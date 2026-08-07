El presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó duramente una sentencia de un tribunal federal de apelación que suspendía la construcción del salón de baile de la Casa Blanca y le exigía que solicitara la aprobación del Congreso, insistiendo en que ello “pondría gravemente en peligro la vida y el bienestar” del personal de la Casa Blanca.

En una extensa publicación en Truth Social el viernes por la tarde, el mandatario afirmó que dos jueces del Tribunal de Apelación de Washington D. C. habían tomado una decisión “motivada políticamente” y “totalmente errónea”, y calificó su proyecto del salón de baile de la Casa Blanca como crucial para la seguridad nacional.

“La decisión del Tribunal de Apelación, que es totalmente errónea en lo que respecta a la cuestión fundamental de la legitimación procesal —de la que el demandante carece—, pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de las personas que trabajan, y que trabajarán, en la Casa Blanca —incluidos todos los futuros presidentes de los EE. UU. y sus familias—, así como la vida de todos aquellos que la visiten”, escribió Trump.

En una sentencia por dos votos contra uno, los jueces del tribunal de apelación afirmaron que el presidente no era más que un “inquilino temporal” de la Casa Blanca y que, sin precedentes, había derribado el ala este —financiada con el dinero de los contribuyentes estadounidenses— para construir un espacio de 8.400 m2 sin consultar al Congreso.

Sin embargo, Trump no estaba de acuerdo y llegó a calificar su proyecto como una cuestión de seguridad nacional, ya que el Gobierno está construyendo un búnker subterráneo que incluye una instalación militar, un centro de operaciones de emergencia y otras instalaciones.

open image in gallery El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha acelerado la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, alegando que es necesario por motivos de seguridad nacional ( AFP/Getty )

“¡Todo forma parte de un único conjunto enorme, costoso y muy complejo, que es vital para la seguridad nacional y las operaciones militares de EE. UU.!”, escribió Trump.

Aunque el presidente insiste en que el proyecto debe continuar, la resolución del juez permite que prosigan las obras necesarias para la seguridad nacional mientras se resuelven los recursos judiciales. Solo suspende las obras en superficie que no estén relacionadas con la seguridad nacional.

La resolución del tribunal entrará en vigor en dos semanas para dar tiempo a la Administración Trump a recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que el presidente ha dicho que hará.

La jueza Patricia Millet, nombrada por el exmandatario Barack Obama, y el juez Brad Garcia, nombrado por Joe Biden, fallaron a favor del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, el grupo que demandó a la Administración para detener la construcción del salón de baile.

“No tenemos constancia de ningún caso en la historia de EE. UU. en el que un presidente, de forma unilateral y utilizando fondos privados, haya demolido partes sustanciales de la Casa Blanca cuya construcción había sido autorizada por el Congreso y financiada por los contribuyentes estadounidenses. Hasta ahora”, expresaron.

Al hacerlo, coincidieron con un fallo de un tribunal inferior, emitido en abril, que determinó que Trump se había extralimitado en sus funciones cuando demolió el ala este para hacer espacio para el nuevo salón de baile.

“Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no desde el punto de vista político”, escribieron los jueces, y continuaron: “Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan construir el salón de baile en última instancia”.

“Lo que esto significa es que los demandados no pueden hacerlo durante el proceso judicial acelerado del tribunal de distrito sin obtener la autorización del Congreso, tal como lo exigen la Constitución y las leyes”, agregaron.

Mientras tanto, la jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, dijo que se habría puesto del lado de la Administración.

The Independent ha solicitado comentarios a la Casa Blanca.

open image in gallery El año pasado, el presidente demolió el histórico ala este de la Casa Blanca para hacer sitio a su nuevo salón de baile, lo que provocó la indignación de los demócratas y de la ciudadanía ( Getty )

El año pasado, Trump anunció que construiría el nuevo y glamuroso salón de baile, sin utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses, para que sirviera como espacio de entretenimiento para cenas y eventos de estado.

Pero al igual que otros proyectos de embellecimiento de Washington D. C. impulsados por Trump, el costo, la magnitud y la comprensión pública del proyecto han cambiado con el tiempo.

El costo del salón de baile se ha disparado desde su estimación original de 200 millones de dólares a $400 millones, y algunos creen que podría costar más de $600 millones. Si bien Trump ha dicho que las donaciones privadas pagarán el salón de baile en sí, en junio, el Gobierno transfirió más de $300 millones del presupuesto del Servicio Secreto para sufragar mejoras de seguridad en la Casa Blanca.

La Administración ha continuado con la construcción del salón de baile mientras se resuelven los litigios, argumentando que el salón es esencial para la seguridad nacional porque están construyendo un búnker subterráneo que alberga un complejo militar, un hospital y un centro de operaciones de emergencia.

A medida que los jueces se han pronunciado cada vez más en contra de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, el Gobierno ha ido calificando cada vez más el proyecto como una iniciativa fundamental para la seguridad nacional o de carácter militar.

En la publicación del viernes en Truth Social, el presidente se refirió al proyecto como “el centro militar que se necesita desesperadamente”, a pesar de que la controversia solo gira en torno al salón de baile.

Traducción de Sara Pignatiello