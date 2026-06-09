Trump parece quedarse dormido durante su controvertida aparición en Finales de la NBA en Nueva York

Es posible que el presidente de EE. UU., Donald Trump, se haya quedado dormido mientras veía el tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, el lunes por la noche.

Usuarios de las redes sociales afirmaron haber visto al mandatario durmiendo en una transmisión de video del palco privado donde Trump se sentó con el dueño de los Knicks, James Dolan, a ver el partido.

Los críticos no tardaron en arremeter contra el presidente, quien ha enfrentado numerosas acusaciones de quedarse dormido durante apariciones públicas, hasta el punto de que los demócratas lo han apodado “el Comandante en Sueño”.

El grupo activista anti-Trump Lincoln Project calificó la visita de Trump al Madison Square Garden el lunes como “la siesta más cara financiada por los contribuyentes” en una publicación en X.

open image in gallery El presidente Trump parecía haberse quedado dormido el lunes por la noche mientras veía en directo las finales de la NBA desde el Madison Square Garden de Nueva York ( AP )

“¡Dios mío, después de todo lo que ha dicho, Trump está durmiendo en el partido de los Knicks!”, escribió la activista Amy Siskind en una publicación en X. “¿No podría haberles ahorrado el problema a todos y ‘verlo por televisión’?”, añadió, en referencia a los recientes comentarios de Trump en los que les decía a los estadounidenses que vieran el partido por televisión si no podían pagar las entradas, que llegaban a costar hasta 8.000 dólares por asiento.

“Trump es tan malvado... vino a arruinar la experiencia de los aficionados solo para dormir en el partido de los Knicks”, escribió otro comentarista en X.

En una publicación en redes sociales, Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de Nueva York, respondió al video de Trump cabeceando con un rotundo “¡Despierta de una vez!”.

Pronto, los observadores del baloncesto culparon a la aparición de Trump de la derrota de los Knicks en casa el lunes por la noche, tras una larga racha de victorias.

“¡Los Knicks ganan 13 partidos de eliminatorias seguidos, una racha histórica!”, escribió la periodista deportiva Molly Knight en Bluesky, y siguió: “Luego, Donald Trump aparece en su primer partido de las finales de la NBA en casa en este siglo, se queda dormido y, acto seguido, pierden”.

The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Los aficionados, tanto dentro como fuera del Madison Square Garden, abuchearon a Donald Trump cuando apareció en las finales de la NBA ( Getty )

La Administración ha negado previamente que Trump se quede dormido en el trabajo, incluso cuando se le presentaron imágenes de video que parecen demostrar precisamente eso.

Incluso antes del supuesto incidente en el que el presidente se quedó dormido, su aparición en las finales ya era controvertida.

Las medidas de seguridad adicionales provocaron horas de retraso para acceder al recinto, y el público abucheó a Trump cuando apareció en la pantalla gigante al comienzo del combate.

La aparición de Trump también provocó que los organizadores de las Finales cancelaran las reuniones para ver el partido que se esperaban fuera del Madison Square Garden, donde los neoyorquinos se están dando cita para apoyar a los Knicks, que participan en sus primeras Finales en décadas.

El presidente estuvo acompañado por familiares, amigos y colegas de la Casa Blanca en este histórico partido.

Se le vio junto a su nieta Kai Trump, así como al secretario del Interior, Doug Burgum, al secretario de Transporte, Sean Duffy, al administrador de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.), Lee Zeldin, y al subjefe de Gabinete, Dan Scavino.

Traducción de Sara Pignatiello