Indicador clave de inflación empeora mientras se erosionan los ingresos y el gasto en EEUU

Un indicador clave de la inflación en Estados Unidos se aceleró en abril hasta su nivel más alto en tres años, lo que está apretando las finanzas de los estadounidenses y creando desafíos políticos para el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso, con las elecciones de mitad de mandato a solo cinco meses.

La inflación saltó al 3,8% en abril en comparación con hace un año, informó el Departamento de Comercio el jueves, por encima del 3,5% de marzo y el nivel más alto desde mayo de 2023. En términos mensuales, los precios subieron 0,4%, menos que el incremento de 0,7% de marzo, pero aun así más de lo que preferirían quienes combaten la inflación en la Reserva Federal.

El informe de inflación del jueves también mostró que, además de la gasolina, los precios de los alimentos, la ropa y la electricidad también están subiendo, lo que indica que la inflación podría estar arraigándose más. La inflación está notablemente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que significa que los responsables de política monetaria podrían no recortar la tasa clave este año. Algunos funcionarios han señalado que el movimiento más sustancial del banco central con su nuevo presidente, Kevin Warsh, podría ser una subida de tasas, en lugar de un recorte.

Sin embargo, Trump y algunos de sus principales funcionarios muestran poca preocupación por la subida de precios y por el impacto de la guerra con Irán en la salud financiera de los estadounidenses. Los consumidores tienen una visión sombría de la economía y se han desencantado con las políticas económicas del gobierno de Trump. El informe del jueves mostró que los ingresos de los estadounidenses después de impuestos y ajustados por la inflación cayeron por tercer mes consecutivo, mientras que el gasto, ajustado por inflación, apenas aumentó.

Trump ha dicho que los aumentos en los precios de la gasolina —que han subido más de un 50% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán— equivalen a “una miseria”. Anteriormente afirmó que no considera “ni un poquito” las finanzas personales de los estadounidenses al sopesar sus opciones sobre la guerra.

Y el miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que los precios más altos serían “transitorios”, reviviendo un término desafortunado utilizado por el expresidente de la Fed, Jerome Powell, para describir el repunte inflacionario de 2021-2022 que se convirtió en un fuerte viento de cola político para Trump en su campaña por un segundo mandato presidencial.

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente subió al 3,3% en abril desde el 3,2% del mes anterior. Es la cifra subyacente más alta desde octubre de 2023. Una señal positiva del informe: los precios subyacentes aumentaron apenas un 0,2% en abril respecto de marzo, por debajo del 0,3% del mes previo.

Dan North, economista sénior de Allianz Trade North America, reconoció que el aumento de los precios subyacentes no es “enorme”, pero añadió: “Va en la dirección equivocada, y creemos que seguirá en la dirección equivocada porque hay muchas presiones inflacionarias en camino”.

Los ingresos de los estadounidenses no variaron en abril respecto de marzo, en parte porque los ingresos agrícolas cayeron después de que el mes pasado terminó un gran paquete de ayuda gubernamental. Ajustado por inflación, el ingreso personal en realidad bajó 0,1% el mes pasado.

El gasto subió 0,5% en abril respecto de marzo, aunque la mayor parte de eso reflejó aumentos de precios. Ajustado por inflación, el gasto aumentó apenas 0,1% en abril, por debajo del 0,3% del mes anterior.

“Se están acumulando señales de tensión dentro del hogar estadounidense en toda la economía”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM, una firma de asesoría fiscal. “El gasto ajustado por inflación, el ingreso disponible... apuntan a una desaceleración del gasto en mayo a medida que la inflación se acerca a un pico tras un shock de oferta histórico”.

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual modesto del 1,6% de enero a marzo, según un informe separado del Departamento de Comercio publicado el jueves. El Producto Interno Bruto—la producción nacional de bienes y servicios— repuntó tras una expansión deslucida del 0,5% en el último trimestre de 2025, cuando el crecimiento se vio obstaculizado por el cierre del gobierno federal durante 43 días.

El crecimiento del primer trimestre, que abarcó el primer mes de la guerra con Irán, fue una revisión a la baja frente a la expansión del 2% que Comercio informó inicialmente.

Un gasto del consumidor resiliente —principalmente de los hogares de mayores ingresos— y la inversión continua en infraestructura de inteligencia artificial están ayudando a impulsar un crecimiento moderado.

El crecimiento del gasto del consumidor, que representa dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, se desaceleró al 1,4% en el primer trimestre desde el 1,9% a finales de 2025 y quedó por debajo de la estimación preliminar del 1,6% para el primer trimestre. Pero la inversión empresarial, probablemente impulsada por el gasto en inteligencia artificial, aumentó a un ritmo del 7%.

Los precios de la gasolina promediaron alrededor de 4,50 dólares por galón en todo el país durante tres semanas de este mes antes de bajar a 4,43 dólares el jueves, según la asociación automovilística AAA. La gasolina promediaba 2,98 dólares por galón el día anterior a que comenzara la guerra con Irán.

Sin embargo, el costo de muchos otros bienes y servicios ha repuntado en los últimos meses, lo que ha incrementado la preocupación entre muchos funcionarios de la Fed de que la inflación esté siendo empujada al alza por los aranceles y otros factores además de la guerra. El costo de servicios como las visitas al dentista, las reparaciones de automóviles y las consultas veterinarias ha estado subiendo con fuerza, y la ropa, los juguetes y los alimentos también están registrando aumentos de precios desproporcionados.

La rápida inversión en centros de inteligencia artificial también parece estar elevando el costo del equipo informático y del software, sumándose a las presiones inflacionarias. Los precios de la electricidad también se han disparado respecto de hace un año.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.