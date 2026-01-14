Comprar Groenlandia podría costar USD 700.000 millones, pero solo uno de cada cinco estadounidenses quiere

Según los informes, los planes del presidente Donald Trump para adquirir Groenlandia podrían costar USD 700.000 millones, a pesar de ser profundamente impopulares entre los estadounidenses.

Trump prometió que se hará cargo del territorio danés “de una forma u otra”, una afirmación que las autoridades de Dinamarca y Groenlandia rechazaron con vehemencia.

El precio de USD 700.000 millones es una estimación realizada por académicos y antiguos funcionarios estadounidenses con fines de planificación, y supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa, según NBC News.

El secretario de Estado Marco Rubio recibió el encargo de elaborar una propuesta de compra de Groenlandia que será presentada al presidente en las próximas semanas, según declaró un alto funcionario de la Casa Blanca al citado medio. Rubio y el vicepresidente JD Vance tienen previsto reunirse el miércoles en Washington D.C. con funcionarios de Dinamarca y Groenlandia.

El Gobierno de Trump sigue adelante con su plan de incorporar Groenlandia a Estados Unidos pese a la indignación de los líderes europeos. Ahora, una nueva encuesta también muestra que el plan de Trump es profundamente impopular entre los estadounidenses; casi el 75 % afirma que el uso de la fuerza militar para tomar la isla es una mala idea.

open image in gallery Según los informes, los planes del presidente Donald Trump para adquirir Groenlandia podrían costar USD 700.000 millones, a pesar de que la adquisición es profundamente impopular entre los estadounidenses ( AFP via Getty Images )

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.

Trump afirmó que Estados Unidos necesita Groenlandia para reforzar la seguridad nacional y advirtió en un post del miércoles en Truth Social que si Estados Unidos no la adquiere, “Rusia o China lo hará”.

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es crucial para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, dijo Trump. “La OTAN debería abrirnos el camino para conseguirlo. SI NO LO HACEMOS NOSOTROS, LO HARÁ RUSIA O CHINA, ¡Y ESO NO VA A OCURRIR!”.

La medida no es muy popular entre los estadounidenses, ya que solo el 17 % aprueba los esfuerzos de Trump para adquirir la isla rica en minerales, según una encuesta publicada el miércoles por Reuters/Ipsos.

El 47 % de los estadounidenses lo desaprobaba, mientras que el 35 % no estaba seguro. Y el 71 % de los estadounidenses —incluidos nueve de cada 10 demócratas y seis de cada 10 republicanos— dijo que usar la fuerza militar para lograr el objetivo de Trump era una “mala idea”, frente al 4 % que dijo que sería una “buena idea”.

open image in gallery Rubio y el vicepresidente JD Vance, fotografiados en Groenlandia el año pasado, tienen previsto reunirse el miércoles en Washington D.C. con funcionarios de Dinamarca y Groenlandia ( POOL/AFP via Getty Images )

Según el sondeo, el 66 % de los estadounidenses se declararon preocupados porque los planes de apoderarse de Groenlandia perjudicaran a la alianza de la OTAN y a la alianza de Estados Unidos con Europa.

Las autoridades de Groenlandia y Dinamarca se mantuvieron firmes en que no se puede comprar el territorio.

“No estamos en venta y no nos anexionarán”, declaró Jess Berthelsen, presidente de la confederación sindical nacional SIK de Groenlandia, a The Guardian.

Berthelsen dijo que la gente de Groenlandia “no puede reconocer” las afirmaciones hechas por Trump de que el territorio “está cubierto de barcos rusos y chinos por todas partes”.

“Sus afirmaciones sobre que nuestras aguas están llenas de barcos rusos y chinos, no las vemos en absoluto”, declaró el líder sindical al citado medio.

