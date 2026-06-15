Oficialmente, el espectáculo del domingo por la noche en la Casa Blanca —“UFC Freedom 250”— fue una celebración del 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que casualmente coincidió con el 80° cumpleaños de Donald Trump. Una coincidencia de lo más conveniente, todo ello envuelto en una jaula octogonal llamada The Claw (la garra), con hombres aceitados dándose una paliza mientras los espectadores vitoreaban el sangriento espectáculo.

También estuvieron presentes los elementos más habituales de un aniversario nacional, por supuesto: fuegos artificiales, el himno nacional. Trump y el presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana White —sin duda las dos personas más importantes de la república—, permanecieron uno al lado del otro, con el presidente saludando mientras White, solemnemente, se llevaba la mano al corazón. Enormes banderas ondeaban sobre el espectáculo de Justin Gaethje convirtiendo el rostro de Ilia Topuria en un trozo de carne ensangrentada.

Para cuando los espectadores comenzaron a corear “¡Feliz cumpleaños!” para el mandatario a mitad de la noche, la sutileza ya había desaparecido del jardín sur de la casa presidencial. Fue impactante, pero no del todo sorprendente, que uno de los grandes ganadores de la noche, Josh Hokit, terminara su entrevista posterior al combate declarando, de la nada: “¡Michelle Obama es un hombre!”.

La Casa Blanca ha sostenido firmemente que todo esto se trataba de patriotismo y no de un tipo que cumplía 80 años, pero en realidad, ¿qué importa? Decenas de miles de personas —miembros de la familia Trump, aliados políticos y donantes de Donald, fanáticos de MAGA— se presentaron para ver cómo la sangre salpicaba el suelo de una jaula en honor a EE. UU. y fingían que era apropiado. El momento fue especialmente extraño: apenas unas horas antes de que comenzaran las peleas, se anunció que se había llegado a un acuerdo con Irán. ¡La guerra ha terminado; ahora miren esta patada giratoria! ¡La esposa del otro presidente que forjó un acuerdo con Irán es transgénero, ¡jo, jo!

El propio Trump declaró que aquella noche había sido “uno de los días más emocionantes en la historia de la Casa Blanca”, lo que refleja su particular definición de “emocionante”. La Casa Blanca, por supuesto, ha sido testigo tanto de triunfos como de controversias: alunizajes, juicios políticos, declaraciones de guerra, la firma de documentos fundamentales para la democracia moderna. Ninguno de estos acontecimientos fue tan emocionante para un anciano como la presencia de la UFC en su fiesta de cumpleaños, pero sí fueron mucho más trascendentales para EE. UU. como nación. Trump ha confundido sistemáticamente estos dos conceptos, y claramente continúa haciéndolo.

open image in gallery El presidente de EE. UU. comenzó la velada con mucha energía, pero más tarde se le acusó de haberse quedado dormido durante el acto, algo que parece haber ocurrido en varios eventos últimamente ( AFP/Getty )

No todos se han dejado convencer por su razonamiento. Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada días antes de la pelea en jaula reveló que solo el 16% de los estadounidenses consideraba apropiado celebrar el evento en la Casa Blanca (cabe destacar que esto incluye apenas un tercio de los republicanos). Los manifestantes se congregaron en el exterior, algunos incluso erigiendo sus propias jaulas simbólicas para acusar al presidente de corrupción y egocentrismo. Al igual que todos los manifestantes pacíficos que han intentado expresar su descontento durante los dos mandatos de Trump, fueron ignorados.

Durante años, los críticos se han esforzado por determinar el límite entre Trump el político y Trump el animador. El domingo nos dio la respuesta: no hay distinción. Solo existe The Claw y “¡UFC! ¡UFC! ¡EE. UU.! ¡EE. UU.!”. Si los pájaros de la misma especie vuelan juntos, entonces quedó meridianamente claro qué clase de pájaro es Donald Trump a partir de los presentes en esta brutal y frívola “celebración”.

Ver a luchadores de la UFC, pagados y acompañados por veteranos militares condecorados y personal de primeros auxilios, entrar al octágono, equiparando así el entretenimiento con láseres y fuegos artificiales con las penurias y el peligro mortal de la guerra, debería provocar náuseas a la mayoría de los estadounidenses. Ver al boxeador británico Tyson Fury aparecer con una gorra que decía “Donald Trump para primer ministro”, mientras Elon Musk invierte dinero en apoyar causas y políticos de extrema derecha en Europa y Nigel Farage se reúne con Trump con cierta regularidad, debería hacer sonar la alarma internacional. La imagen de Melania Trump sonriendo con una expresión algo vacía durante combates sangrientos en el césped de la Casa Blanca, mientras millones de dólares se destinan a un nuevo salón de baile y a una nueva guerra en Medio Oriente, y mientras los precios de los alimentos siguen subiendo, debería, al menos, generar cierta preocupación.

open image in gallery Ilia Topuria (guantes rojos) recibió una paliza desde el principio por parte de Justin Gaethje durante el UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca, y apenas podía ver a través de la sangre y la hinchazón antes de que se suspendiera el combate ( Reuters )

Sí, todo esto debería ser un problema. Pero a medida que el absurdo se intensifica, cada vez menos gente tiene la energía para denunciarlo. Las continuas celebraciones patrióticas de “América” se ven cada vez más vacías, ya que las celebridades se retiran tras descubrir que, en realidad, tienen una marcada inclinación política, en lugar de la típica alabanza a la bandera estadounidense a la que estamos acostumbrados. ¿Pero saben quién sigue sonriendo? Todos los miembros de la familia Trump, cómodamente instalados en sus pequeñas plataformas de observación por encima del resto del país.

Hasta el lunes, seguimos a la espera de los detalles del acuerdo con Irán. Lo que sí sabemos es que, como en todos los acuerdos o altos el fuego anteriores en este conflicto, Irán y EE. UU. parecen discrepar sobre el contenido exacto de lo que se dijeron mutuamente. Los precios del petróleo están cayendo, aunque aún no hay pruebas fehacientes de que el estrecho de Ormuz se abra para finales de semana. Las familias de los militares siguen en vilo, preguntándose qué significa todo esto. Ojalá hubiera una forma de que todo valiera la pena para ellos; tal vez otro evento donde aún más personas pudieran tener el honor de acompañar a los luchadores de la UFC hasta la jaula.

Quizás, una vez firmado el acuerdo en Ginebra, The Claw resurja.

Traducción de Sara Pignatiello