Tucker Carlson dice que figuras vinculadas a Israel promovieron una falsa acusación sobre la laptop de Hunter Biden

El presentador de pódcast conservador Tucker Carlson afirmó el lunes que algunas figuras israelíes le habían hecho la engañosa afirmación de que la computadora portátil de Hunter Biden contenía imágenes explícitas de niños.

Carlson, quien en su momento utilizó la noticia de la computadora portátil para criticar a la familia Biden mientras se desempeñaba como conductor de Fox News, desmintió las teorías de conspiración sobre el contenido de la computadora en una entrevista exhaustiva con el hijo del expresidente; en concreto, las acusaciones falsas de que la computadora contenía imágenes de abuso infantil.

“Déjame decirte una cosa: esta fue mi experiencia en ese momento. La acusación de que en la computadora portátil había pruebas de abuso de menores, y eso vino de los israelíes”, le aseguró Carlson a Biden.

Si bien la computadora portátil de Biden contenía imágenes de desnudos de él mismo y de mujeres, no había imágenes ni videos explícitos de niños. Las acusaciones al respecto fueron el resultado de teorías de conspiración en línea.

El presentador de The Tucker Carlson Show profundizó y afirmó que un hombre “vinculado a [el primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu” le había proporcionado directamente a un productor de su antiguo programa en Fox News la información errónea sobre la computadora portátil de Biden.

open image in gallery Tucker Carlson acusó a los israelíes de compartir información falsa sobre el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden ( The Tucker Carlson Show )

“Ellos lo planearon”, insistió Carlson.

El diario The Independent solicitó comentarios al gobierno israelí.

Carlson no dio más detalles sobre el supuesto intercambio con la persona vinculada a Netanyahu.

La controversia sobre la computadora portátil de Hunter Biden se desató en 2020 después de que el New York Post publicara un artículo (semanas antes de las elecciones) en el que se afirmaba que los correos electrónicos encontrados demostraban la corrupción de la familia Biden. Según se informa, el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, proporcionó la información al medio de comunicación.

El acontecimiento se convirtió en un drama político porque algunas plataformas de redes sociales bloquearon el acceso al artículo, por temor a que se tratara de desinformación rusa. En consecuencia, los conservadores acusaron a las empresas de redes sociales de censura.

Entre quienes discutieron con frecuencia el asunto de la computadora portátil se encontraba Carlson, quien dedicó más de dos horas de tiempo al aire al tema en las semanas posteriores a la publicación del artículo del New York Post, según una estimación de Media Matters for America.

open image in gallery Carlson, quien alguna vez apoyó la campaña de Trump, se separó recién de la ideología MAGA y ha buscado unir a los conservadores inconformes ( AFP/Getty )

Seis años después, Carlson se sentó frente a Biden para darle al hijo del expresidente el espacio necesario para negar las acusaciones relacionadas con la controversia, incluidas las de corrupción entre él y su padre antes de las elecciones presidenciales de 2020.

“O soy increíblemente, increíblemente, increíblemente bueno, en mi adicción activa como adicto al crack. O no existe. Literalmente, no existe. Toda la narrativa de la ‘familia criminal Biden’”, comentó Biden sobre las acusaciones de corrupción.

La entrevista del lunes puso de manifiesto el punto en común entre Carlson y Biden, quienes suelen estar en extremos opuestos del espectro político durante la segunda administración de Trump.

Carlson, otrora un firme aliado de Trump, se desvinculó del movimiento MAGA (“Hagamos a Estados Unidos grande otra vez”) tras expresar su frustración con la política exterior de Trump, en particular con Irán e Israel. Biden, quien durante años fue objeto de teorías de conspiración conservadoras, emprendió recientemente una campaña mediática en la que habla sin tapujos sobre su adicción a las drogas, sus posturas políticas y otros temas.

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Gran parte de la entrevista entre Carlson y Biden giró en torno a la búsqueda de puntos en común.

Desde el principio, Biden admitió que hay un puñado de figuras conservadoras a las que admira, como el representante Thomas Massie, la excongresista Marjorie Taylor Greene y la presentadora de pódcast Candace Owens, todos objeto de las críticas de Trump.

“Me encanta Candace”, exclamó Biden y calificó a la presentadora de pódcast conservadora como “una persona muy buena”, “considerada” y “generosa”.

Aunque Biden admitió tener opiniones políticas diferentes a las de muchos, incluido Carlson, destacó que, a pesar de ello, mantenía relaciones humanas con la gente. En un momento dado, Carlson y Biden bromearon sobre una carta de recomendación que Biden escribió para que el hijo de Carlson ingresara a la universidad, aunque no lo admitieron.

open image in gallery Biden se lanzó recientemente a una campaña mediática para compartir opiniones y datos sin censura sobre su vida y su familia, en un intento por encontrar puntos en común con figuras conservadoras ( Tucker Carlson/X )

Trump no es solo “un síntoma de una enfermedad”

Carlson, recién convertido en crítico de Trump, habló con Biden sobre lo que él considera las deficiencias del presidente, mientras que Biden acusó a Trump de aumentar la división política en Estados Unidos.

“Ya saben, todo el mundo dice que él es solo un síntoma de la enfermedad, pero la realidad es que creo que es una de las personas más transformadoras de nuestra historia política. Todo por el mal que hace”, observó Biden.

Añadió: “Creo que Trump es fundamental para que esta enfermedad haya pasado de ser una epidemia local a una pandemia en los Estados Unidos de América”.

A pesar de su declaración, Biden insistió en que no cree que Trump sea la fuente de todos los males del mundo, algo con lo que Carlson estuvo de acuerdo.

Carlson admitió estar “implicado” en ayudar a establecer la credibilidad de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2024.