Tribunal de apelaciones determina que prohibición de Trump de soldados transgénero es ilegal

Una política del gobierno de Trump que prohibió que soldados transgénero prestaran servicio en el Ejército es ilegal, determinó el lunes un panel dividido de jueces de un tribunal federal de apelaciones.

La opinión mayoritaria de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia ratifica en gran medida un fallo emitido en marzo de 2025 por la jueza federal de distrito Ana Reyes en Washington, D.C. Reyes concluyó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para excluir del servicio militar a los soldados transgénero probablemente viola sus derechos constitucionales.

El gobierno apeló después de que Reyes emitiera una orden judicial preliminar solicitada por los abogados de seis personas transgénero que son militares en servicio activo y otras dos que buscan incorporarse a las fuerzas armadas. La mayoría del tribunal de apelaciones decidió que la orden judicial debe limitarse a los demandantes que actualmente sirven en el ejército, pero no a quienes buscan alistarse.

El fallo no entrará en vigor de inmediato, lo que permite que el gobierno solicite que el pleno del tribunal de apelaciones escuche el caso.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el año pasado la entrada en vigor de la prohibición de soldados transgénero mientras se desarrolla el litigio. En el estado de Washington se presentó otra demanda para impugnar la prohibición, la cual produjo un fallo a favor de los demandantes que objetaron la política en ese caso.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que afirma que la identidad sexual de los militares transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en la vida personal”, y que es perjudicial para la preparación militar.

En respuesta a la orden, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una política que, de manera presuntiva, descalifica del servicio militar a las personas con disforia de género. La disforia de género es la angustia que una persona siente porque el sexo que se le asignó y su identidad de género no coinciden. Esta condición médica se ha vinculado con la depresión y los pensamientos suicidas.

La política “parece estar impulsada por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular: las personas que se identifican como transgénero”, escribió el juez Robert Wilkins en nombre de la mayoría. Wilkins fue nominado al cargo por el presidente demócrata Barack Obama.

En una opinión discrepante, el juez Justin Walker señaló que los jueces carecen del poder para suponer que la decisión excluye a los soldados transgénero.

“No tenemos la experiencia ni la autoridad para decidir si el ejército puede excluir a los demandantes de sus filas. La Constitución asigna esa autoridad al Congreso y al Comandante en Jefe”, escribió Walker, nominado por Trump.

La jueza Judith Rogers, nominada por el expresidente demócrata Bill Clinton, se unió a la opinión de Wilkins, pero también disintió parcialmente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.