa versión no puede confirmarse a partir del video difundido en redes sociales.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a The Independent que los agentes de ICE se encontraban en la zona para ejecutar una orden de arresto contra un joven ecuatoriano de 20 años, quien, según informaron, ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2019, cerca de El Paso, Texas.

“Mientras los agentes cumplían con sus funciones, una multitud considerable los rodeó y comenzó a obstaculizar las operaciones policiales, lo que constituye un delito federal”, declaró un portavoz.

Además, aseguró que “una agitadora ignoró múltiples órdenes de un agente para retirar su vehículo del lugar y fue arrestada por obstrucción” y agregó que “otro agitador agredió a un agente al saltar sobre su espalda”. En total, “seis de estas personas fueron detenidas por agredir a las fuerzas del orden”, precisó.

Por su parte, el funcionario de ICE Charles Marcus afirmó previamente a Fox News que al menos 60 manifestantes han sido arrestados y acusados de interferir o agredir a agentes migratorios en Minnesota durante los últimos cinco días.

“Vamos a arrestar a cualquiera que interfiera u obstaculice cualquiera de estas acciones de control”, advirtió. Y enfatizó: “Ya hemos arrestado a 60 personas que se interpusieron, nos impidieron actuar o agredieron a un agente”.

En ese contexto, el Gobierno de Trump ha desplegado hasta ahora a más de 2.000 agentes en el área de Minneapolis–St. Paul. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se trata de la mayor operación en su historia, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los migrantes indocumentados.

Sin embargo, la muerte de Renee Nicole Good —objeto de un intenso escrutinio tras la difusión en redes sociales de varios videos de sus últimos momentos— desató manifestaciones contra ICE en diversas ciudades del país. El martes, nuevas protestas tuvieron lugar en Minneapolis, Nueva York y Washington D. C.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, provocó una oleada de indignación al acusar a Renee Nicole Good de haber cometido “un acto de terrorismo doméstico”, sin esperar a que se establecieran los hechos. Su declaración fue rápidamente respaldada por Trump y el vicepresidente J. D. Vance.

La respuesta local no tardó en llegar. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue tajante al exigir a ICE que “se largue de la ciudad”, mientras que se presentó una demanda legal para frenar el despliegue masivo de fuerzas migratorias en el estado.

Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, advirtió el martes que la “invasión federal” ha causado “un daño grave”.

“Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional han sembrado el caos y el terror en toda el área metropolitana”, afirmó. “Las escuelas han debido cerrar bajo medidas de confinamiento. Distritos enteros cancelaron clases presenciales para decenas de miles de estudiantes, recurriendo a la educación en línea para garantizar la seguridad. Los ingresos han caído, y algunos comercios minoristas, guarderías y restaurantes incluso han cerrado porque la gente tiene miedo de salir”.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió: “Keith Ellison dejó muy en claro hoy que está priorizando la política por encima de la seguridad pública”.

Y añadió: “Es realmente asombroso cómo la izquierda logra redescubrir milagrosamente la Décima Enmienda cuando no quiere que los agentes federales hagan cumplir la ley federal —que, por cierto, es una responsabilidad claramente establecida en el Artículo I, el Artículo II y la Cláusula de Supremacía—, para luego volver a federalizar todas las responsabilidades estatales posibles cuando regresan al poder. Por favor, ahórrennos el espectáculo”.

