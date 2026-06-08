Actriz de ‘Scary Movie’ revela que un chiste sobre Melania Trump fue eliminado de la escena final

La actriz de Scary Movie, Anna Faris, dice que quería que su personaje se convirtiera en una auténtica seguidora del movimiento MAGA para Scary Movie 6, pero un chiste sobre la primera dama de EE. UU., Melania Trump, terminó siendo eliminado de la versión final de la película.

Faris (49) reveló en una nueva entrevista que insistió en que su personaje, Cindy Campbell, fuera una “clásica seguidora de MAGA” para la última entrega de la franquicia, también conocida como Scary Movie: terroríficamente incorrecta.

“Siempre quise que Cindy fuera la típica seguidora acérrima de MAGA”, dijo en un video de la cuenta de TikTok Dexerto, y añadió: “El tipo de persona que veías afuera del Walmart durante la cuarentena, siempre armando un escándalo tremendo”.

Sin embargo, un diálogo relacionado fue eliminado antes de que la película llegara a la gran pantalla. “Había un momento en el que estaba completamente borracha, en mi camioneta, claro, y miré por el retrovisor y dije: ‘Sé mejor, Cindy Campbell. Sé mejor’. Eso no se incluyó, pero me gustó mi guiño”, dijo Faris.

La broma hacía referencia a la iniciativa “Be Best” (sé mejor) de Melania Trump, que se lanzó en 2018 para combatir el acoso cibernético, pero que provocó burlas generalizadas dado el historial de ataques en línea de su esposo, el presidente Donald Trump.

La actriz Anna Faris reveló una broma sobre la campaña “Be Best” de Melania Trump que fue eliminada de ‘Scary Movie 6’ ( Getty )

“¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfadarte con Cindy?”, bromeó Faris, y prosiguió: “Estoy en la que es, sin duda, la película más ofensiva jamás hecha, y soy la protagonista. Y participo en escenas ofensivas. Ahora, siento que puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Me liberó”.

La aclamada saga de sátira de terror regresó tras 13 años con el estreno, el 5 de junio, de Scary Movie 6, reuniendo al reparto original formado por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall y Faris.

La última entrega de este clásico de culto parodia varias películas de terror populares, como Ma ( 2019), M3GAN ( 2022) y los éxitos de taquilla de 2025, La hora de la desaparición y Pecadores.

A pesar de esas inclusiones, la película debutó con una pésima puntuación del 32 % en el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes.

Traducción de Sara Pignatiello