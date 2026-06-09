El presidente Donald Trump volvió a publicar en internet un video en el que afirma que “Nueva York lo ama”, horas después de haber sido objeto de intensos abucheos durante el partido de los Knicks.

El video, compartido en Truth Social poco después de las 2 de la madrugada del martes, tras la devastadora derrota de los New York Knicks ante los San Antonio Spurs, mostraba a la multitud observando cómo la caravana presidencial pasaba por la calle 34 en Midtown Manhattan, en dirección al Madison Square Garden.

Algunos espectadores aplaudieron y otros abuchearon al paso del presidente. El vídeo muestra a varias personas coreando “Trump, Trump, Trump”, mientras que otros cánticos eran ininteligibles.

En el video que compartió Trump, se puede escuchar al menos a una persona cantando “Donald Trump viene a la ciudad”, con la melodía de “Santa Claus viene a la ciudad”.

A pesar de las afirmaciones de Trump de que Nueva York lo “ama”, eso no quedó tan claro durante el partido del lunes por la noche en el Madison Square Garden. El público abucheó ruidosamente al presidente cuando apareció en la pantalla gigante durante el himno nacional.

open image in gallery El presidente Donald Trump afirmó en Internet que la ciudad de Nueva York “lo ama”, a pesar de haber sido objeto de intensos abucheos durante el partido de los Knicks en el Madison Square Garden ( Getty )

open image in gallery El presidente volvió a compartir un vídeo en Truth Social en el que se veía a una multitud reunida en la calle 34, en Midtown, mientras pasaba su comitiva ( @realDonaldTrump/TruthSocial )

El presidente presenció el partido desde un palco privado y pareció imperturbable ante los abucheos, que en algunos momentos ahogaron el himno nacional que cantaba el artista de Broadway Avery Wilson.

También se pudo ver a aficionados del baloncesto abucheando a Trump en reuniones para ver el partido en diferentes lugares de la ciudad, incluido Bryant Park. Los abucheos continuaron en la calle 34 cuando la caravana de Trump se alejó tras la derrota de los Knicks, según mostraron videos compartidos en X.

Tras abandonar el partido, le preguntaron a Trump sobre la recibida que había recibido por parte de los aficionados de los Knicks.

“Me pareció genial, de hecho, me pareció increíble. ¿Te refieres a cuando me estaban grabando? Me pareció muy bueno. Fue realmente asombroso. Creo que fueron sobre todo aplausos. Fueron muy ruidosos y entusiastas”, dijo Trump a los periodistas a las afueras del Air Force One el lunes por la noche.

Los aficionados de los Knicks en internet tuvieron una reacción muy diferente.

open image in gallery Más tarde, Trump declaró a los periodistas que le pareció oír sobre todo ovaciones cuando apareció en la pantalla gigante del Garden ( Getty )

“Abuchearon más fuerte a Trump que a los Spurs, hay que reconocerlo” , escribió un usuario de X. Otro comentó : “Pensaron que la gente no abuchearía si lo mostraban durante el himno nacional”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

Trump estuvo acompañado por familiares, amigos y personal de la Casa Blanca en el histórico partido, donde los Spurs contuvieron una remontada de los Knicks a mitad del encuentro para ganar con un marcador final de 115 a 111.

Estuvo sentado junto a su nieta, Kai Trump, el secretario del Interior, Doug Burgum, el secretario de Transporte, Sean Duffy, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y el subjefe de gabinete, Dan Scavino, así como el propietario de los Knicks, James Dolan. Según se informó, el comisionado de la NBA, Adam Silver, también se acercó para hablar con Trump durante el partido.

open image in gallery ( AP )

Trump fue objeto de aún más burlas en internet después de que aparentemente se quedó dormido durante el partido.

Los aficionados con entradas para el gran evento del tercer partido se vieron obligados a empezar a hacer cola fuera del Madison Square Garden horas antes del inicio del encuentro el lunes, debido a las medidas de seguridad adicionales implementadas por la asistencia de Trump.

Los aficionados se enfrentaron a estrictos controles de seguridad, la prohibición de llevar bolsos y una hilera de vallas y agentes de policía que acordonaban la zona que rodeaba el estadio.

El hecho de que la zona estuviera cerrada al público también significó que no se pudieran organizar reuniones para ver los partidos fuera del Madison Square Garden, y los bares deportivos que normalmente están abarrotados alrededor del recinto tuvieron muchos menos clientes.

La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, criticó duramente a Trump por asistir al partido, diciendo: “A veces uno decide no ir a ciertos eventos para que otras personas puedan disfrutarlos”.

Traducción de Olivia Gorsin