Trump parece quedarse dormido en funeral de Lindsey Graham y desata reacciones en Internet

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pareció tener dificultades para mantener los ojos abiertos durante el funeral del senador Lindsey Graham, lo que provocó una oleada de reacciones en las redes sociales.

El mandatario (80) acompañó a numerosos funcionarios estadounidenses y dignatarios extranjeros en el funeral del difunto senador de Carolina del Sur, celebrado el martes en la Catedral Nacional de Washington, en Washington, D. C. Graham, un influyente republicano y un firme defensor de una política exterior intransigente, falleció inesperadamente a principios de este mes a causa de una rotura aórtica.

Sentado en la primera fila de la abarrotada catedral, Trump parecía estar a punto de quedarse dormido en algunos momentos, según muestran las imágenes de video. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar su frustración, pero no necesariamente su asombro.

“Sí, señores, este es el hombre que tiene los códigos nucleares. Piensen en eso”, escribió un usuario de X, mientras que otro añadió: “No me sorprende. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se fuera al país de los sueños?”.

Al ser contactado por The Independent, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró: “El presidente Trump estaba reflexionando sobre la pérdida de su querido amigo Lindsey Graham, a quien acababa de dedicar un emotivo discurso fúnebre. Cualquiera que sugiera lo contrario es un imbécil depravado”.

open image in gallery El presidente Donald Trump pareció quedarse dormido durante el funeral de Lindsey Graham, celebrado el martes en la Catedral Nacional de Washington ( Aaron Rupar, X )

Otros usuarios de las redes sociales señalaron que Trump había acusado repetidamente a Joe Biden, su predecesor demócrata, de quedarse dormido en el trabajo, apodándolo “Joe el Dormilón”.

“¡Oh, la dulce ironía de que Trump se duerma 10 veces más que Biden! El karma existe”, escribió un usuario, mientras que otro expresó: “Si Biden se hubiera quedado dormido en el funeral de un ‘amigo’, no habrían parado de hablar de eso en 10 años”.

Aun así, algunos usuarios salieron en defensa del mandatario. Un comentarista escribió: “Es bastante fácil quedarse dormido durante un servicio religioso”.

Trump, quien el año pasado se convirtió en la persona de mayor edad en asumir la presidencia de EE. UU., ha sido objeto de escrutinio sobre su salud desde que regresó al cargo, y los observadores políticos han señalado que a veces parece quedarse dormido durante los actos oficiales.

“El presidente padece somnolencia diurna severa”, declaró en mayo el doctor Jonathan Reiner, analista médico de CNN. Continuó: “Se queda dormido muy a menudo. Se ha quedado dormido en la Oficina Oval en varias ocasiones, mientras le hablaban, así como en la sala del Gabinete. Y el insomnio crónico es una enfermedad grave. Puede aumentar el riesgo de demencia”.

open image in gallery Varios funcionarios estadounidenses que asistieron al funeral de Graham, entre ellos J. D. Vance, Scott Bessent y Pete Hegseth ( AFP via Getty Images )

En aquel momento, un portavoz de la Casa Blanca declaró a The Independent: “El presidente Trump es el presidente más lúcido, accesible y enérgico de la historia estadounidense, y cualquier supuesto profesional médico que se dedique a hacer diagnósticos desde la comodidad de su sillón o a especulaciones falsas con fines políticos está claramente incumpliendo el juramento hipocrático que ha prestado”.

También se ha visto repetidamente a Trump con moretones en las manos, que la Casa Blanca ha atribuido a los frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirinas.

El propio Trump ha insistido en que goza de una salud “perfecta”, aunque muchos estadounidenses lo dudan.

En una encuesta de Quinnipiac realizada en junio, la mayoría de los encuestados afirmó creer que la Casa Blanca no había sido transparente sobre la salud del líder.

open image in gallery Durante su discurso fúnebre, Trump describió a Graham como un “gigante” del Senado y un “estadista respetado” ( Getty )

En otro momento de la ceremonia fúnebre del martes, Trump pronunció un panegírico en honor al difunto senador, describiéndolo como un “gigante” del Senado y un “estadista respetado”.

También reconoció que Graham no era querido por todos y dijo que el senador de Carolina del Sur “nunca [había visto] una guerra que no le gustara”.

También estuvo presente el martes la senadora Darline Graham, hermana del difunto senador, quien fue designada para completar el resto de su mandato. Tras ser animada a hacerlo por Trump, anunció que se presentaría como candidata para un mandato completo de seis años.

Traducción de Sara Pignatiello