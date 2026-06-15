No esperen que se repita: Dana White dice 'nunca más' a otra velada en la Casa Blanca

El futuro de la UFC ya había quedado claro para cuando Justin Gaethje había apaleado a su ensangrentado rival y celebrado una victoria de campeonato con una voltereta hacia atrás desde lo alto de la jaula de malla metálica, antes de estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Simplemente, díganle no a la Casa Blanca.

“Fue una experiencia increíble, algo único”, comentó el director general de la UFC, Dana White.

“No volverá a pasar”.

No porque el espectáculo bautizado Freedom 250 y supuestamente realizado para celebrar el 80.º cumpleaños de Trump y el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia no fuera, según White, un éxito rotundo. Se jactó de las ventas de mercancía y de las suscripciones al servicio de streaming, y de cómo la UFC superó sus metas en cada métrica que pudo enumerar en una conferencia de prensa que se prolongó hasta bien entrada la primera luz del amanecer.

¿Y el escenario?

Olvídenlo: casi imposible de superar en una noche en la que los peleadores trataron sus salidas como si fueran niños en una excursión escolar. La cartelera, integrada solo por hombres, recorrió el Ala Oeste, el Despacho Oval, pasó junto a retratos presidenciales, atravesó la Sala Roosevelt y la Sala del Gabinete, y los ganadores incluso tuvieron un encuentro y saludo con Trump.

Gaethje hojeó la copia de la Declaración de Independencia que cuelga en el Despacho Oval y dijo una oración antes de emprender la caminata inusualmente larga hacia la jaula. Gaethje castigó al peleador hispano-georgiano Ilia Topuria en el combate estelar y ganó el título de peso ligero de la UFC.

“Por lo general, como que me quedo en blanco cuando me preparo para caminar hacia la jaula”, expresó Gaethje. “Fue una locura, ver la Declaración de Independencia. La original. Su lenguaje era diferente. No soy lo suficientemente inteligente como para leer eso”.

Gaethje también se embolsó la enorme suma de 825.000 dólares en bonificación por ganar los reconocimientos de “Actuación de la Noche” y “Pelea de la Noche”.

Trump se quedó hasta el final del espectáculo de siete combates y, en general, pareció involucrado con las peleas —en un momento se puso una gorra blanca que decía “USA”— y sin duda sonrió cada vez que un peleador al que le levantaban la mano en señal de victoria la usaba luego para estrechar la mano del presidente.

Trump se vanaglorió en Truth Social de que la noche fue “¡PERFECTA!”

“La mayoría de la gente nunca ha visto algo como ese tipo de velocidad y poder humanos”, publicó Trump. “La Casa Blanca nunca se había visto más hermosa. ¡El escenario fue insuperable!”

Hubo pocos tropiezos en la gran noche, y las manchas que sí ocurrieron fueron a costa de dos de los peleadores más problemáticos de la UFC.

El campeón de peso mediano de la UFC, Sean Strickland, fue escoltado fuera de la fiesta para ver el evento en la Elipse —a la que asistieron miles de aficionados más— por un grupo de agentes de policía. El peso pesado Josh Hokit fue más allá con un ataque extraordinario e infundado basado en una teoría conspirativa de derecha sobre la ex primera dama Michelle Obama.

Pese a toda la preocupación previa a la cartelera, el espectáculo cumplió y exhibió un patriotismo vibrante por parte de la Banda de la Marina, homenajes a socorristas, militares en servicio activo y otros héroes designados por la Casa Blanca. Gaethje y Ciryl Gane fueron coronados campeones dentro de una jaula octagonal salpicada de sangre, instalada al aire libre en el patio trasero de la casa del pueblo, en el Jardín Sur.

La sangre y las vísceras eran un mandato antes de que un peleador estadounidense se envolviera en la bandera.

“Con suerte, esta noche creó algo de unidad”, manifestó White mientras se ponía su sombrero hiperbólico de promotor. “Incluso para la gente que pensaba que esto iba a ser una gran declaración política o algo así, no lo fue. Esto fue estadounidenses, todos los estadounidenses, celebrando el cumpleaños. Para quienes sintonizaron por primera vez, porque era en la Casa Blanca, ojalá les haya gustado el deporte. Les gustaron algunas de las historias de los muchachos”.

Así que quizá algunos nuevos aficionados se queden.

Después de todo, la Semana Internacional de la Pelea está a la vuelta de la esquina, con UFC 329 listo para marcar el regreso, tras una pausa de cinco años, del mayor imán de taquilla de la empresa: Conor McGregor.

Esa pelea se realizará en una arena más tradicional, de vuelta en el terreno habitual de la UFC en Las Vegas, tal como lo harán durante años y años.

Pero pese a toda la pompa y el boato, los ojos en blanco y la angustia, White sostiene su afirmación de que la UFC no se repetirá en Washington D.C.

“No puedo permitírmelo”, dijo White. “Nunca volveré a hacer la Sphere y nunca volveremos a hacer esto”.

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