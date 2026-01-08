Stay up to date with notifications from The Independent

Anthony Joshua rinde emotivo homenaje a amigos fallecidos en accidente automovilístico

El propio boxeador sufrió heridas leves en el siniestro de finales de diciembre

Anthony Joshua resultó herido en un accidente automovilístico en Nigeria

Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, ha rendido un sentido homenaje a dos amigos cercanos, Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele, fallecidos en un accidente automovilístico en Nigeria. El propio boxeador sufrió heridas leves en el siniestro de finales de diciembre, cuando el vehículo chocó contra un camión estacionado cerca de Lagos.

"Gracias por todo el amor y cuidado que han mostrado a mis hermanos. Ni siquiera me di cuenta de lo especiales que son", publicó el jueves Joshua en Instagram. "Solo caminaba con ellos y bromeaba con ellos, sin saber que Dios me mantenía en la presencia de grandes hombres".

"100% es difícil para mí, pero sé que es aún más difícil para sus padres", añadió. "Tengo una mente fuerte y creo que Dios conoce sus corazones. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos".

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador.

Adeniyi Mobolaji Kayode fue acusado de conducción peligrosa e imprudente.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño.

