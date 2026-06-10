El Pentágono elimina 180 religiones de su lista oficial de credos reconocidos

Según distintos reportes, el Pentágono planea eliminar cerca de 180 religiones y credos de su lista oficial de credos reconocidos.

De acuerdo con un memorando fechado en mayo y obtenido por Military.com, el Departamento de Defensa pasará a reconocer solo 31 sistemas de creencias, frente a los aproximadamente 211 incluidos hasta ahora.

“La nueva lista proporcionará a los capellanes información clara y de fácil acceso para anticipar mejor las necesidades de apoyo religioso de los miembros del servicio y ofrecer asistencia acorde con sus creencias y prácticas personales”, señala el documento, que habría sido firmado por Anthony Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación.

The Independent se contactó con el Pentágono para solicitar comentarios sobre la medida.

La decisión ya provocó críticas, entre ellas las de un excapellán del Ejército estadounidense, que cuestionó la propuesta.

open image in gallery El Pentágono ya había anticipado que reduciría su lista de credos reconocidos ( AFP/Getty )

“Cuando me convertí en capellán del Ejército, hice un juramento para apoyar y defender la Constitución”, declaró el veterano a Military.com. “La Primera Enmienda garantiza la libertad religiosa para todos. Eso era lo que estaba defendiendo”.

Sobre la medida, añadió: “Esto es una tragedia y una farsa, sin duda. En mi opinión, representa una violación de la Constitución de Estados Unidos”.

Según el medio, las Fuerzas Armadas seguirán reconociendo a agnósticos, budistas, hindúes, musulmanes, judíos y sijes, además de distintas denominaciones cristianas y otros grupos religiosos.

Sin embargo, dejarían de figurar sistemas de creencias y comunidades como ateos, practicantes de ásatrú, deístas, druidas, seguidores de Eckankar, humanistas, rosacruces, chamanistas, espiritualistas, unitarios universalistas, wiccanos y distintos movimientos vinculados a corrientes neopaganas y de la Nueva Era.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha impulsado una mayor presencia de expresiones públicas de fe cristiana dentro de espacios militares, anunció la reforma a principios de este año y la justificó al asegurar que el sistema anterior, con más de 200 códigos religiosos, se había vuelto poco práctico y difícil de utilizar. Según afirmó en marzo, además, una amplia mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas utiliza apenas seis de esos códigos.

open image in gallery Hegseth suele invocar su fe cristiana durante actividades oficiales, desde servicios de oración hasta discursos sobre la guerra con Irán ( AFP/Getty )

En su anuncio de marzo, Hegseth también adelantó que las insignias de rango utilizadas por los capellanes militares en sus uniformes de trabajo serán reemplazadas por símbolos vinculados a sus respectivas creencias religiosas.

El secretario de Defensa ha encabezado servicios de oración cristianos dentro del Pentágono y ha recurrido a referencias bíblicas, tanto reales como ficticias, al hablar sobre conflictos internacionales, incluida la guerra contra Irán, un país de mayoría musulmana.

Además, el Pentágono incorporó versículos bíblicos junto a imágenes militares en distintos materiales promocionales.

Sus críticos sostienen que el énfasis impulsado por Hegseth entra en tensión con la tradición de neutralidad religiosa y política que históricamente ha caracterizado a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Que Estados Unidos entre en guerra contra un país musulmán con Pete Hegseth al frente del Pentágono es el tipo de escenario sobre el que personas como yo advertimos antes de las elecciones y a lo largo de todo su proceso de confirmación”, dijo a Associated Press el experto en religión Matthew D. Taylor.

Antes de incorporarse a la administración Trump, Hegseth expresó su admiración por las Cruzadas medievales. También tiene varios tatuajes de temática cristiana asociados a ese período histórico, algo que generó controversia durante su proceso de confirmación.

Durante su paso por el Ejército, un compañero incluso llegó a señalarlo como una posible “amenaza interna” debido a esos tatuajes, ya que algunos símbolos similares fueron utilizados por grupos supremacistas blancos.

Traducción de Leticia Zampedri