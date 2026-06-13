De cohetes a implantes cerebrales: un vistazo al vasto imperio de Elon Musk

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora el primer billonario de la historia, controla muchos negocios distintos.

Vehículos eléctricos. Implantes cerebrales. Túneles subterráneos. Una plataforma de redes sociales que antes se llamaba Twitter. Y un fabricante de cohetes que esta semana debutó en Wall Street.

Con el tiempo, cada vez más de estas iniciativas han terminado bajo el mismo techo. Musk fusionó SpaceX —que salió a bolsa el viernes— con su empresa de inteligencia artificial xAI a principios de este año. Pero hoy todavía mantiene el cargo de director ejecutivo en varias corporaciones, además de otros diversos títulos ejecutivos o participaciones de propiedad.

A continuación, un vistazo al vasto imperio empresarial de Musk.

SpaceX

Musk es director ejecutivo de SpaceX, que fundó en 2002. La empresa ha crecido mucho más allá de los cohetes. Es propietaria del servicio de comunicaciones satelitales Starlink, una gran fuente de efectivo para la compañía que generó 4.400 millones de dólares en ingresos operativos el año pasado. SpaceX también alberga la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, que Musk compró por 44.000 millones de dólares en 2022 y colocó bajo xAI, el fabricante del chatbot Grok.

Tanto xAI como X pierden dinero (el negocio de IA perdió 6.400 millones de dólares en operaciones el año pasado). Aun así, SpaceX —que perdió 2.600 millones de dólares en total por operaciones el año pasado— logró generar suficiente entusiasmo en el mercado como para debutar el viernes con la mayor oferta pública inicial de la historia, cerrando apenas por debajo de 161 dólares por acción, o un valor total de mercado de 2,1 billones de dólares.

Algunos creen que esa valoración sobreestima de manera significativa a la empresa. SpaceX ha prometido que se convertirá en líder en IA y que algún día ayudará a que la vida humana sea multiplanetaria, con objetivos ambiciosos —y a veces con un aire de ciencia ficción— que van desde instalar centros de datos en el espacio hasta colonizar Marte. Pero la mayor parte de eso depende de tecnología no probada y de enormes necesidades de capital.

Tesla

Musk también es director ejecutivo de Tesla, un cargo que ha ocupado en el fabricante de autos eléctricos desde 2008.

Tesla ha tenido dificultades ante el aumento de la competencia en el mercado de vehículos eléctricos. El año pasado, la empresa perdió su corona como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo frente a la china BYD. Las ventas también se vieron afectadas por boicots por la política de Musk. Desde entonces, esas cifras se han recuperado algo, pero Musk ha restado importancia repetidamente a los problemas, al subrayar que el futuro de Tesla depende menos de vender autos que de lograr que la gente se traslade en ellos como taxis autónomos.

Más allá de las carreteras, Tesla ha incrementado la producción de robots para hogares y empresas. Y también lleva cerca de una década en el negocio de la energía solar con su compra de SolarCity, que fue fundada por Musk y dos de sus primos. Tesla salió a bolsa en 2010 y luego se unió al club del billón de dólares en el S&P 500. Su capitalización de mercado actualmente ronda los 1,5 billones de dólares.

Neuralink

Musk también ostenta el título de director ejecutivo en Neuralink, una empresa de interfaz cerebro-computadora que cofundó en 2016.

Neuralink es uno de muchos grupos que trabajan para conectar el sistema nervioso humano con máquinas. Ha iniciado ensayos clínicos para personas con lesiones de médula espinal, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras afecciones. La empresa (y a veces el propio Musk) ha anunciado varios implantes cerebrales en los últimos años. En enero, Neuralink indicó que tenía 21 participantes en ensayos en todo el mundo.

The Boring Company

Musk también fundó The Boring Company, un negocio de excavación de túneles y transporte subterráneo con una década de antigüedad.

The Boring Company está detrás de proyectos como el “Vegas Loop”, una red de túneles subterráneos para solicitar Teslas que se inauguró por primera vez alrededor del Centro de Convenciones de Las Vegas en 2021. Ha prometido ofrecer una red de tránsito de alta velocidad, con planes de construir también túneles en Dubái y Nashville. Aun así, la oposición se ha acumulado en el camino. La empresa ha sido acusada de incumplir múltiples requisitos de seguridad y medioambientales en Las Vegas, donde su ruta completa aún no está terminada, y también ha recibido críticas de algunos funcionarios locales en Nashville.

PayPal y otras iniciativas anteriores

Musk hizo su fortuna inicial al crear dos empresas, Zip2 y PayPal (antes X.com). Esas entonces startups se vendieron a nuevos propietarios hace décadas, pero le reportaron alrededor de 200 millones de dólares en el momento de la venta, dinero que Musk utilizó después para fundar SpaceX e invertir en Tesla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.