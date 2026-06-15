Josh Hokit tilda de “hombre” a Michelle Obama en entrevista vulgar tras ganar pelea de UFC en la Casa Blanca

El luchador de UFC, Josh Hokit, se aseguró de no pasar una noche sin polémica al gritar “Michelle Obama es un hombre” después de ganar su combate en la Casa Blanca.

Hokit noqueó a Derrick Lewis en el tercer asalto de su combate de peso pesado en el extraordinario evento UFC Freedom 250 en el South Lawn y se mantuvo invicto después de que sus payasadas polémicas dominaron los titulares la semana anterior.

Pero fue su entrevista posterior al combate con Joe Rogan la que pasará a la historia por su infamia, ya que se dirigió al presidente estadounidense Donald Trump desde la jaula, quien estaba sentado en la primera fila.

Dijo: “Soy el hombre del plan, la bestia que está lista para darse un festín”.

open image in gallery Josh Hokit tras noquear a Derrick Lewis en el UFC Freedom 250 ( AP )

“¿Sabes qué? Que se joda el discurso. Hay que reconocerle a Trump el mérito de tener las agallas para sacar algo así”.

“Y si tengo que decir algo, solo hay una persona más increíble que el ‘increíble Hok’, y ese es mi Señor y Salvador Jesucristo”.

Luego desafió a Alex Pereira, quien debía pelear contra Ciryl Gane por el campeonato interino de peso pesado en el evento coestelar, antes de decir: “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, Estados Unidos?”.

Hokit le había regalado su cadena a Trump durante las celebraciones de su victoria sobre Lewis, y según se informó, se vio al presidente estadounidense sonriendo brevemente al oír el comentario. Sin embargo, Trump se quitó rápidamente la cadena tras la entrevista de Hokit, quien abandonó el octágono entre aplausos y abucheos.

open image in gallery Hokit le regaló a Donald Trump su cadena tras la pelea ( AFP/Getty )

Hokit se labró una reputación en los últimos meses interpretando distintos personajes, algo que dominó la semana previa al combate. En la rueda de prensa del viernes, hizo referencia constantemente a “El Increíble Hok”, mientras hablaba con nerviosismo sobre todos los luchadores del evento.

Allí, su comportamiento culminó cuando hizo referencia al divorcio recientedel luchador principal Ilia Topuria, y luego el presidente de la UFC, Dana White, dio por terminada inmediatamente la conferencia de prensa después de ese insulto.

Luego, durante el pesaje del sábado, Hokit aparentemente fingió vomitar mientras dejaba escapar un líquido de color nauseabundo por la boca y dijo que había estado bebiendo la noche anterior.

Anteriormente, Hokit tuvo que ser escoltado fuera del escenario por el personal de seguridad durante la conferencia de prensa de lanzamiento de UFC Freedom 250 en mayo, después de insultar a Topuria, así como a Pereira, otro de los protagonistas del evento.

Aunque su personalidad genera opiniones encontradas, Hokit sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en la categoría de peso pesado y elevó su récord a 10-0 con la victoria sobre el excampeón Lewis.

Traducción de Olivia Gorsin